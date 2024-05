Poursuite Ticketmaster ; Dangers des médias sociaux : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Le ministère de la Justice et 30 procureurs d’État et de district poursuivent Ticketmaster et son propriétaire, Live Nation Entertainment. Le gouvernement le qualifie de monopole qui devrait être démantelé. La société est accusée d’avoir utilisé des tactiques qui ont entraîné une hausse des prix et une pire expérience pour les artistes et les fans. En cas de succès, cette poursuite pourrait remodeler le paysage des événements en direct et les prix que les fans paient pour voir leurs artistes préférés.

basculer la légende Drew Angerer/Getty Images

Drew Angerer/Getty Images

🎧 Alina Selyukh de NPR raconte En premier cette affaire de monopole est inhabituelle par rapport aux autres de l’administration Biden se poursuit, notamment celles contre Apple, Google et Amazon. C’est parce que le gouvernement est demander la dissolution de Live Nation et un procès devant jury. Selyukh dit que les sénateurs pourraient croire que les jurés sont plus disposés à entendre cette affaire parce que la plupart des gens sont familiers avec le monde déroutant des frais de billet. L’année dernière, un sénateur a même fait un commentaire désinvolte affirmant que Ticketmaster avait accompli une « réussite stupéfiante » en unifiant totalement les Républicains et les Démocrates.

Dans le cadre d’un règlement de plusieurs millions de dollars, la Norfolk Southern Railway Company paiera près de 235 millions de dollars. pour couvrir les frais de nettoyage de l’air, de l’eau et du sol contaminés sur et autour du site du déraillement de train en 2023 à East Palestine, Ohio. L’entreprise paiera également une amende civile, ainsi que des millions pour un programme de santé communautaire sur 20 ans et pour mettre en œuvre une surveillance à long terme des eaux souterraines et des eaux de surface pendant une période de 10 ans. Norfolk Southern estime qu’elle dépensera plus d’un milliard de dollars pour réparer la contamination et autres dommages causés par le déraillement et pour améliorer la sécurité et les opérations ferroviaires, selon l’EPA.

La saison des ouragans dans l’Atlantique de cette année sera « extraordinaire », les prévisionnistes du National Hurricane Center préviennent. De juin à fin novembre, ils s’attendent à ce que 17 à 25 tempêtes se forment dans l’Atlantique. Au moins huit devraient être de véritables ouragans, et quatre à sept devraient être des ouragans majeurs, avec des vents suffisamment puissants pour déraciner des arbres et endommager des bâtiments. Des dizaines de millions d’Américains vivant dans la moitié orientale du pays sont menacés par les inondations et les vents dévastateurs. Les températures océaniques chaudes liées au climat sont en partie responsables de l’augmentation de l’activité.

Conseils de vie

basculer la légende Sol Cotti pour NPR



Il n’est pas rare de voir des parents partager des photos de leurs enfants en ligne, des annonces de naissance aux premiers pas et au premier jour d’école. Mais partager constamment des informations sur vos enfants en ligne présente certains dangers, selon Leah Plunkett, membre du corps professoral de la Harvard Law School, spécialisée dans les enfants, le droit de la famille et la technologie. Plunkett explique comment les adultes peuvent mettre en danger les données et la vie privée des enfants et comment y remédier : 📱 Les photos d’anniversaire peuvent révéler le nom, l’âge et la date de naissance d’un enfant. Cela peut les exposer à un risque d’usurpation d’identité, qu’ils ne découvriront peut-être pas avant d’être plus âgés.

📱 Les publications sur les réseaux sociaux peuvent également révéler où vit un enfant, leur école et leurs goûts et dégoûts. Les mauvais acteurs peuvent comprendre leurs horaires. Les futurs employeurs ou recruteurs universitaires peuvent en tirer des conclusions. Et tout cela peut nuire à la capacité de l’enfant à découvrir qui il est par lui-même.

leur école et leurs goûts et dégoûts. Les mauvais acteurs peuvent comprendre leurs horaires. Les futurs employeurs ou recruteurs universitaires peuvent en tirer des conclusions. Et tout cela peut nuire à la capacité de l’enfant à découvrir qui il est par lui-même. 📱 Vous pouvez modéliser le consentement numérique pour votre enfant en expliquant pourquoi vous prenez une photo et qui pourra la voir.

pour votre enfant en expliquant pourquoi vous prenez une photo et qui pourra la voir. 📱 Avant de partager quelque chose en ligne, demandez-vous quelles informations vous révélez et si vous seriez d’accord si vos parents partageaient quelque chose de similaire à votre sujet à cet âge.

demandez-vous quelles informations vous révélez et si vous seriez d’accord si vos parents partageaient quelque chose de similaire à votre sujet à cet âge. 📱 Et s’il était déjà trop tard ? Ne pas paniquer. Revenez en arrière, supprimez ce dont vous ne voulez plus en ligne et rendez vos paramètres privés.

Choix du week-end

basculer la légende Jasin Boland/Warner Bros.

Jasin Boland/Warner Bros.

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

🍿 Films : Furiosa : Une saga Mad Max combine des cascades pratiques époustouflantes et des scènes de poursuite époustouflantes alimentées au diesel avec un engagement en faveur de la construction d’un monde qui aborde les thèmes du féminisme, de l’environnementalisme et de l’humanité.

📺 Télévision : Entretien avec le vampire est de retour pour une deuxième saison sur AMC. Le spectacle est plus drôle, plus sexy et plus étrange que vous vous en souvenez.

📚 Livres : La saison de lecture d’été est presque là ! Les critiques de NPR ont partagé 20 prochaines sorties de livres qu’ils ont hâte de lire. Ils sont parfaits pour votre prochain voyage à la plage, en avion ou en séjour.

🎵 Musique : Maggie Rogers a failli arrêter la musique en 2021 en raison de l’épuisement professionnel dû à l’intensité de son début de carrière. Après avoir obtenu un master en religion et vie publique à la Harvard Divinity School, elle sort un nouvel album. Ne m’oublie pas présente des chansons écrites du point de vue d’une femme de 25 ans qui quitte la maison et se lance dans un road trip à travers le sud-ouest américain.

🍲 Recette : Bethléem : Une célébration de la nourriture palestinienne se consacre à la préservation d’une partie d’une culture déchirée par des décennies de déplacements et de guerre. C’est la lettre d’amour du chef Fadi Kattan à travers la nourriture à sa maison d’enfance en Cisjordanie. Kattan partage une recette de soupe aux lentilles du livre avec NPR.

3 choses à savoir avant de partir

basculer la légende Noam Galai/Getty Images pour la Fondation Gordon Parks et Jamie Squire/Getty Images

Le chef de la NFL, Roger Goodell, a réagi au discours d’ouverture controversé du botteur des Chiefs de Kansas City, Harrison Butker, en affirmant que la ligue valorise la diversité des opinions. Certains fans n’ont pas tardé à affirmer que cela n’a pas toujours été le cas. Ils ont souligné la réaction de la NFL lorsque Colin Kaepernick s’est agenouillé pendant l’hymne national. Beaucoup d’entre nous portent des écouteurs et des écouteurs pendant des heures – parfois même toute la journée. Plus d’un demi-milliard de paires ont été vendues en 2023, selon Grand View Research. Toute cette écoute nuit à notre audition. La Fondation MacArthur recherche une idée audacieuse qui résoudra « l’un des défis sociaux les plus critiques au monde ». La proposition gagnante recevra 100 millions de dollars.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi.