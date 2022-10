Poursuivre sur la lancée de l’objectif du nouveau leader du développement économique de Downers Grove – Shaw Local

En ce qui concerne les opportunités de développement, le nouveau membre de la Downers Grove Economic Development Corporation est ravi de contribuer à maintenir l’élan.

Bryan Gay a récemment été nommé président et chef de la direction, succédant à Michael Cassa, qui a quitté plus tôt cette année pour occuper le poste de directeur du développement économique à Sugar Grove.

Gay, qui a 16 ans d’expérience en développement économique, a récemment occupé le poste de président et chef de la direction d’Invest Aurora.

“Ce qui m’a vraiment excité et m’a attiré vers ce travail, ce sont les opportunités disponibles ici à Downers Grove”, a déclaré Gay. « C’est une communauté bien établie qui continue de croître et de se réinventer. Et c’est un endroit idéal pour élever une famille et ouvrir et développer une entreprise.

Fondée en 2006, la DGEDC est un partenariat public/privé qui promeut Downers Grove en tant qu’emplacement pour des projets commerciaux, industriels et de bureaux. De plus, l’agence promeut le tourisme par le biais du Downers Grove Visitors Bureau.

Gay a été sélectionné pour le poste après une recherche compétitive à l’échelle nationale, selon un communiqué de presse de la DGEDC. Il a commencé le 6 septembre.

« Nous sommes ravis », a déclaré Bob Fernandez, président du conseil d’administration de la DGEDC. “C’est un véritable professionnel du développement économique avec une solide histoire de succès au niveau de l’État, du comté et de la municipalité. Nous sommes ravis qu’il dirige notre organisation et fasse avancer les objectifs de la DGEDC de maximiser le dynamisme économique du village de Downers Grove.

Gay a déclaré que ses buts et objectifs s’alignent étroitement sur le plan stratégique mis en place par le village et le conseil d’administration de la DGEDC il y a deux ans.

“Cela inclut le réaménagement de certains des développements les plus anciens pour leur donner une nouvelle vie et une nouvelle énergie”, a-t-il déclaré. « Et je veux continuer à bâtir sur ce que j’ai bien fait dans ma carrière en termes de sélection de sites et de création de nouvelles entreprises et d’investissements. Donc, vraiment, c’est vraiment juste une continuation de ce que ce village fait déjà bien et de sortir des sentiers battus en termes de développement économique.

Le développement économique, a déclaré Gay, « est un bon mélange de planification communautaire, de développement des affaires et de la main-d’œuvre et de marketing, le tout en un seul ».

« C’est quelque chose que j’aime faire, dit-il. « Pouvoir passer d’un plan à une mise en pratique et à une mise en œuvre… c’est vraiment amusant. Il y a beaucoup de défis, mais c’est aussi très amusant.

Les résidents de la ville voisine de Darien, Gay et sa famille sont depuis longtemps des visiteurs fréquents de Downers Grove.

“C’est ce que nous avons de plus proche d’un centre-ville authentique”, a-t-il déclaré. “Donc, que nous allions au cinéma, que nous mangions un morceau ou que nous fassions du shopping, Downers Grove est en quelque sorte notre lieu de prédilection.”

Il est honoré d’avoir été choisi pour diriger la Downers Grove Economic Development Corporation.

“Et je suis impatient de travailler avec le conseil d’administration et le personnel pour offrir plus d’opportunités économiques”, a déclaré Gay. “Avec le village de Downers Grove, nous continuerons à tirer parti de notre excellent emplacement, de notre qualité de vie élevée et de notre solide économie locale pour bâtir sur la réputation stellaire du village en tant que lieu où faire des affaires.”