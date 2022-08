Poursuivre le sport, ça enseigne l’égalité, dit l’ancien capitaine de hockey Viren Rasquinha aux étudiants

L’ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey Viren Rasquinha a déclaré que le sport est un excellent instrument pour enseigner des valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’égalité, la discipline, la persévérance et le respect de tous.

Récipiendaire du prix Arjuna 2005 du meilleur sportif de l’année au hockey, Rasquinha s’est adressé aux jeunes étudiants de l’Université GITAM d’Hyderabad : « Poursuivez la passion que vous voulez et développez la culture du sport pour une nation en bonne santé.

Parlant de son enfance dans les ruelles de Mumbai, des terrains de cricket et de hockey de son école et d’avoir été entraîné par un olympien dès le début, Rasquinha a qualifié la victoire de Leander Paes aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996 de moment impressionnable dans sa vie.

« Je n’étais qu’un adolescent. C’était mon moment d’inspiration et à partir de ce moment-là, j’ai voulu jouer pour l’Inde et être capitaine de l’équipe indienne de hockey et jouer aux Jeux olympiques. J’ai de la chance d’avoir continué à faire toutes ces choses », a-t-il déclaré lors de la visite du campus GITAM (réputé être l’université) d’Hyderabad, dans le cadre de la populaire série « Changemakers » de l’université. Rasquinha était membre de l’équipe qui a concouru. aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Il a quitté le hockey international en 2008 pour poursuivre des études en gestion à l’âge de 28 ans. Il est maintenant directeur général et chef de la direction d’Olympic Gold Quest.

« Dans le sport, on perd plus qu’on ne gagne. C’est la partie la plus difficile. Le plus grand apprentissage du sport pour moi est d’être capable de revenir de cette défaite. L’apprentissage de la défaite est bien plus important que celui de la victoire », a déclaré le sportif, tout en répétant son mantra : « Soyez le meilleur et non le deuxième meilleur. Si vous êtes le deuxième meilleur, vous devez toujours continuer à pousser la barre.

“En jouant dans une équipe, chacun a son propre rôle à jouer, avec des compétences différentes. Un leader doit être capable d’identifier les compétences et de faire ressortir le meilleur de chaque coéquipier », a-t-il ajouté. Je crois que si vous y mettez votre cœur, votre âme, votre esprit, donnez tout ce que vous avez, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie.

