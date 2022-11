Poursuite en liberté sous caution sans numéraire destinée à un appel – Shaw Local

YORKVILLE – Le procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, prédit que le procès contestant la constitutionnalité de la loi SAFE-T et sa disposition sur la caution sans numéraire fera l’objet d’un appel quelle que soit la décision au niveau du tribunal de première instance.

Cet appel ira soit devant une cour d’appel, soit directement devant la Cour suprême de l’Illinois, selon la décision du tribunal de première instance, a déclaré Weis au conseil du comté de Kendall le 1er novembre.

Weis était l’un des 58 avocats des 102 comtés de l’État à avoir intenté des poursuites contre la loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Ces dépôts ont été regroupés en un seul procès qui sera entendu à Kankakee, en commençant par des requêtes et des réponses les 9 et 23 novembre, suivies d’une audience le 6 décembre et d’une décision susceptible d’être rendue le 13 décembre, Weis a dit.

Les procureurs de l’État ont désigné six “équipes de contentieux”, des comtés de Kendall, Kankakee, Will, McHenry, Sangamon et Vermillion, a déclaré Weis.

Le procès conteste la légitimité de la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’égalité aujourd’hui pour des motifs constitutionnels.

“Chaque fois qu’une loi est jugée inconstitutionnelle, il s’agit d’un appel automatique et direct devant la Cour suprême de l’Illinois”, a déclaré Weis.

Si cela se produit, la Haute Cour pourrait suspendre la loi jusqu’à ce qu’elle se soit penchée sur les questions constitutionnelles, a déclaré Weis, ou elle pourrait permettre à la loi d’entrer en vigueur pendant qu’elle poursuivrait ses délibérations.

Cependant, si le tribunal de première instance confirme la loi, les procureurs de l’État feraient appel devant une cour d’appel, qui ne suspendrait probablement pas la loi pendant qu’elle mène ses audiences, a déclaré Weis.

En vertu de la loi SAFE-T, la police ne sera pas autorisée à détenir des personnes arrêtées pour certaines infractions, telles que coups et blessures graves ou fuite et évasion d’un policier, a déclaré Weis.

Pour les autres infractions, y compris le meurtre au premier degré, la police et les procureurs doivent convaincre un juge que le délinquant constitue une menace permanente pour une personne précise et identifiable.

Weis et le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, avertissent depuis des mois que le système de libération sous caution sans numéraire entraînera davantage de récidivistes, supprimera le pouvoir discrétionnaire des juges de détenir une personne accusée d’un crime et rendra plus difficile de s’assurer qu’un accusé se présente dans rechercher.

La vaste loi SAFE-T couvre plus de 750 pages et comprend une variété de réformes policières et judiciaires, mais c’est le système de cautionnement sans numéraire qui a produit de terribles avertissements de la part des responsables de l’application des lois.

En vertu de la Constitution de l’Illinois, seuls les projets de loi de crédits sont exemptés de l’exigence selon laquelle un texte de loi doit être limité à un seul sujet.

La loi SAFE-T traite de 265 lois distinctes et touche au moins six sujets, notamment le droit policier et le droit pénal, le droit du travail et de l’emploi et les protections étendues des lanceurs d’alerte, selon l’action intentée par Weis.

La plainte allègue en outre que le système de libération sous caution sans numéraire viole les protections des victimes d’actes criminels incluses dans la constitution de l’État.

Weis, avec Baird, a déposé le procès le 23 septembre devant le tribunal de circuit du comté de Kendall, nommant le procureur général de l’Illinois Kwame Raoul et le gouverneur JB Pritzker comme accusés.

Les législateurs démocrates ont déclaré à plusieurs reprises que la loi n’enlèverait pas le pouvoir discrétionnaire des juges ni n’imposerait la libération massive de prisonniers des prisons du comté, mais ont déclaré qu’ils prévoyaient de clarifier l’intention de la loi avec un projet de loi sur la remorque lors de la session de veto d’automne.