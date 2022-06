Poursuivre la participation à distance peut rendre le Parlement plus inclusif

Après deux ans de travail à distance imposé par la pandémie, de nombreux lieux de travail à travers le Canada déterminent l’équilibre idéal entre le travail en personne et le travail à distance. Le Parlement doit faire de même.

Jeudi, lorsque la Chambre des communes s’ajourne pour l’été, les députés canadiens perdent la possibilité de participer virtuellement à un « Parlement hybride » où ils ont la possibilité d’assister aux réunions et de voter en personne ou virtuellement.

Abandonner le recours à un Parlement hybride serait une erreur. Un Parlement hybride a le potentiel de rendre les principales institutions démocratiques du Canada plus représentatives et inclusives.

Les parlements hybrides peuvent être plus accueillants pour les femmes et les autres groupes sous-représentés, mais pour récolter ces avantages, tout futur modèle parlementaire hybride doit être conçu dans un souci d’équité et d’accessibilité.

Toutes les considérations habituelles autour du travail à distance sont pertinentes pour les parlementaires, notamment en ce qui concerne les temps de trajet et l’équilibre travail-vie personnelle. Mais le Parlement est plus qu’un lieu de travail. Il s’agit d’une institution démocratique chargée de représenter les intérêts et la diversité de la population canadienne, de tenir les gouvernements responsables de leurs actions et d’adopter les lois par lesquelles nous sommes tous régis. Compte tenu de ce rôle unique, les considérations relatives aux opérations à distance par rapport aux opérations en personne prennent une importance supplémentaire.

Un modèle de travail hybride pour les députés a le potentiel d’aider le Parlement à mieux refléter la population canadienne, tant en ce qui concerne les personnes présentes que les voix entendues. Actuellement, les hommes blancs représentent 36 % de la population canadienne, mais constituent toujours la majorité absolue des députés. L’âge moyen des députés est aussi généralement d’au moins 10 ans de plus que celui des Canadiens.

La recherche confirme à maintes reprises que la personnalité d’une personne et la façon dont elle vit le monde façonnent les problèmes et les positions qu’elle met en avant dans le débat politique. Avoir des députés qui ressemblent à des Canadiens est une exigence minimale pour que le Parlement remplisse sa fonction de représentation.

Comment un Parlement hybride pourrait-il aider ?

Pour participer au Parlement en personne, les députés doivent se rendre à Ottawa. Pour remplir leurs fonctions de circonscription, les députés doivent être présents dans leur circonscription. Pour beaucoup, cela entraîne un trajet épuisant. Autoriser la participation à distance crée un espace pour les représentants qui peuvent avoir du mal à voyager en raison d’un handicap, de responsabilités parentales et de soins ou d’une maladie.

Les données du Royaume-Uni montrent que les femmes parlementaires sont considérablement plus susceptibles de participer virtuellement au Parlement parce que cela les a aidées à équilibrer leur travail de parlementaire avec des responsabilités familiales.

Les procédures parlementaires hybrides ne peuvent à elles seules renverser les systèmes de discrimination qui rendent plus difficile pour les femmes, les personnes racialisées et les personnes handicapées d’avoir une carrière politique. Mais donner aux députés la possibilité de participer à distance envoie un signal important sur qui est le bienvenu au sein de l’institution.

Les détracteurs du modèle hybride soutiennent que nous perdons quelque chose d’essentiel lorsque le Parlement se réunit en ligne plutôt qu’en personne. Selon eux, la capacité des députés à représenter leurs électeurs et à demander des comptes au gouvernement est compromise si ces fonctions sont remplies par vidéoconférence.

Pourtant, les parlements hybrides permettent aux députés de représenter plus facilement les intérêts de leurs électeurs en leur permettant de passer plus de temps dans leur circonscription. De même, il n’y a rien de fondamentalement irresponsable dans les réunions hybrides.

Si les députés peuvent débattre, voter et poser des questions à distance, la responsabilité de la Chambre des communes pourrait être renforcée en veillant à ce qu’autant de députés que possible puissent participer.

La responsabilité est une question de conception, de capacité et de volonté ; le mode par lequel cela se produit ne change rien à cela.

D’autres critiques doutent qu’un Parlement hybride rendra l’institution plus accueillante pour les femmes et les autres Canadiens sous-représentés et marginalisés. Nous partageons ce scepticisme.

Un système hybride n’est pas une panacée, mais cela seul est un mauvais argument contre sa mise en œuvre. Nous devons transformer les systèmes et les structures qui entravent une représentation équitable et diversifiée au Canada. Pour ce faire, il faut veiller à intégrer dès le départ des considérations de sensibilité au genre et à la diversité dans la conception des règles de participation à distance.

Au cours des deux dernières années, le personnel parlementaire a fait des progrès extraordinaires pour créer l’infrastructure nécessaire pour faire de la participation à distance une réalité. Nous avons maintenant l’occasion de tirer parti de ces progrès et de les étendre.

Alors que la justification de la santé publique pour un Parlement virtuel s’éloigne, nous ne devons pas perdre de vue les façons dont la participation à distance peut rendre le Parlement plus démocratique en le rendant plus inclusif, équitable et responsable.

