Pourriez-vous vivre comme un moine pendant un mois ? Dans cette classe universitaire, c’est le projet final

Justin McDaniel a enseigné à des étudiants en informatique qui codent au crayon et à des étudiants en théâtre qui ne font que mimer sur scène.

Ces étudiants ont fait vœu de silence et ont accepté de se déconnecter de la technologie dans sa classe de l’Université de Pennsylvanie.

Le cours de McDaniel, Vivre délibérément : les moines, les saints et la vie contemplative – affectueusement surnommé « classe de moine » – pousse les étudiants à vivre une vie ascétique et se termine par 30 jours de restrictions totales.

Cela signifie ne pas parler, pas de technologie, pas de viande ou d’alcool (à moins qu’ils ne tuent ou n’en fabriquent eux-mêmes) et ne touchent pas les autres. Les étudiants ne sont même pas autorisés à établir un contact visuel avec les autres. Ils sont autorisés à envoyer des lettres manuscrites.

Contrairement aux approches de bien-être qui mettent l’accent sur les liens sociaux et les activités de groupe souvent promues par les universités, McDaniel encourage les étudiants à se retirer et à en faire moins.

Justin McDaniel est professeur d’études religieuses à l’Université de Pennsylvanie. Living Deliberately a commencé comme un moyen d’aider les étudiants à comprendre pourquoi les gens pratiquent des rituels spirituels. (Soumis par Justin McDaniel)

« La plupart des gens ont vraiment envie de faire une pause », a déclaré McDaniel, professeur d’études religieuses. Tapisserie hôte Mary Hynes.

« Ils ont envie de faire une pause avec leur téléphone portable, une pause avec leur ordinateur, une pause avec le besoin de répondre constamment, 24 heures sur 24. Le besoin même de se présenter à des événements sociaux. »

Les pratiques requises par le cours peuvent nous rendre plus présents dans notre vie quotidienne, dit-il.

Kamber Moss a suivi le cours en 2016. Il dit que cela l’a rendu non seulement plus conscient du monde qui l’entoure, mais aussi de lui-même.

« Vous supprimez toutes vos distractions », a-t-il déclaré. « C’est probablement la première fois de toute notre vie où nous sommes assis avec nos propres pensées en permanence et sans interruption. »

Restrictions progressives

Le cours attire des étudiants allant du commerce à l’ingénierie et de la philosophie aux beaux-arts, mais seule une poignée d’étudiants sont sélectionnés, a déclaré McDaniel. Il reçoit généralement 300 candidats, et entre 14 et 20 sont acceptés après un entretien qui pose des questions telles que « De quelle couleur est la moquette du couloir ? »

« Il n’y a pas de tapis dans le couloir », a déclaré McDaniel, soulignant qu’il s’agit d’évaluer la présence d’un étudiant dans sa vie.

« Quelques [students] sont très sérieux, certains sont très anxieux, certains sont très déprimés, certains sont très désireux de plaire, certains sont très rebelles. Je veux un mélange de personnalités et je veux un mélange d’expériences de vie. »

Le cours commence lentement.

Les étudiants commencent par devoir tenir un journal toutes les 30 minutes. Peu importe où ils se trouvent ou ce qu’ils font, ils doivent tenir un journal – même une phrase fera l’affaire. Ils sont également coupés des réseaux sociaux pendant toute la durée du cours.

Finalement, les étudiants doivent suivre un régime jaïn strict – en évitant tout aliment potentiellement vital – et sont limités à prononcer 100 mots par jour. Au moment où ils atteignent leurs 30 jours d’abstinence totale, ils sont devenus plus à l’aise avec le changement d’esprit qu’exige le cours, a déclaré un autre ancien étudiant. Tapisserie.

Il y a quelque chose à dire sur le fait de marcher un kilomètre dans ces chaussures. – Kamber Moss, étudiant

Cela ne veut pas dire pour autant que c’est facile.

« Je me suis sentie comme un fantôme parmi les vivants pendant les deux premières semaines », a déclaré Carolina Hernandez, une enseignante spécialisée à New York qui a également suivi le cours en 2016.

Le tournant pour Hernandez s’est produit lors d’une promenade hivernale : le soleil brillait et le vent soufflait, et elle pouvait le sentir sur sa peau, se souvient-elle.

« Je viens de commencer[ed] je ris parce que je me dis : ‘Oh mon Dieu, c’est la vie.’ C’est ce que signifie vivre », a-t-elle déclaré.

« Après ces deux premières semaines, je me suis senti tellement à l’aise. Je n’ai pas eu à m’expliquer aux gens. Je n’ai pas eu à faire mes preuves. Je n’ai pas eu à me définir constamment. J’étais juste ce que j’étais. »

Carolina Hernandez a été attirée par le programme en tant qu’étudiante en études religieuses et souhaitait découvrir ce qui attire les gens vers certaines pratiques spirituelles. (Soumis par Carolina Hernandez)

Hernandez, qui étudiait à l’époque les études religieuses, a déclaré qu’elle était déterminée à suivre le cours pendant son séjour à l’Université de Pennsylvanie afin de mettre en pratique ce qu’elle apprenait dans les manuels.

« Je voulais vraiment comprendre en profondeur pourquoi les gens… font autant de mal pour le bien d’une croyance », a-t-elle déclaré.

« Je suis étonné à quel point c’est peu un combat »

Dans un monde constamment connecté et matérialiste, le désir d’un cours comme Living Deliberately signale un désir de spiritualité, explique Jennifer Bright.

« Je pense que nous sommes déconnectés et que notre désir est d’être présents », a déclaré Bright, professeur adjoint de soins et de conseils spirituels bouddhistes à l’Emmanuel College de l’Université de Toronto.

« Nous pensons toujours au passé, nous nous inquiétons de l’avenir, et nous sommes donc très occupés avec des conneries dont nous n’avons pas besoin. »

REGARDER | Cet homme s’est déconnecté pendant un an. Il ne le recommanderait pas : Un homme qui s’est déconnecté pendant un an dit qu’il n’a pas manqué ses e-mails ni Zoom, mais il ne recommanderait pas cette expérience Vidéo en vedetteAron Rosenberg a été inspiré par son expérience en tant qu’enseignant suppléant à Vancouver et s’est déconnecté pendant une année complète pour voir à quoi ressemblerait une vie déconnectée. Il a parlé de cette expérience à Stephen Quinn de CBC.

Elle prévient cependant qu’un cours intensif de 30 jours pourrait ne pas convenir à tout le monde, en particulier à ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Au lieu de cela, une période plus courte, comme trois jours, ou même simplement l’intégration de pratiques dans la vie quotidienne, pourrait mieux fonctionner.

« Pourquoi ne pas commencer petit ? » dit-elle. « Peut-être que lorsque vous rentrez à la maison, n’allumez pas la télévision et allez plutôt vous promener, ou peut-être écrire un journal ou peut-être écouter de la musique. »

McDaniel dit qu’il est souvent surpris de voir à quel point les étudiants réagissent au programme.

Pourtant, les étudiants sont souvent émotifs tout au long de l’expérience – et McDaniel se rend disponible pour parler avec les étudiants même pendant leur période de silence – mais il dit que personne n’a jamais abandonné une fois les restrictions commencées.

« C’est un combat pour beaucoup d’entre eux, mais je suis étonné de voir à quel point ce n’est pas un combat », a-t-il déclaré.

« Et puis, je suis également étonné de constater à quel point peu d’étudiants ont envie de parler aux gens à la fin. Ils n’ont vraiment pas envie de le faire. »

Kamber Moss, à droite, photographié avec ses camarades de classe en Thaïlande. Les étudiants du cours McDaniel se rendent dans le pays à la fin du cours. Moss a suivi le cours en 2016. (Soumis par Kamber Moss)

Lorsque le téléphone de Moss lui a été rendu à la fin des 30 jours de restrictions, il dit qu’il savait à peine comment l’utiliser.

« J’avais l’impression d’avoir un objet étranger dans ma main », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, huit ans plus tard, Moss dit que c’est un défi de toujours vivre dans le présent et de mettre en pratique ce qu’il a appris sur la vie délibérée – mais néanmoins les leçons restent avec lui.

« Il y a quelque chose à dire de marcher un kilomètre avec ces chaussures », a-t-il déclaré.

« Une fois que vous avez fait cette expérience de vivre un vœu de silence sans distraction et de voir comment votre esprit et votre corps réagissent… la lentille de votre vie change en quelque sorte. »