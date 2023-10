Personnalité de la télévision Phillip McGraw – connu professionnellement sous le nom de « Dr. Phil » – condamne la « pourriture intellectuelle » qu’il voit envahir les établissements d’enseignement supérieur alors que les campus universitaires du pays regorgent d’étudiants pro-Hamas à la suite de l’attaque meurtrière du groupe terroriste contre Israël début octobre.

« Les envahisseurs du Hamas n’étaient pas des soldats ; c’étaient des assassins », a déclaré McGraw dans une vidéo publiée sur X. « La charte du Hamas appelle à l’anéantissement ultime de tous les Juifs israéliens, suivi de l’anéantissement des Juifs du monde entier. Semble familier? Malheureusement, certaines personnes – y compris ici même en Amérique – ont célébré le massacre et blâmé ceux qui ont été assassinés, violés et kidnappés.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

Il a poursuivi en affirmant que « bon nombre des universités d’élite les plus respectées d’Amérique non seulement se laissent aller, mais soutiennent même les organisations étudiantes sanctionnées qui organisent des célébrations pour les meurtres ».

Les réactions face aux étudiants qui ont embrassé le Hamas, a déclaré McGraw, révèlent un « degré inquiétant de pourriture intellectuelle couverte de lierre » dans certaines des universités les plus prestigieuses du pays.

« Les Américains dans tout le pays ont été consternés et choqués », a expliqué l’auteur à succès et animateur de l’émission. « Les dirigeants de ces écoles soi-disant très sophistiquées sont tellement occupés à signaler et à dorloter les étudiants qui pensent que les mots sont de la violence, mais [actual physical] la violence – une violence horrible et inhumaine – est une justice sociale, qu’ils ont oublié que leur travail consiste à apprendre à leurs élèves à réfléchir et à tester la réalité.

« Au lieu de former les leaders de demain », a-t-il ajouté, « ils démagnétisent profondément le sens moral de notre culture parmi la population universitaire. »

McGraw, 73 ans, a ajouté qu’il n’était pas un expert en géopolitique, mais a clairement indiqué au cours de son monologue passionné de cinq minutes qu’il n’avait pas besoin de l’être pour voir clairement l’attaque du Hamas contre l’État juif comme « complètement malade et tordue ». , dégoûtant et inexcusable.

« Est-ce que certaines de ces personnes se sont rassemblées et ont collectivement perdu la tête ? » a-t-il demandé rhétoriquement. « Nous distinguons le bien du mal, et nous devons défendre ce que nous croyons et savons être le bien. Il faut interpeller ces institutions. Comment tout cela est-il acceptable pour quiconque ? Comment cela n’est-il pas reconnu comme incroyablement raciste ? Comment les éducateurs d’élite ne reconnaissent-ils pas qu’il s’agit d’un moment très propice à l’apprentissage dans le parcours des élèves ? »

La personnalité de la télévision a encouragé les directeurs d’universités à dire à leurs étudiants pro-Hamas « nous ne célébrons pas le racisme, l’antisémitisme, les meurtres de bébés et les meurtres », faisant référence aux actes perpétrés par le groupe terroriste qui gouverne la bande de Gaza.

« Israël est notre ami et allié », a déclaré McGraw. « Ils n’ont pas besoin que nous soyons simplement leurs amis dans les bons moments. Ils ont besoin que nous soyons leur ami dans les moments difficiles, que nous soyons leur ami quand il est plus facile de ne pas l’être. Les bons amis sont ceux qui franchissent la porte quand tout le monde sort. C’est vraiment le moment idéal pour montrer à Israël – et au monde – qui nous sommes. »

De même, l’animateur de « Real Time » de HBO, Bill Maher a récemment réprimandé ceux de gauche qui soutiennent le Hamas, déclarant dans un récent épisode de sa propre émission : « C’est tout simplement étonnant pour moi que la gauche américaine – en grande partie – s’associe à des gens dont j’espère qu’ils ne partagent pas les valeurs. »

“[B]D’ailleurs, si les Israéliens se débarrassaient du Hamas, ils rendraient un énorme service à la population de Gaza, qui déteste également le Hamas », a-t-il déclaré. « Tolérance religieuse : cela n’existe pas à Gaza. Vous êtes soit musulman, soit infidèle, et vous feriez mieux d’être musulman. Liberté féminine. Des élections libres et équitables. La liberté d’expression. Droits des homosexuels.”

Le président de la Colorado Christian University, le Dr Donald Sweeting, est également dénoncer le soutien des étudiants de l’Ivy League au Hamasdonnant même son point de vue sur les raisons pour lesquelles les jeunes Américains ont été amenés à soutenir l’organisation terroriste.

« Nous constatons cela sur les campus universitaires à travers le pays », a-t-il déclaré à CBN Digital. « D’un côté, il y a cette célébration du Hamas, puis les administrateurs restent silencieux à ce sujet. Le [college] les présidents n’en parlent généralement pas. Cela me semble inadmissible, mais cela révèle aussi que nous avons enseigné et promu des choses dans les universités qui portent des fruits amers.»

Une partie du problème, a-t-il poursuivi, réside dans le fait que les institutions universitaires sont passées d’un libéralisme laïc à une « vision du monde néo-marxiste » divisant le monde en deux segments : les victimes de l’oppression et les oppresseurs.