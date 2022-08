Poursuite intentée pour faire tomber le pot récréatif du scrutin du Missouri

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Un groupe anti-drogue a annoncé lundi son soutien à une action en justice visant à retirer une proposition de légalisation de la marijuana à des fins récréatives du scrutin de novembre du Missouri.

Joy Sweeney, résidente de Jefferson City, a intenté une action en justice vendredi avec le soutien du groupe national anti-drogue Protect Our Kids.

La poursuite alléguait que les partisans de la marijuana n’avaient pas recueilli suffisamment de signatures d’électeurs valides pour soumettre la proposition au vote. Le procès a également affirmé que la mesure du scrutin traite de trop de politiques en violation de la constitution de l’État.

“Nous sommes fiers d’être aux côtés de Mme Sweeney dans sa contestation de l’arnaque qu’est ce référendum sur la légalisation de la marijuana”, a déclaré le PDG de Protect Our Kids, Luke Niforatos, dans un communiqué. “Non seulement le langage trompe les électeurs sur les méfaits de la légalisation, mais il est en violation de la loi de l’État et de la Constitution du Missouri.”

Le directeur de campagne John Payne a déclaré que la campagne pour légaliser la marijuana à des fins récréatives “avait le soutien de la base nécessaire pour recueillir le nombre valide de signatures requises pour atteindre le scrutin” par rapport à des dizaines d’autres pétitions d’initiative échouées déposées ce cycle électoral.

“Ce procès n’est pas fondé et dans moins de trois mois, le Missouri sera le 20e État à réglementer, taxer et légaliser le cannabis”, a déclaré Payne dans un communiqué.

Le secrétaire d’État du Missouri, le plus haut responsable électoral de l’État, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press lundi.

La proposition de vote du Missouri permettrait aux personnes âgées de 21 ans et plus d’acheter et de cultiver de l’herbe pour leur consommation personnelle et d’effacer automatiquement les enregistrements de certains crimes passés liés à la marijuana.

Ballentine d’été, The Associated Press