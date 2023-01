Pourrions-nous un jour atteindre Mars en seulement 45 jours ?

Dans le cadre du programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA, l’agence spatiale américaine finance un programme de développement d’une fusée à propulsion nucléaire. Si ce projet devait aboutir, il permettrait de couvrir la distance entre la Terre et Mars en un mois et demi, révolutionnant potentiellement l’exploration spatiale !

L’une des difficultés pour atteindre Mars est la durée du voyage. Cela peut prendre plusieurs mois au mieux, et donc plus d’un an pour un aller-retour. Cependant, la solution pour accélérer les choses pourrait peut-être être le nucléaire. C’est le but d’un des concepts sélectionnés pour un premier développement par l’agence spatiale américaine (NASA) dans le cadre de son programme d’innovations dédié à l’avancement de ses missions spatiales. S’il ne sera peut-être finalement pas retenu, le projet est certainement parmi les plus spectaculaires de la récolte de cette année.

Avec la propulsion chimique conventionnelle, il faudrait (au mieux) environ neuf mois pour envoyer un équipage sur Mars. Pour aller beaucoup plus vite, le concept en question combine deux technologies de propulsion nucléaire. Le premier est un mode de propulsion thermique, basé sur le gaz chauffé de la fission nucléaire, jusqu’à ce qu’il devienne un gaz ionisé. La seconde est électrique. Ici, un champ électromagnétique accélère considérablement la poussée. Les deux forces combinées pourraient ainsi augmenter la vitesse de n’importe quel vaisseau spatial. Théoriquement, cette propulsion bimodale, si elle est perfectionnée, pourrait permettre d’atteindre la planète rouge en seulement 45 jours, ce qui était auparavant impensable.

Selon le professeur Ryan Gosse de l’Université de Floride, à l’origine de ce concept, cette solution bimodale pourrait permettre le transfert rapide pour toute mission habitée et ainsi révolutionner l’exploration spatiale, vers Mars et au-delà.

