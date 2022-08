Poursuites « sans fin » : Sask. des hommes qui se remettent d’une dépendance au jeu décrivent la vie qu’ils ont laissée derrière eux

Trois personnes de la Saskatchewan qui se remettent d’une dépendance au jeu décrivent les sautes d’humeur, les pertes et les sacrifices qui accompagnaient leur mode de vie précédent, mais aussi leur qualité de vie améliorée depuis qu’ils s’en sont éloignés.

Selon un étude récente de Statistique Canada des données recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2018 – Réponse rapide au jeu, les provinces des Prairies affichaient le pourcentage le plus élevé de joueurs au cours de la dernière année présentant un risque modéré à grave de problèmes de jeu, soit 2,5 %. La moyenne nationale était de 1,6 %.

Le taux chez les hommes dans les Prairies était de 2,7 % — et de 2,2 % chez les femmes. Les taux nationaux étaient de 2 % et de 1,2 %, respectivement.

La même analyse a fixé le pourcentage d’hommes de la Saskatchewan qui avaient joué au cours de l’année précédente à 76,9 %, le plus élevé au Canada. La moyenne nationale était de 68,8 %.

CBC News a accepté d’accorder l’anonymat à trois hommes qui ont participé aux réunions de Gamblers Anonymous Saskatchewan.

“Wade”, qui a déclaré qu’il se remettait d’une dépendance au jeu en ligne, a déclaré qu’il avait commencé à jouer dès qu’il était assez âgé pour obtenir sa première carte de crédit, ajoutant qu’il avait été influencé par les histoires de gros gains d’amis qui jouaient aux ALV.

“Je suppose qu’étant jeune et naïf, je suppose qu’ils ne semblaient me parler que des fois où ils avaient gagné”, a-t-il déclaré.

Wade a déclaré qu’il jouerait au blackjack et aux machines à sous en ligne et a transformé une fois 1 000 $ en 74 975 $ – avant de tout perdre dans une tentative de gagner 25 $ de plus pour en faire un pair de 75 000 $.

Il a dit qu’il avait eu une “vision tunnel” en essayant de récupérer l’argent, ajoutant que cela s’était passé très vite, d’autant plus qu’il était en ligne.

“Vous êtes là tout seul. Il n’y a personne qui regarde”, a-t-il dit. “Et avant que vous ne vous en rendiez compte, tout est parti parce que vous n’avez pas cette capacité lorsque vous faites face à une dépendance pour vraiment comprendre ce qui se passe.”

Pas de gain assez important pour abandonner

Wade a déclaré que la perte était le “grand tournant” pour lui, car il s’est rendu compte qu’il n’y aurait jamais de victoire assez importante pour le satisfaire.

“Si je regardais tout l’argent que j’ai joué, j’aurais probablement gagné de l’argent à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Si cela ne suffit pas, alors il n’y aura jamais quelque chose qui suffira. Cela pourrait être une victoire de 1 000 000 $.”

Il a dit qu’il en avait aussi assez de s’inquiéter des factures et de ne pas pouvoir faire les choses parce qu’il n’avait pas d’argent.

“C’était juste un cercle vicieux consistant à être payé, à tout gâcher immédiatement, à attendre deux semaines, à être payé, à tout gâcher immédiatement, encore et encore”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il avait acheté un programme qui bloque tout type de site Web de jeux d’argent à partir de son adresse IP – et qu’il s’est également rendu à sa première réunion Gamblers Anonymous l’été dernier. Il a dit qu’il s’y est tenu pendant quatre mois, a fait une rechute de deux semaines, puis a pris son rétablissement plus au sérieux.

“Toutes les mauvaises choses que j’avais ressenties et que je me souvenais d’avoir faites et les fois où j’avais menti à des gens auxquels je tenais, ils sont revenus précipitamment”, a-t-il déclaré. “C’est comme, ‘Est-ce que je veux vraiment jeter toutes les bonnes choses que j’ai eues dans ma vie pour jouer quelques mains de blackjack ?'”

Wade a déclaré que les changements positifs dans sa vie n’étaient pas tous financiers.

“Toutes les petites choses de ma vie”, a-t-il déclaré. “Tu es un meilleur ami, un meilleur employé. Tu ne te sens pas aussi en colère tout le temps et que le monde est là pour t’avoir.”

Un joueur sportif en convalescence se souvient de “sauts lourds”

“Trevor”, qui a déclaré qu’il se remettait d’une dépendance au jeu sportif, a déclaré qu’il avait commencé à parier sur le sport à l’âge d’environ 20 ans, mais que son jeu avait commencé lorsqu’un casino a ouvert ses portes dans sa communauté.

Il a déclaré avoir commencé à jouer au blackjack et au poker, puis s’être tourné vers les paris sportifs, jouant initialement à Sport Select Pro-Line pendant plusieurs années avant de passer aux jeux en ligne sur des sites offshore. C’est alors qu’il a commencé à parier presque tous les jours, et pour des sommes de plus en plus importantes.

“Il y a eu de lourdes et lourdes balançoires, à la fois positives et négatives”, a-t-il déclaré. “Cela a commencé beaucoup plus à contrôler ma journée. Et c’était sans fin.”

Trevor a déclaré qu’il avait probablement parié plus de 10 000 $ sur un seul match 50 fois dans sa vie.

Il a dit que ses revenus et son crédit lui permettaient d’avoir de grandes fluctuations où il gagnerait 100 000 $ en une semaine grâce à son pari – et à la fin de la semaine ou la semaine suivante, il perdrait 20 000 $.

“Je gagnerais 25 000 $ en une journée”, a-t-il déclaré. “Et le lendemain, je perdrais 30 000 $.”

“Je me souviens qu’un jour, j’ai fait un peu plus de 10 000 $ en pariant sur le baseball en ligne, et j’ai tout perdu en environ sept minutes en jouant au blackjack en ligne”, a-t-il déclaré.

Trevor a déclaré qu’il était plus difficile d’arrêter de fumer en s’endettant davantage.

“Vous ne voulez pas admettre que l’argent est parti”, a-t-il déclaré. “Il est juste emprunté à quelqu’un d’autre pour le moment et vous pouvez le récupérer.”

Trevor a déclaré que lui et un conseiller ont depuis estimé qu’au cours de sa vie, il avait parié entre 4 et 5 millions de dollars, y compris l’argent des gains.

Point de crise

Trevor a déclaré que son point de rupture est survenu lorsqu’il a perdu son emploi alors qu’il était aux prises avec une lourde hypothèque, ce qui l’a mis dans un “très, très mauvais endroit” avec dépression et anxiété.

Sa femme ne connaissait pas l’étendue de son jeu, mais a fini par l’emmener à l’hôpital.

“Mon plan était que j’allais décoller. J’allais juste m’enfuir. J’allais aller aux États-Unis”, a-t-il déclaré. “Je ne savais pas exactement où j’allais.

“J’y suis allé et j’ai dit au revoir à ma plus jeune fille et j’ai fait ma voiture. Ma femme n’était pas censée être à la maison et elle l’était.”

Quelqu’un à l’hôpital lui a conseillé de dire à sa femme ce qui se passait. Il a dit qu’il avait fallu environ une semaine pour tout lui dire.

Trevor a déclaré avoir assisté à sa première réunion Gamblers Anonymes en décembre 2019, deux jours après son dernier pari.

Il a dit que sa femme avait commencé à lui demander tous les jours s’il avait fait des paris.

“J’en suis arrivé au point où au moins je lui répondais honnêtement”, a-t-il déclaré. “Je me souviens du jour où elle m’avait demandé et je lui ai dit : ‘Oui, j’ai fait trois pour quatre aujourd’hui.’

“Et elle s’est levée et est montée à l’étage et est allée s’allonger dans notre chambre.”

Il a dit qu’il avait ensuite fermé le compte de paris qu’il utilisait, donné à sa femme l’accès à toutes ses cartes et qu’il assistait depuis lors aux réunions des Gamblers Anonymes.

Il a dit que sa vie était beaucoup plus paisible, qu’il dormait beaucoup mieux et qu’il n’avait pas à s’inquiéter du fait que sa femme vérifiait son téléphone.

“Être simplement présent au moment où je suis avec ma famille plutôt que de m’inquiéter du jeu sur lequel je vais parier ou de ce qui se passe avec le jeu sur lequel j’ai parié”, a-t-il déclaré.

“Le jeu m’appartenait”

“Mike”, qui a déclaré qu’il se remettait d’une dépendance aux appareils de loterie vidéo, a déclaré qu’il avait commencé à jouer à l’âge de 14 ans alors qu’il travaillait dans un hippodrome et qu’il avait continué à jouer pendant 34 ans.

« À 14 ans, je gagnais constamment parce que les gars me disaient quand les longshots allaient gagner et je leur donnais de l’argent et ils m’en donnaient beaucoup plus », a-t-il déclaré.

“Progressivement, ce qui s’est passé, c’est que je jouerais pendant la majeure partie de ma vie.”

Il a dit qu’un ami lui avait présenté les appareils de loterie vidéo en 1994 et « j’étais définitivement accro ».

“La seule chose que j’ai apprise, c’est que le jeu m’appartenait. Je n’avais aucun contrôle une fois que j’ai commencé à jouer. Aucun contrôle du tout”, a-t-il déclaré.

Mike a dit qu’il avait épuisé tout l’argent qui se trouvait dans son entreprise à l’époque.

“C’était très réussi. Mais je l’ai détruit. Et heureusement, au point que je n’avais pas le choix, j’ai dû arrêter de jouer. Je n’avais tout simplement pas les fonds pour continuer”, a-t-il déclaré.

“La fuite d’argent était incroyable. Absolument incroyable.”

Il a dit qu’il avait également été attrapé par un ami qui avait dit à sa femme ce qui se passait, ce qui l’avait forcé à prendre des mesures pour arrêter de jouer.

Route vers le rétablissement

Mike a dit qu’il n’avait pas joué depuis qu’il était allé à sa première réunion des Gamblers Anonymes en 1998, mais qu’il avait une facture d’impôt de 250 000 $ à régler avec Revenu Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada) et qu’il ne pouvait pas déclarer faillite en raison de la valeur de sa maison.

Il a dit qu’il avait conclu un accord avec l’agence, mais qu’il avait également lancé une autre entreprise et pris un deuxième emploi.

“J’ai travaillé très, très dur pendant longtemps”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai pu vendre cette entreprise il y a près de six ans pour pas mal d’argent et j’ai pu prendre ma retraite il y a un peu moins de cinq ans.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec le jeu problématique, vous pouvez appeler la Saskatchewan Problem Gambling Helpline au 1-800-306-6789.