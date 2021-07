Poursuite en diffamation de Shilpa Shetty : Bombay HC déclare que « les reportages basés sur des sources policières ne peuvent pas être qualifiés de malveillants » | Nouvelles des gens

Bombay: La Haute Cour de Bombay vendredi, lors de l’audition de l’affaire de diffamation de l’acteur Shilpa Shetty, a déclaré que les reportages basés sur des sources policières ne peuvent pas être qualifiés de malveillants et diffamatoires.

Le tribunal a en outre déclaré à l’avocat du plaignant que ce que l’acteur attendait de lui aurait de graves conséquences sur la liberté de la presse. « Maintenant, vous attendez-vous à ce que le tribunal se repose et vérifie quelles sources les médias citent pour chaque histoire ? » le tribunal a dit à l’avocat de Shilpa.

Le tribunal a ajouté : « Vous me donnez des exemples individuels d’accusés disant des choses malveillantes, je vais examiner la question. Mais les reportages basés sur des sources policières ne peuvent pas être qualifiés de malveillants et de diffamatoires. Ce que vous attendez de moi aura des conséquences très graves. sur la liberté de la presse. »

« Si quelqu’un dit quelque chose à propos de Shilpa Shetty, ça devient une grosse affaire, pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a de si génial à ce sujet. Ce n’est pas une loi que nous en sommes venus à conjecturer qu’elle est diffamatoire », a déclaré le tribunal. « Si vous êtes dans la vie publique, cela a de telles conséquences. Les gens s’intéressent à votre vie. Comment quelqu’un qui écrit qu’elle a pleuré et s’est disputé avec son mari peut-il être diffamatoire ? » demanda le tribunal.

Le tribunal a ajourné l’audience après le déjeuner jusqu’à 14h30 et a demandé à ses couches de fournir des détails exacts sur lesquels elle souhaite plaider l’affaire de diffamation.

Shilpa Shetty avait déposé jeudi une plainte en diffamation devant la Haute Cour de Bombay contre 29 membres du personnel des médias et maisons de presse les accusant de « faux reportage et de calomnie de son image » à la suite de l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire liée à la création et à la distribution de contenu pornographique. .

Le plaidoyer de l’acteur a également ordonné que les défendeurs soient condamnés et sommés de payer à la plaignante (Shilpa Shetty) un montant de 20 crores de roupies ainsi que des intérêts sur celle-ci à 18% par an à compter de la date de dépôt de la plainte jusqu’au paiement et/ou la concrétisation.

Shetty a exhorté la Haute Cour à émettre une « injonction permanente et obligatoire interdisant aux défendeurs (eux-mêmes et par l’intermédiaire de leurs préposés, agents, ayants droit et/ou toute personne réclamant par ou par leur intermédiaire) de faire et/ou de publier et/ou de reproduire et/ou ou faire circuler et/ou parler et/ou communiquer, toute déclaration désobligeante et diffamatoire.

Elle a également demandé à la Haute Cour de rendre une ordonnance obligatoire enjoignant aux défendeurs de supprimer et/ou de retirer immédiatement les articles diffamatoires et les vidéos diffamatoires de leurs sites Web et plateformes de médias sociaux respectifs et de présenter des excuses inconditionnelles.