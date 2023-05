Cela a été un tourbillon de rapports contradictoires depuis que le porte-parole de Harry et Meghan a affirmé que le couple était impliqué dans une poursuite en voiture « presque catastrophique » avec des « paparazzi très agressifs » à New York.

Depuis la déclaration, la police, les photographes et même le chauffeur de taxi – qui a été plongé au milieu d’une tempête médiatique lorsqu’il a récupéré le couple dans son taxi jaune – ont eu leur mot à dire.

Ici, Sky News décompose ce qui a été dit jusqu’à présent…

Porte-parole de Harry et Meghan

Le porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a publié mercredi un communiqué, affirmant qu’ils avaient été impliqués dans une poursuite en voiture « presque catastrophique » causée par des « paparazzi très agressifs » mardi soir.

L’incident a eu lieu alors que Harry et Meghan, et sa mère Doria Ragland, quittaient le gala annuel de la Fondation Mme pour les femmes au Ziegfeld Ballroom, où Meghan a remporté un prix.

Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex assistent aux Ms. Foundation Women of Vision Awards



Le prince Harry et Meghan laissent des récompenses avant une poursuite en voiture



Le couple assistant à la cérémonie à New York



Le porte-parole du couple a déclaré que la « poursuite incessante » avait duré plus de deux heures et « avait entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department) ».

Attachée de presse pour les Sussex, Ashley Hansen, plus tard dit en exclusivité Sky’s Mark Stone: « Je n’ai jamais autant ressenti leur vulnérabilité qu’hier soir. Ils étaient incroyablement effrayés et secoués. »

Police à New York

Selon la police, un véhicule du NYPD a escorté sa voiture à travers la 57e rue et d’autres rues pendant environ une heure et 15 minutes, dans le but de perdre ses poursuivants.

Les Sussex et Mme Ragland ont été conduits au 19e bâtiment du NYPD et y sont restés environ 15 minutes.

Le couple est ensuite monté dans une autre voiture et s’est rendu à leur domicile sans être suivi. Mais la police a semblé minimiser la gravité de la « poursuite en voiture »qu’ils ont décrit comme « un peu chaotique ».

Une carte de l’endroit où les Sussex ont assisté à l’événement



Julian Phillips, le sous-commissaire du département de police de New York, a déclaré : « Il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée. »

Maire de New York

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré : « La presse ou les paparazzis, vous savez, ils veulent obtenir la bonne photo, ils veulent obtenir la bonne histoire.

« Mais la sécurité publique doit toujours être au premier plan. Lors d’un briefing, j’ai reçu [I heard] deux de nos officiers auraient pu être blessés… Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’entre nous qui ne se souviennent pas comment [Harry’s] maman est morte.

M. Adams a ajouté qu’il pensait que le comportement de ceux qui suivaient les Sussex était « imprudent et irresponsable ».

Chauffeur de taxi qui a récupéré les Sussex

Sukhcharn Singh, un chauffeur de taxi qui a récupéré les Sussex à l’extérieur du 19e arrondissement, a déclaré au Washington Post: « Je ne pense pas que j’appellerais cela une poursuite. »

Il a dit qu’il avait récupéré le couple et Mme Ragland à 23 heures et qu’ils étaient dans sa voiture pendant environ 10 minutes.

« Je ne me suis jamais senti en danger », a déclaré M. Singh. « Ce n’était pas comme une poursuite en voiture dans un film. Ils étaient silencieux et semblaient effrayés mais c’est New York – c’est sûr. »

M. Singh a déclaré avoir eu l’impression des Sussex qu’ils avaient déjà été poursuivis par des paparazzi avant de monter dans sa voiture.

Un témoin qui a déclaré que les paparazzi étaient « agressifs »

Zara Sayeed a vu le couple arriver et partir de la cérémonie de remise des prix. Elle a dit: « La façon dont je les ai vus [the paparazzi] suivre la voiture – je n’ai pas été surpris par les gros titres.

« Comme ils [the Sussexes] partaient, juste la façon dont ils ont poursuivi la voiture, cela me rappelle toutes les autres scènes que nous avons vues dans le passé avec la mère du prince Harry.

‘C’était vraiment bouleversant. Cela a été déclenchant pour moi – je ne peux pas imaginer ce que cela a dû ressentir pour eux. »

La réponse des paparazzi

Un chauffeur de paparazzi qui aurait été impliqué dans l’incident a admis qu’il était « très tendu » d’essayer de suivre le couple – mais a imputé « l’expérience catastrophique » au chauffeur du couple.

Il a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: « Ils ont fait beaucoup de blocages et il y a eu beaucoup de types de manœuvres différentes pour arrêter ce qui se passait.

« Leur chauffeur en faisait une expérience catastrophique… s’ils roulaient à 80 mph, j’aurais probablement roulé à 20 mph derrière eux et espéré les garder en vue,

« Donc, si c’était dangereux et catastrophique, c’était plus que probablement basé sur la personne qui conduisait. »

Dans d’autres développements, une agence de presse de célébrités qui a filmé Harry et Mégane de près a également contesté leur version des événements – et a affirmé qu’il s’agissait en fait d’un SUV dans le service de sécurité du couple qui conduisait de manière imprudente.

Une déclaration de Backgrid a déclaré avoir reçu des images de quatre photographes indépendants qui n’avaient aucune intention de causer de la détresse ou du mal – et plusieurs images montraient Meghan souriant à l’intérieur du taxi.