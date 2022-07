Poursuite intentée contre les gardes de sécurité de l’hôpital qui ont battu un patient noir

Vous avez entendu parler “conduire en noir.” Eh bien, que diriez-vous “chercher votre voiture tout en noir”? Mieux encore, que diriez-vous “Vous cherchez votre voiture dans le parking d’un hôpital alors que vous êtes un malade rénal désorienté-tout en noir”?

Selon un procès intenté à St. Louis, Missouri, ce dernier est exactement ce que 52 ans Hugues Robinson l’année dernière aux mains de l’équipe de sécurité du Barnes-Jewish Hospital.

Mais non seulement Robinson a été profilé racialement par les agents de sécurité, mais selon la poursuite, il a été violemment battu par eux tous parce qu’ils soupçonnaient qu’il était un voleur de voiture au lieu d’un homme qui ne se souvenait tout simplement pas où il s’était garé.

De Newsweek:

En avril 2021, il a passé quatre jours à l’hôpital, drogué et préparé pour une éventuelle greffe de rein qui n’a jamais eu lieu. Dans un état affaibli et désorienté, Robinson a été renvoyé chez lui, selon le procès intenté devant le tribunal de circuit de Saint-Louis. Après son départ, l’hôpital a appelé pour dire qu’il avait oublié son portefeuille. Ils lui ont ordonné de se garer dans le garage sur Euclid Avenue et Forest Park Parkway. Robinson est revenu et a récupéré le portefeuille mais a oublié où il avait laissé sa voiture, car il se garait généralement dans un garage différent. Le patient confus et errant a été repéré par les agents de sécurité de l’hôpital. Des images de surveillance de l’hôpital ont montré les gardes armés chargeant Robinson et le forçant au sol. Malgré son ticket de parking et son bracelet patient, ils l’ont accusé de chercher à voler des voitures, selon le procès.

Même si Robinson n’était pas un patient à l’hôpital– même s’il n’était pas dans un état désorienté – il y a peu de choses plus régulières qu’une personne qui se promène dans un parking parce qu’elle ne se souvient pas où elle s’est garée. Mais être Noir en Amérique signifie ne pas pouvoir faire quelque chose d’aussi banal sans que quelqu’un pense que vous avez l’air suspect – et que sa sécurité physique soit menacée à cause de cela.

“Cela l’a traumatisé”, a déclaré la fille de Robinson, Chelsea Robinson. Newsweek. «Je l’ai toujours connu comme le dur à cuire, vous savez, c’est l’homme de la maison. Bien sûr, il pousserait et continuerait à avancer. Mais vous savez, je suis sa fille, vous savez ces choses. Vous pouvez dire quand la personne à qui vous tenez le plus est triste.

Le procès allègue que les gardes de sécurité “ont attaqué et battu” Robinson “, puis ” ont gardé Hughie menotté dans une chambre d’interrogatoire au sous-sol de l’hôpital “.

“Dans cette pièce sans fenêtre, l’un des gardes de Barnes, un homme grand et costaud avec une coupe à la mode, a fracassé la tête de Hughie contre le mur avec son avant-bras”, indique le costume.

Newsweek a également rapporté que dans les images de surveillance de la salle d’interrogatoire, on peut voir deux gardes battre Robinson jusqu’à ce qu’il crie qu’ils le blessaient, ce à quoi l’un des gardes a répondu : “Bien”.

Le procès prétend que même après que les agents de sécurité aient finalement découvert qu’il était un patient et non un voleur de voiture, ils ont continué à se moquer de lui et lui ont dit que s’il était de nouveau pris “n’importe où sur la propriété”, ils “referaient tout ça encore une fois”. .”

Pour aggraver les choses, Robinson a dû se rendre à nouveau dans le même hôpital afin de poursuivre son traitement, et il avait toujours peur de recevoir un autre passage à tabac, a déclaré sa fille.

“Je savais déjà qu’il souffrait à cause de toute la dialyse, mais il souffrait certainement beaucoup plus après cet incident”, a déclaré Chelsea. “Ils l’ont vraiment gâché.”

Malheureusement, Robinson est finalement décédé des suites de sa maladie, mais sa fille le représente toujours dans le procès, qui accuse les gardes et l’hôpital de voies de fait, voies de fait et séquestration.