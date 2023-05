Pourriez-vous, vous ou un proche, obtenir un complément de pension ?

Il est simple et rapide de savoir à combien vous pourriez avoir droit.

Si vous n’êtes toujours pas sûr, dissipons une certaine confusion sur le crédit de pension…

1. « Si j’étais éligible, quelqu’un me l’aurait dit ou m’aurait contacté. »

Vous ne saurez pas que vous êtes éligible à moins de vérifier. Vous pourriez être éligible si votre revenu hebdomadaire est inférieur à 201,05 £ si vous êtes célibataire ou à 306,85 £ si vous avez un partenaire – le crédit de pension complète ces montants.

Et vous ne l’obtiendrez que si vous postulez – en ligne, par courrier ou par téléphone (au 0800 99 1234).

N’oubliez pas : chaque année, 1,7 milliard de livres sterling de crédit de pension ne sont pas réclamés par les personnes âgées.

2. « C’est trop compliqué et trop long à découvrir. »

Il est facile et rapide d’utiliser le calculateur de crédit de pension en ligne pour savoir combien vous pourriez obtenir. Vous n’avez pas besoin de donner de détails personnels pour vérifier, vous aurez juste besoin de vos revenus, de vos avantages sociaux, de votre pension et de toute information sur l’épargne et les investissements.

Vous pouvez ensuite postuler en ligne, par téléphone ou par courrier, selon ce qui vous convient le mieux.

3. « Le crédit de pension ne fera pas beaucoup de différence dans cette crise du coût de la vie. »

Même si vous n’êtes admissible qu’à un petit montant de crédit de pension, une demande réussie signifie que vous serez également admissible aux paiements supplémentaires du coût de la vie que le gouvernement effectue.

Vous pouvez obtenir de l’aide pour vos factures de chauffage (via le Warm Home Discount Scheme et via Cold Weather Payments), les frais de logement, la taxe d’habitation et les soins dentaires du NHS. Et si vous avez plus de 75 ans, vous pouvez obtenir une licence TV gratuite.

4. « Le crédit de pension est le même que les paiements d’aide aux ménages pour le coût de la vie »

Non, le crédit de pension est un avantage autonome et distinct. Il s’agit d’aider les ménages de retraités à faible revenu à faire face aux coûts de la vie quotidienne.

Les paiements du coût de la vie sont en plus, jusqu’à 900 £, et vous les recevrez automatiquement si vous êtes éligible au crédit de pension. Cependant, vous devrez demander les paiements du crédit de pension.

5. « J’ai une petite pension privée, donc je ne pense pas que je l’obtiendrai. »

Le crédit de pension complète le revenu hebdomadaire jusqu’à un niveau garanti de 201,05 £ ou, si vous avez un partenaire qui vit avec vous, de 306,85 £. Cela pourrait même être plus élevé dans certaines circonstances.

Vous pourriez toujours avoir droit à ce paiement non imposable même si vous avez un revenu de retraite d’une pension privée. Cela vaut la peine de vérifier!

6 : « J’ai des économies et posséder ma maisondonc je ne me qualifierai pas.

Être propriétaire de votre maison ne vous empêche pas d’obtenir un crédit de pension. Et vous pouvez avoir jusqu’à 10 000 £ d’économies et d’investissements tout en recevant le montant total.

Chaque tranche de 500 £ au-delà de cette somme compte pour 1 £ de revenu par semaine. Ainsi, 11 000 £, par exemple, comptent pour 2 £ de revenu par semaine.

*Pour être éligible, vous devez vivre en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles et avoir atteint l’âge légal de la retraite. Les critères complets peuvent être trouvés ici. Les résidents d’Irlande du Nord devraient visiter NI Direct.