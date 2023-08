Pourriez-vous manger le gros burger de ce pub de la Colombie-Britannique en 30 minutes ? Seulement 2 ont jamais

Près de 100 personnes ont essayé de manger un énorme hamburger servi dans un pub de Surrey, mais seulement deux ont relevé le défi chronométré.

Les mangeurs compétitifs Joel Hansen et Scott Eats ont chacun consommé le burger Blarney Stone à Donegal’s Irish House ces dernières années – deux fois chacun, en fait.

Le défi consiste à manger le monstre aux six galettes en moins de 30 minutes. Faites cela et le burger à 55 $ est gratuit.

« Les gens reçoivent également un t-shirt et le droit de se vanter », a déclaré le gérant du pub, Daniel Cook. « À ce stade, quiconque le ferait serait le premier, à part ces deux mangeurs professionnels. »

Lancé il y a une douzaine d’années, le gros burger comprend six galettes de bœuf, huit onces de porc effiloché, six tranches de fromage cheddar, une demi-livre de bacon, des champignons frits, des cornichons frits, de la laitue, des tomates, des oignons rouges et un assiette de frites.

Mercredi 9 août, un homme a tenté le Challenge.

« Il s’est approché, s’est bien débrouillé, mais n’a pas pu le faire », a rapporté Cook. «Il était le premier gars depuis un moment, et pendant COVID, nous l’avons retiré de notre menu, donc les gens doivent le savoir pour commander ce burger.

« Nous voulons recommencer à en faire la promotion parce que vous savez, c’est un défi amusant », a ajouté Cook. « Nous avons eu environ une demi-douzaine de personnes qui l’ont essayé depuis COVID. »

Les mangeurs compétitifs Hansen et Eats, de l’Ontario et de Kelowna, respectivement, ont filmé leurs défis Blarney Stone pour leurs chaînes YouTube.

Hansen a consommé son hamburger en moins de six minutes la première fois qu’il a essayé, à l’automne 2020.

Les mangeurs compétitifs Scott Eats, à gauche, et Joel Hansen avec les hamburgers du Blarney Stone Challenge qu’ils ont mangé au pub Donegal’s à Surrey, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Hansen en novembre 2020. (Youtube.com)

« Il existe deux versions du burger, à commencer par l’original que nous avons lancé il y a environ 12 ans », a expliqué Cook. «C’était huit pouces autour et avait un chignon sur mesure. C’était un monstre absolu et personne ne pouvait le toucher. Nous avons donc fini par retirer celui-ci il y a environ sept ans et apporter la nouvelle version, un peu plus facile, sur un petit pain standard, une grande pile.

Le burger actuel est ce que Hansen et Eats ont mangé pour la première fois chez Donegal’s.

« Alors ces gars sont entrés, ils ont battu mon nouveau burger, puis nous avons discuté avec eux à ce sujet et nous avons dit: » Oh, nous avions l’habitude d’en avoir un autre qui était encore plus gros « et ils se sont tous excités et se sont arrangés pour revenez plus tard et essayez l’original, qu’ils ont également retiré quelques mois plus tard.

Avec effronterie, ils ont commandé et mangé du cheesecake après leur premier défi Blarney Stone réussi en 2020.

« C’était incroyable », se souvient Cook. « Ils se sont entraînés, ils savent ce qu’ils font. Vous regardez beaucoup de gars entrer et ils se frayent un chemin à travers, mais ces gars-là, ils avaient un système en panne et alimenté à travers le tout.

