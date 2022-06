Poursuite contre Alamo: des experts disent avoir été diffamés par un livre suggérant de faux artefacts vendus à Phil Collins

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un marchand d’antiquités et un historien poursuivent en diffamation pour un article et un livre qui prétendent que les experts d’Alamo ont frauduleusement authentifié et vendu des artefacts de la bataille historique du Texas à des prix exorbitants à la rock star Phil Collins et à d’autres.

Alexander McDuffie et Joseph Musso affirment que le livre “Forget the Alamo: The Rise and Fall of an American Myth” a ruiné leur réputation, selon le Art Newspaper.

Le livre, écrit par les journalistes Chris Tomlinson, Bryan Burrough et Jason Stanford, et un extrait publié dans le magazine Texas Monthly l’année dernière, impliquaient tous deux que certains artefacts que les deux hommes avaient rassemblés pour être exposés sur le site d’Alamo dans le cadre d’un la rénovation proposée n’était pas authentique.

Cela impliquait également que de faux artefacts avaient peut-être été vendus à Collins pour sa collection Alamo, qu’il avait prévu de donner au musée.

McDuffie a contacté le magazine et a déclaré que leur article de couverture, qui présentait l’extrait, était rempli de “fausses déclarations et de citations inexactes” et malgré l’inclusion par l’éditeur d’une liste de ce qu’on appelait des corrections et des clarifications, le marchand d’antiquités a déclaré qu’il “ne s’est même pas rapproché à effacer les impressions que l’article avait créées, ni à corriger toutes les erreurs factuelles”, selon la plainte.

Le procès a été déposé en juin 2021 après la publication du livre.

McDuffie a déclaré qu’à la suite de l’article et du livre, ses ventes d’antiquités étaient passées d’environ 150 000 dollars par an à seulement 9 800 dollars l’année dernière et qu’il ne pouvait plus faire de profit.

Il a ajouté qu’il avait également perdu le poste d’historien fondateur et de conservateur du musée prévu de la bataille du Texas qui aurait fait partie du réaménagement d’Alamo – maintenant suspendu.

Les auteurs, ainsi que Texas Monthly et l’éditeur du livre Penguin Random House, ont été nommés accusés dans le procès.