Poursuivre l’agent libre WR DeAndre Hopkins, un risque qui vaut la peine d’être pris pour les Titans

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

En novembre, Mike Vrabel a fait une remarque brutalement honnête. Il s’est répandu comme une traînée de poudre sur Titans Twitter.

Le Tennessee avait mené une séquence de cinq victoires consécutives, mais le concours le plus récent – ​​une victoire de 17-10 sur les Texans rivaux de la division – comportait 32 courses de Derrick Henry. Le match précédent, il en avait 30. En fait, le porteur de ballon superstar n’a pas eu un match de moins de 20 courses pendant la séquence chaude.

Ed Werder d’ESPN avait demandé à Vrabel si la charge de travail d’Henry était durable.

Sa réponse ?

« Je ne sais pas ce que nous ferions d’autre » Le Werder a cité Vrabel disant . « Lancer 50 fois ? Je veux dire, à qui diable pourrions-nous le lancer ? »

C’est pourquoi l’intérêt des Titans pour le receveur autonome DeAndre Hopkins, qui visiterait les installations de l’équipe à Nashville au début de la semaine prochaine, est logique. À moins de deux mois du camp d’entraînement de 2023, peu de choses ont changé avec la salle de réception du Tennessee depuis les remarques de Vrabel.

L’équipe a libéré le vétéran Robert Woods en tant que victime de la casquette (un mouvement attendu), mais a attendu le septième tour du repêchage pour prendre un receveur (Colton Dowell, UT-Martin). En agence libre, les Titans n’ont ajouté que Chris Moore, dont le sommet en carrière de 548 verges sur réception est survenu la saison dernière. Malgré le besoin au receveur, l’équipe a fait preuve de nonchalance dans ses efforts pour s’améliorer au poste.

La saison dernière, les receveurs larges des Titans ont cumulé 1 595 verges sur réception, le troisième moins de la ligue. AJ Brown, leur ancien joueur vedette, a presque atteint ce nombre à lui tout seul avec les Eagles (1 496).

Hopkins donnerait aux Titans une menace extérieure dynamique à associer au pro de deuxième année Treylon Burks, maintenant le receveur n ° 1 du Tennessee. Hopkins en 2022 avait plus de verges sur réception en neuf matchs (717) que n’importe quel joueur des Titans toute la saison dernière (Woods avait un sommet d’équipe de 527).

Le composant de relation ne peut pas non plus être survolé. Vrabel et le coordinateur offensif des Titans, Tim Kelly, étaient des assistants des Texans lorsque Hopkins jouait pour Houston. Kelly a été le joueur de Hopkins lors de la dernière année du receveur à Houston en 2019, lorsqu’il a réalisé 104 réceptions pour 1165 verges et sept touchés.

La raison de la pause est que Hopkins a 31 ans et que les Titans ont obtenu des retours décevants sur les récepteurs vétérans très vantés dans lesquels ils ont investi chacune des deux dernières années (Woods en 2022, Julio Jones en 2021). Hopkins a raté 15 matchs au cours des deux dernières saisons, dont neuf en raison d’une blessure. Les problèmes de blessures du Tennessee sont bien documentés: l’équipe a utilisé 91 joueurs en 2021, un record de la NFL pour une saison sans grève, puis en a utilisé 86 la saison dernière.

Le verdict

En fin de compte, les Titans ont plus besoin de Hopkins que lui d’eux.

Il est cinq fois receveur du Pro Bowl et pense avoir des prétendants légitimes dans le mélange pour ses services. Si gagner un Super Bowl est sa priorité absolue à ce stade de sa carrière, les Titans ne devraient pas être son premier choix. Ils font irruption dans un nouveau coordinateur offensif qui peaufine le schéma avec une nouvelle ligne offensive et une distribution décevante de passeurs. On ne sait même pas si Ryan Tannehill terminera la saison en tant que quart partant.

Est-ce une infraction dans laquelle Hopkins voudrait jouer?

« Ce que je veux, c’est une gestion stable à l’étage. C’est quelque chose que je n’ai pas vraiment eu ces deux dernières années de ma carrière en venant de Houston puis en Arizona », a déclaré Hopkins sur le podcast « I AM ATHLETE » le mois dernier. « [Also,] un QB qui aime le jeu, un QB qui embarque tout le monde avec lui, pas seulement lui-même mais tout le monde autour de lui… et une super défense. Une grande défense gagne des championnats. »

Mais il y a une raison pour laquelle les Titans sont la première équipe que Hopkins visite. L’argent parle aussi.

Selon Over The Cap, le Tennessee ne dispose que de 7,9 millions de dollars d’espace de plafond, 25e de la ligue. Mais l’équipe pourrait faire preuve de créativité pour amener Hopkins dans le giron, qu’il s’agisse de restructurer le contrat d’un joueur déjà sous contrat (le secondeur extérieur Harold Landry, qui porte un plafond de 18,8 millions de dollars pour 2023, pourrait être un candidat) ou la structuration réelle de le contrat pour le receveur. L’accord d’Odell Beckham Jr. avec les Ravens pourrait être une référence. Baltimore lui a accordé un contrat d’un an d’une valeur maximale de 18 millions de dollars, dont 15 millions de dollars garantis, avec quatre années nulles attachées, réduisant son plafond de 2023 à un peu plus de 3,9 millions de dollars.

Si l’argent a du sens et que l’intérêt de Hopkins est légitime, le directeur général Ran Carthon devrait faire pression pour que cela se produise. Même s’il n’était pas le joueur qu’il était à son apogée, Hopkins rendrait le jeu de passes des Titans plus respectable et réduirait la pression sur Burks. Il est clair que le Tennessee espère rester compétitif en 2023, même s’il a réorganisé sa liste.

Hopkins pourrait également servir de voix vétéran pour les receveurs de l’équipe et offrir des conseils à ses jeunes arrières défensifs.

« Il serait un excellent mentor », a déclaré Burks mercredi. « J’ai regardé D-Hop depuis que je suis plus jeune. Un de mes joueurs préférés. Il se comporte juste de la bonne façon. Et puis son jeu sur le terrain parle de lui-même. »

Hopkins a du sens pour les Titans.

La question est : les Titans ont-ils un sens pour lui ?

« La première chose est que nous voulons que les joueurs veuillent être ici », a déclaré Vrabel. « Si cela fonctionne, vous passez à l’étape suivante. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

