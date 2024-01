Poursuite des crimes d’Israël à Gaza, honte pour ses partisans

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a reproché aux partisans d’Israël de soutenir sa guerre d’agression contre la bande de Gaza, affirmant qu’ils sont complices du génocide du régime à travers le territoire.

Oussama Hamdan, le représentant du mouvement au Liban, a fait les remarques lors d’une conférence de presse à Beyrouth lundi.

Il a déclaré que « le régime nazi israélien continue d’intensifier sa guerre génocidaire et son nettoyage ethnique contre la population de Gaza » plus de quatre mois après le début de son agression militaire.

Le responsable du Hamas a souligné que la poursuite des « massacres et crimes » du régime israélien contre les Palestiniens à Gaza « demeurera une honte pour tous ceux qui les soutiennent, ceux qui sont des spectateurs, ceux qui gardent le silence sur leur criminalisation et leur condamnation, et ceux qui hésitent à les arrêter. »

Hamdan a réitéré que l’administration américaine et son président Joe Biden sont des partenaires et des partisans de « l’occupation nazie » dans ses crimes, ce qui les rend entièrement responsables des atrocités, des massacres et de la guerre génocidaire du régime.

Le régime israélien a soumis Gaza à une attaque incessante et aveugle depuis le 7 octobre 2023, lorsque les mouvements de résistance du territoire ont organisé l’opération Tempête d’Al-Aqsa contre les territoires occupés.

Tel Aviv a aggravé l’attaque militaire avec un siège total qui a effectivement bloqué l’acheminement de nourriture, de médicaments, de carburant, d’eau et d’électricité vers Gaza, augmentant ainsi la perspective d’une famine généralisée sur le territoire palestinien.

Jusqu’à présent, l’attaque israélienne a coûté la vie à plus de 26 600 civils palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, faisant plus de 65 300 blessés et déplaçant plus de 90 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza.

La guerre génocidaire d’Israël bénéficie du soutien militaire et politique sans réserve des soutiens occidentaux du régime, en particulier des États-Unis. Les États-Unis ont armé le régime de milliers de tonnes de matériel militaire depuis le début de l’attaque à Gaza et ont également opposé leur veto à toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à la cessation de l’agression israélienne.

Les hôpitaux en ligne de mire

Ailleurs dans ses remarques, Hamdan a déclaré : « L’occupation nazie continue d’intensifier son agression barbare contre les hôpitaux de la bande de Gaza, les mettant hors service par le siège et les bombardements. »

Le responsable du Hamas a déclaré que les crimes commis par Israël à Gaza constituent une violation de toutes les valeurs, lois et normes internationales.

Les crimes du régime, a-t-il souligné, “resteront gravés dans la mémoire de notre peuple inébranlable, qui ne leur pardonnera pas et ne cessera de défendre ses droits légitimes”.

Hamdan a déclaré que la situation humanitaire catastrophique à Gaza s’aggrave de jour en jour en raison des bombardements incessants d’Israël et de la destruction de tous les aspects de la vie, du déplacement de plus de 90 pour cent de la population et du nombre élevé de victimes, dont la plupart sont des femmes. et les enfants.

« 38 massacres à Khan Yunis en 48 heures »

Hamdan a souligné qu’au cours des dernières 48 heures, le régime israélien a commis jusqu’à 38 massacres qui ont coûté la vie à 350 personnes rien que dans la ville méridionale de Khan Yunis pour forcer les habitants de Gaza à quitter leurs foyers.

Le représentant du Hamas au Liban a déclaré que la poursuite des massacres par Israël a eu lieu seulement 48 heures après que la Cour internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, ait rendu une décision provisoire, ordonnant au régime d’empêcher les actes de génocide à Gaza. Cela, dit-il, prouve l’insistance du régime à poursuivre ses crimes.

Sur le définancement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens

Hamdan a également évoqué la récente décision des États-Unis et de leurs alliés pro-israéliens de suspendre le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

Les États-Unis et un certain nombre de leurs alliés occidentaux, outre le Japon, ont annoncé leur décision de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, citant des allégations du régime israélien selon lesquelles certains de ses employés ont été impliqués dans l’opération anti-régime palestinienne du 7 octobre.

Hamdan a noté que « le ciblage systématique de l’UNRWA vient de l’occupation sioniste et des pays qui soutiennent ses plans et programmes agressifs ».

Il a également qualifié de répréhensible la décision de l’UNRWA de licencier un certain nombre de ses employés “sur la base des allégations formulées par l’ennemi sioniste et sans enquête ni vérification de ces allégations”, ajoutant que la mesure de l’agence des Nations Unies manquait du minimum d’éléments de professionnalisme.

Hamdan a déclaré que cette décision était le signe d’une « déviation de l’agence par rapport à sa mission fondamentale, qui est de protéger et de fournir des secours aux réfugiés palestiniens, et de ne pas adopter le récit de l’occupation fasciste ».