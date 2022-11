Poursuite: 2 malades mentaux du Wyoming sont morts, les procédures sont ignorées

CHEYENNE, Wyoming (AP) – Deux patients de l’hôpital d’État du Wyoming sont décédés alors que le personnel de l’établissement de santé mentale n’a pas suivi les procédures dans une série d’incidents d’étouffement, de négligence et d’erreur de médication au cours des quatre derniers mois, selon un procès.

Protection & Advocacy System Inc. a intenté une action en justice contre le ministère de la Santé du Wyoming et les directeurs des hôpitaux d’État la semaine dernière devant le tribunal de district américain de Cheyenne. Il cherche à forcer le département à publier des enregistrements vidéo de l’intérieur de l’hôpital à la suite de récents suicides de patients, d’un viol par un membre du personnel et de l’abandon d’une femme inapte dans une salle de jour sans nourriture, eau ou salle de bain pendant plus de 24 heures. La femme, Linda Gelok, a été retrouvée puante d’urine et avec des fourmis rampant sur des plaies.

Protection & Advocacy System Inc., basé à Cheyenne, est une société privée à but non lucratif chargée par la loi d’enquêter sur les abus et la négligence envers les personnes atteintes de troubles mentaux et de développement. Il a déposé plusieurs poursuites contre l’hôpital d’État du Wyoming à Evanston au cours des trois dernières décennies.

“Nous estimons que nous n’avons pas d’autre choix que de le faire car nous sommes gravement préoccupés par la vie, la santé et la sécurité des patients de l’hôpital d’État du Wyoming”, a déclaré l’avocat du système de protection et de défense Andy Lemke par courrier électronique lundi.

La porte-parole du ministère de la Santé du Wyoming, Kim Deti, a refusé de commenter lundi le dernier procès ou les conditions hospitalières.

Le ministère de la Santé a cessé de donner les enregistrements vidéo demandés par le système de protection et de défense des droits à partir d’octobre. Le directeur de l’hôpital, Paul Mullenax, a déclaré à Protection & Advocacy System que l’hôpital examinait s’il devait enregistrer les patients à leur insu en vertu des réglementations Medicaid et Medicare, selon le procès intenté mardi.

Sans accès à la vidéo, Protection & Advocacy System devrait s’appuyer sur des rapports d’incidents “incohérents” et “vagues”, des journaux d’observation “inexacts et trompeurs” et des déclarations de témoins inexactes lors de l’enquête sur le traitement des patients, selon le procès.

Selon le procès, un patient avec des dents manquantes et sans dentier est mort étouffé le 22 juillet après avoir mangé de gros morceaux de viande et de pain. La vidéo a montré que le personnel de l’hôpital n’avait pas suivi une commande d’aliments mous uniquement après que le patient avait précédemment avalé un hamburger entier et s’était étouffé, selon le procès.

Moins d’une semaine plus tôt, le personnel de l’hôpital avait trouvé un patient mort, raide et froid dans sa chambre. Le vomi était sur le sol.

Le personnel de l’hôpital ce matin-là a noté lors des contrôles de sécurité requis toutes les 15 minutes que le patient était “calme” et “au repos” avec les “yeux fermés”. La vidéo, cependant, montrait que les employés ne jetaient qu’un coup d’œil dans les chambres des patients et enregistraient un contrôle sur le patient qui ne s’est apparemment jamais produit, selon le procès.

La vidéo montrait le patient toussant pendant le petit-déjeuner, un autre détail absent des dossiers hospitaliers écrits, selon le procès.

Parmi les autres incidents récents documentés par vidéo, citons un patient souffrant de troubles de l’élocution et de faiblesse peu de temps après une blessure à la tête vendredi, mais qui n’a été emmené aux urgences que lundi; un patient qui a failli s’étouffer avec de la nourriture ; et un patient qui a pris les médicaments d’un autre patient.

Depuis octobre, le département n’a pas donné de vidéo au système de protection et de défense d’un autre patient qui a failli s’étouffer à mort, des patients échangeant des médicaments entre eux et d’un patient emmené aux urgences après s’être étouffé avec des médicaments, selon le procès, qui a fait pas nommer les patients.

Plus tôt cette année, Protection & Advocacy System a allégué dans un procès contre Mullenax et le directeur du département de la santé, Stefan Johansson, que les responsables de l’hôpital empêchaient l’accès de l’organisation aux patients. L’affaire est pendante.

___

Suivez Mead Gruver sur https://twitter.com/meadgruver

Mead Gruver, Associated Press