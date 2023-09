Poursuite en vertu de la Crown Act déposée par une famille du Texas concernant les localisations de son fils

La loi CROWN a été promulguée pour protéger tout le monde, mais principalement les Noirs et ceux d’origine autochtone, contre la discrimination basée sur des styles de protection comme les locs et les tresses. Malheureusement, ceux qui se sont engagés à appliquer les règles choisissent souvent s’ils veulent ou non accomplir leur devoir en fonction des personnes que cela affectera.

Selon CNN, une famille noire de Mont Belvieu, au Texas, a dû prendre les choses en main pour protéger leur fils depuis que les pouvoirs en place en ont choisi autrement. Darryl George, 17 ans, est étudiant à la Barbers Hill High School, eh bien, devrions-nous dire était un élève parce qu’il a été suspendu pendant plus de trois semaines parce que ses tenues ne correspondent pas à la politique de code vestimentaire de l’école. Quelle partie de l’éducation a à voir avec la longueur ou la couleur des cheveux d’une personne ?

Darresha George, la mère de Darryl, dit qu’il porte principalement ses cheveux en tresses ou en queue de cheval, mais la politique de l’école dicte qu’aucun style « qui permettrait aux cheveux de s’étendre sous le haut du col d’un t-shirt, sous les sourcils ou sous le lobes d’oreille lorsqu’ils sont baissés »sera accepté.

Le procès fédéral en matière de droits civils déposé devant le tribunal du district sud du Texas déclare que la longue suspension de Darryl constitue une violation de la CROWN Act, qui vise à protéger les coiffures « communément ou historiquement associées à la race ». Il pointe ensuite du doigt le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton qui ne font rien pour faire appliquer la loi.

Le district demande des « éclaircissements » sur la loi.

« Bien que nous pensons que la nouvelle loi ne régit pas la longueur des cheveux, nous demandons au système judiciaire du Texas de l’interpréter », a déclaré mercredi le surintendant de Barbers Hill, Greg Poole, dans un communiqué.

La famille de Darryl dit que ses cheveux sont entrelacés avec les cheveux de son père et de son grand-père et ils refusent de les couper. On leur avait déjà dit que Darryl devrait fréquenter une école alternative s’il choisissait de garder ses follicules familiaux.

F cette école, F Greg Abbott, F Ken Paxton et F quiconque considère que les cheveux sont un problème digne d’intérêt qui doit être contrôlé par une politique.