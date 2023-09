Poursuite judiciaire intentée contre la Saskatchewan. le gouvernement sur les nouvelles règles relatives aux pronoms scolaires

Un organisme communautaire représentant les personnes LGBTQ de Regina a intenté une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan concernant une politique sur les pronoms affectant les enfants à l’école.

Le Centre UR Pride pour la sexualité et la diversité des genres a déposé jeudi une requête introductive d’instance auprès de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan demandant à un juge d’annuler les modifications.

« Cette politique est, à première vue, inconstitutionnelle », a déclaré Bennett Jensen, directeur juridique d’Égale Canada, une organisation nationale de défense des droits LGBTQ. Égale est co-conseiller juridique dans le cadre de la demande.

« Il y a aussi une réponse plus humaine, c’est-à-dire que cela met les étudiants de divers genres dans une position de risque réel. Nous savons qu’ils subiront un préjudice si cette politique est autorisée à entrer en vigueur. »

La province a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle exigerait le consentement des parents lorsque des enfants de moins de 16 ans souhaitent utiliser des noms ou des pronoms différents à l’école.

Dans sa demande, UR Pride a déclaré que les règles ne sont pas justifiables en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et privent les étudiants de divers genres de leur droit fondamental dans une société libre et démocratique, qui comprend « un environnement éducatif sûr et accueillant dans lequel ils peuvent être eux-mêmes ». « .

L’organisation a déclaré que cette politique exclut les enfants qui ne sont pas prêts à exprimer leur identité à leurs parents ou à d’autres personnes, les plaçant dans une situation potentiellement dangereuse s’ils ne sont pas acceptés.

Erreur de genre

Cela entraîne également des erreurs de genre, dans la mesure où les enseignants sont tenus d’utiliser les noms de naissance des élèves, et non les noms qu’ils ont choisis, s’ils n’obtiennent pas le consentement des parents.

L’organisation a déclaré que les sorties et les erreurs de genre violent l’article 7 de la Charte, qui garantit « la vie, la liberté et la sécurité de la personne », et l’article 15, qui garantit des droits à l’égalité à chaque individu, sans discrimination.

« Cette politique présente un choix impossible : être dénoncé à la maison ou être malgenré à l’école, même lors de séances de conseil individuelles avec le personnel de l’école », indique la demande. « L’une ou l’autre issue entraîne un préjudice dévastateur et irréparable pour un jeune vulnérable. »

Le gouvernement de la Saskatchewan et les 27 divisions scolaires de la province sont nommés intimés dans la demande. Il indique que les intimés ont le droit de présenter leur réponse devant le tribunal le 14 septembre.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique jeudi, le gouvernement du Parti saskatchewanais a déclaré qu’il restait attaché à cette politique.

« Le gouvernement maintient sa position selon laquelle les parents et tuteurs ont un rôle clé dans la protection et le soutien de leurs enfants à mesure qu’ils grandissent et se développent, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les droits parentaux », a déclaré un porte-parole.

Jensen, d’Égale, s’inquiète du fait que les gouvernements utilisent les jeunes de diverses identités de genre comme pions politiques, ce qui se produit au Nouveau-Brunswick ainsi que dans certaines régions des États-Unis.

ÉCOUTER | L’UR Pride Center menace de poursuites judiciaires suite à la nouvelle politique éducative : L’édition de l’après-midi – Sask11h13UR Pride Center menace de poursuites judiciaires suite à une nouvelle politique éducative Bennett Jensen, directeur des services juridiques chez Egale Canada, s’occupe du cas du UR Pride Centre, qui menace de poursuites judiciaires contre le gouvernement de la Saskatchewan à cause de sa nouvelle politique sur les pronoms dans les écoles. Il rejoint l’hôte invité Sam Maciag pour nous en dire plus.

« Personne ne prétend que les parents ne devraient pas s’impliquer dans la vie de leurs enfants. Nous savons, en particulier dans la communauté queer et trans, à quel point il peut être important d’avoir des familles solidaires », a déclaré Jensen.

« Nous parlons simplement de garantir que les jeunes disposent d’une sphère d’intimité et d’indépendance pour découvrir qui ils sont, et le faire à leur propre rythme. »

UR Pride a déclaré qu’elle demandait qu’on lui accorde le statut d’intérêt public, car l’organisation estime que les changements sont substantiels.

« Un changement radical »

Elle a déposé la demande avec le soutien d’Égale Canada, une organisation nationale de défense des droits LGBTQ, et avec l’aide de McCarthy Tetrault LLP, un cabinet d’avocats spécialisé dans la Charte.

« La politique représente un changement radical et régressif par rapport aux pratiques existantes dans les districts scolaires de la Saskatchewan », indique la demande.

« Les enseignants et le personnel scolaire ont pu utiliser – et ont utilisé dans la pratique – leur jugement professionnel pour adopter la meilleure ligne de conduite dans les circonstances.

« Les enseignants et autres membres du personnel scolaire pourraient donc jouer, et ont joué, un rôle inestimable pour aider les élèves à se sentir en sécurité. »

Il semblerait que le gouvernement n’ait pas procédé à de véritables consultations avant d’adopter les règles.

La nouvelle politique crée également une situation dans laquelle les jeunes LGBTQ sont pointés du doigt, indique la demande, car les noms et pronoms préférés des élèves non transgenres sont « systématiquement et automatiquement respectés et observés dans l’environnement scolaire ».

« La politique crée donc une distinction claire basée sur l’identité et l’expression de genre. »

UR Pride a demandé à être exonérée de tous frais défavorables si sa candidature échouait.