Poursuite judiciaire : le gouvernement canadien a fait preuve de négligence dans les « hôpitaux indiens »

Un recours collectif intenté par les survivants d’au moins 29 « hôpitaux indiens » au Canada vise à faire reconnaître que le gouvernement a fait preuve de négligence dans la gestion de ces hôpitaux ségrégués. Gérés par le gouvernement fédéral, ces « hôpitaux indiens » n’ont traité que des patients autochtones de 1945 jusqu’au début des années 1980. Les chercheurs estiment que des milliers de patients y ont été admis. Les patients affirment que les établissements manquaient de personnel et étaient surpeuplés et qu’ils étaient victimes de violences physiques et sexuelles. Les plaignants réclament également une compensation financière d’un milliard de dollars, ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires de 100 millions de dollars.