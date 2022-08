Pourriez-vous avoir un “jumeau” sosie qui pourrait même partager votre ADN ?

Alors, qu’est-ce qui explique ces similitudes génétiques? Esteller dit qu’il est probable que ce soit le hasard et la coïncidence, stimulés par la croissance démographique, et non le résultat d’un lien ancestral ou familial antérieur et inconnu. Il y a, explique-t-il, un nombre limité de choses qui composent les traits du visage humain, il va donc de soi que certaines personnes – par chance – ressembleront à d’autres.

“Parce que la population humaine est maintenant de 7,9 milliards, ces répétitions similaires sont de plus en plus susceptibles de se produire”, dit-il. “L’analyse d’une cohorte plus importante fournira davantage de variantes génétiques partagées par ces paires individuelles spéciales, et pourrait également être utile pour élucider la contribution d’autres couches de données biologiques dans la détermination de nos visages.”

Au-delà de l’attrait scientifique étrange de l’étude, Esteller pense que ses découvertes pourraient aider à diagnostiquer des maladies, en utilisant l’analyse de l’ADN. Ils pourraient même aider la police à traquer les criminels un jour dans le futur – en donnant aux médecins légistes, par exemple, la possibilité de proposer des croquis des visages des suspects basés uniquement sur des échantillons d’ADN trouvés sur une scène de crime.