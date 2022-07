Pourriez-vous faire atterrir un avion en cas d’urgence?

(CNN) — C’est un scénario cauchemardesque : le pilote de votre vol est frappé d’incapacité et quelqu’un doit s’asseoir à sa place et faire atterrir l’avion. Pourriez-vous le faire?

Si vous vous appelez Darren Harrison, la réponse est oui. Le pilote de son vol des Bahamas à Fort Pierce en Floride, début mai, était “devenu incohérent”, laissant le monomoteur Cessna 208 sans personne aux commandes. Mais avec l’aide par radio de l’instructeur de vol certifié et contrôleur de la circulation aérienne Robert Morgan, Harrison a fait atterrir l’avion. presque parfaitement à l’aéroport international de Palm Beach.

L’incident n’est que le dernier d’une série d’atterrissages tout aussi chanceux, au cours desquels un passager a fait atterrir un avion en toute sécurité avec l’aide de quelqu’un au sol ou sur un autre avion.

En 2019, l’étudiant en vol Max Sylvester a fait atterrir un avion en Australie-Occidentale lors de sa toute première leçon de pilotage, après que le pilote eut perdu connaissance. En 2013, le retraité John Wildey, qui avait servi dans l’armée de l’air mais pas comme pilote, a ramené en toute sécurité un avion au sol dans le nord-est de l’Angleterre, dans le noir et après quelques tentatives infructueuses. Et en 2012, dans le Wisconsin, Helen Collins, 80 ans, qui avait une certaine expérience de pilotage, a réussi à faire atterrir l’avion que son mari pilotait avant de tomber malade.

Il y a un trait commun dans ces événements : ils impliquaient tous des avions Cessna.

Ces petits avions sont le premier choix dans les écoles de pilotage, car ils sont robustes et relativement intuitifs à contrôler, et par conséquent, ils sont devenus populaires auprès des passionnés de vol.

Fondamentalement, ils ne nécessitent qu’un seul pilote, alors que les avions plus gros en ont deux (ou plus, dans le cas des vols commerciaux long-courriers qui utilisent la rotation des équipages). Si l’un d’eux devient inapte, l’autre prend tout simplement le relais. En 2009, un Boeing 777 a atterri en toute sécurité après la mort d’un des pilotes au milieu d’un vol transatlantique, et les deux autres ont pris les commandes.

Un précédent effrayant

Selon Douglas Moss, instructeur de vol certifié FAA et ancien pilote de United Airlines, s’il est très difficile de faire atterrir un avion sans expérience, c’est tout à fait possible sous certaines conditions, comme le démontrent les événements ci-dessus.

Premièrement, une personne motivée qui se rend compte qu’elle est dans une situation de vie ou de mort. Deuxièmement, l’aide d’un instructeur de vol à la radio pour leur expliquer chaque étape. Et enfin, un talent naturel pour contrôler un appareil mécanique.

“Par exemple, être capable de s’adapter rapidement et de comprendre les relations entre les dispositifs de commande de vol de l’avion, tels que les commandes de direction et d’accélérateur, et leurs réponses aérodynamiques”, explique Moss. Mais si l’une de ces conditions est absente, ajoute-t-il, les choses pourraient mal tourner.

Cependant, sur des avions plus gros tels que des avions de ligne, même un tel scénario optimal pourrait échouer, selon Patrick Smith, pilote de ligne aux commandes d’un Boeing 767 et auteur du livre et du blog populaires “Ask the Pilot”.

Smith pense qu’une personne sans expérience de vol prenant en charge les commandes d’un avion commercial de passagers en altitude n’aurait aucune chance de réussir.

“Un non-pilote n’aurait même pas la moindre idée de la façon de faire fonctionner les radios de communication, encore moins de faire voler et atterrir le jet”, dit-il.

Aucun passager n’a jamais atterri sur un avion de ligne, mais c’est surtout parce que personne n’a jamais eu à essayer.

“L’exemple réel le plus proche de cela s’est produit il y a plusieurs années au-dessus de la Grèce, lorsqu’un agent de bord, qui était également élève-pilote, a pris les commandes d’un 737 après que le reste de l’équipage et les passagers ont été frappés d’incapacité en raison d’une pressurisation. Il n’a rien pu faire ; l’avion a manqué de carburant et s’est écrasé », explique Smith, faisant référence au crash du vol 522 d’Helios Airways en 2005, qui a tué les 121 personnes à bord.

L’agent de bord, Andreas Prodromou, était resté conscient en utilisant une cartouche d’oxygène portable, mais n’a eu accès au cockpit que quelques minutes avant que les moteurs ne s’éteignent.

Un scénario légèrement plus favorable serait celui dans lequel l’avion est déjà configuré pour l’atterrissage et aligné avec la piste, plutôt qu’à l’altitude de croisière.

“Les chances sont toujours contre vous, mais les résultats varieraient d’une personne à l’autre et d’un avion à l’autre”, déclare Smith.

“Où exactement se trouve l’avion par rapport à la piste en termes d’altitude, de distance et de vitesse ? Et quelle est la précision des interprétations de cette personne de ce que fait l’avion ? Une grande partie de cela tomberait également. à la chance.”

La confiance aide-t-elle ?

Qu’en est-il des programmes de simulation de vol, tels que le populaire Microsoft Flight Simulator ? Ils pourraient vous donner un avantage, dit Smith.

“Un amateur suffisamment qualifié pourrait peut-être sauver la situation. Mais même les simulations de loisirs les plus avancées ne sont pas totalement réalistes. Le diable est dans les détails – il y a des commutateurs, des séquences et des bizarreries du système que vous ne voyez pas vraiment en eux. , mais pourrait faire une différence de vie ou de mort dans les scénarios dont nous parlons.”

Pour tous ceux qui cherchent à planifier à l’avance, Internet regorge de ressources sur la façon d’atterrir un avion, y compris une entrée intitulée “Comment atterrir un avion en cas d’urgence” du populaire guide pratique wikiHow, ainsi que des didacticiels vidéo détaillés. Il est difficile de dire si ceux-ci peuvent réellement augmenter ses chances, mais ils peuvent certainement gonfler sa confiance.

Une étude psychologique de l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande montre que le simple fait de regarder une vidéo YouTube de quatre minutes de deux pilotes effectuant un atterrissage d’urgence dans une zone montagneuse fait que les gens se sentent soudainement plus équipés pour le faire eux-mêmes.

“Bien qu’ils nous aient dit qu’ils savaient que l’atterrissage d’un avion nécessite une grande expertise, les personnes qui ont regardé la vidéo étaient 28,6 % plus confiantes dans leur capacité à faire atterrir un avion sans mourir, par rapport aux personnes qui ne l’ont pas regardée”, déclare Kayla. Jordan, l’un des auteurs de l’étude.

Cela est dû au fait que lorsque les novices n’apprennent que peu de choses sur une tâche complexe, dit Jordan, leur confiance dans leurs performances augmente rapidement, un phénomène connu sous le nom d’effet Dunning-Kruger.

Dans l’étude, ce biais de confiance semble être pire chez les hommes que chez les femmes.

“Qu’ils aient regardé la vidéo ou non, nous avons constaté que les hommes étaient plus confiants dans leur capacité à faire atterrir l’avion que les femmes d’environ 12 %”, explique Jordan. “Cette découverte est conforme aux travaux existants qui ont révélé que les hommes ont tendance à être plus confiants dans leurs connaissances et leurs capacités que les femmes, même dans un environnement à enjeux élevés, comme la course à pied ou le plongeon.”

Il existe un moyen simple de tester cette confiance mal placée et de savoir avec précision si un novice peut effectivement faire atterrir un avion de ligne, selon Patrick Smith : utiliser un simulateur de vol professionnel, le genre avec lequel les compagnies aériennes forment leurs pilotes.

“Placez une personne dans un véritable simulateur de vol à 35 000 pieds, sans aide, et observez ce qui se passe”, dit-il. “Ce ne sera pas beau.”

