Poursuite : un homme affirme avoir été arrêté illégalement en raison d’une utilisation abusive de la technologie de reconnaissance faciale

Un homme noir a été arrêté à tort et détenu pendant près d’une semaine en prison en raison d’une prétendue utilisation abusive de la technologie de reconnaissance faciale, selon une poursuite civile intentée contre les policiers qui l’ont arrêté.

Randal Quran Reid, 29 ans, se rendait en voiture au domicile de sa mère à l’extérieur d’Atlanta le lendemain de Thanksgiving lorsque la police l’a arrêté, selon Reid.

«Ils m’ont dit que j’avais un mandat d’arrêt de la paroisse de Jefferson. J’ai demandé : « Où est la paroisse de Jefferson ? parce que je n’avais jamais entendu parler de ce comté », a déclaré Reid à ABC News. « Et puis ils m’ont dit que c’était en Louisiane. Ensuite, j’étais confus parce que je n’étais jamais allé en Louisiane. »

Les policiers du comté de DeKalb qui ont arrêté Reid étaient en possession de deux mandats d’arrêt émis par les paroisses de Jefferson et d’East Baton Rouge en Louisiane pour l’arrestation de Reid, selon un procès intenté par Reid pour un montant non précisé. Il a ensuite été emmené dans une prison du comté de DeKalb en attendant son extradition vers la Louisiane, selon Reid.

Randal Coran Reid Photos

« Je leur ai demandé pourquoi j’étais enfermé », a déclaré Reid. « ‘Qu’est-ce que c’est [the warrant] même en disant que je l’ai fait ? Et puis ils n’arrêtaient pas de me dire que cela ne relevait pas de leur compétence et qu’ils ne savaient pas vraiment. »

Les agents du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson ont utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour identifier Reid comme un suspect recherché pour avoir utilisé des cartes de crédit volées pour acheter des sacs à main de créateurs d’une valeur d’environ 15 000 $ dans les paroisses de Jefferson et d’East Baton Rouge, selon la plainte déposée par Reid.

« [The facial recognition technology] « Crachez trois noms : Coran et deux personnes », a déclaré à ABC News Gary Andrews, avocat de Reid et avocat principal au cabinet Cochran à Atlanta. « Nous pensons que le détective dans cette affaire a pris ces noms… et a simplement demandé des mandats d’arrêt. sans faire aucune autre enquête, sans rien faire d’autre pour déterminer si le Coran était réellement ou non l’individu qui figurait dans la vidéo du magasin. »

Les individus cités comme défendeurs dans la plainte sont Andrew Bartholomew, adjoint du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson (JPSO), et le shérif du JPSO Joseph P. Lopinto III.

Bartholomew n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’ABC News. Lopinto a déclaré à ABC News : « Le bureau du shérif de la paroisse de Jefferson ne peut pas faire de déclaration pour le moment car l’affaire est actuellement en litige. »

Chaque État du pays dispose de services de police qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale dans leur travail d’enquête, selon Nate Freed Wessler, directeur adjoint du projet Speech, Privacy and Technology à l’American Civil Liberties Union (ACLU). L’ACLU ne dispose pas d’un décompte exact du nombre de services de police qui utilisent cette technologie, car beaucoup d’entre eux l’utilisent en secret, selon Wessler.

« Une partie du problème avec cette technologie réside dans le fait que le public manque d’informations fiables sur la manière dont elle est réellement utilisée », a déclaré Wessler à ABC News. « Il est souvent utilisé dans le plus grand secret par la police. Et nous savons qu’il identifie souvent mal les personnes, ce qui a conduit à des arrestations injustifiées dans six cas connus. [around the country] mais probablement plus de cas que cela. »

Selon Wessler, tous les cas connus de fausses arrestations dus à la technologie de reconnaissance faciale concernaient des personnes noires ou afro-américaines.

Reid a été détenu dans une prison du comté de DeKalb pendant six jours alors que ses parents et ses avocats se démenaient pour trouver un moyen de blanchir son nom avant son extradition vers la Louisiane, a déclaré Reid. Après que ses avocats aient envoyé plusieurs photos de Reid au JPSO pour leur faire comprendre qu’ils avaient la mauvaise personne en détention, ses mandats d’arrêt ont été rejetés et il a finalement été libéré, a déclaré Andrews à ABC News.

Selon la plainte, les avocats de Reid estiment que JPSO utilise la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI, Inc.

« Plus d’un million de recherches ont été effectuées à l’aide de Clearview AI. Une fausse arrestation est une de trop, et nous avons une immense empathie pour la personne qui a été accusée à tort », a déclaré Hoan Ton-That, PDG de Clearview AI, à ABC News dans un communiqué. . « Même si Clearview AI arrive au résultat initial, cela marque le début de l’enquête menée par les forces de l’ordre pour déterminer, sur la base d’autres facteurs, si la bonne personne a été identifiée. »

Clearview AI ne confirmerait pas auprès d’ABC News si JPSO utilise sa technologie.

« Il y a toujours un risque quand on va en prison, mais je me sentais encore plus en danger lorsque j’étais détenu parce que je sais que c’était pour quelque chose que je n’avais pas fait », a déclaré Reid. « J’ai perdu confiance dans le système judiciaire en sachant que tu pouvais être incarcéré pour quelque chose que tu n’avais jamais fait. »