POURRI À DUBAÏ : la famille d’un Américain emprisonné aux Émirats arabes unis dit que les États-Unis l’ont abandonné pour Brittney Griner

Zack Shahin a pourri – littéralement pourri – dans une prison de Dubaï pendant 15 ans.

Les lumières fluorescentes brillantes sont toujours allumées dans la cellule en béton que le citoyen américain partage avec 60 autres prisonniers. Le climatiseur bruyant fonctionne 24h/24. L’air est humide, froid et sent la chair en décomposition.

Zack dort sur un matelas en plastique avec une couverture sale et des vêtements qui n’ont jamais été lavés. Les prisonniers sont rarement libérés de leurs cellules.

Sa famille clame son innocence.

Mais Zack – malade, privé de sommeil et affamé – a perdu la volonté de vivre il y a des années.

“Il pourrit”, a déclaré à Fox News Martin Lonergan, un activiste britannique qui a rencontré Zack en prison. « Si vous pouvez imaginer qu’un homme meurt parce qu’il pourrit… ils coupent des morceaux de Zack, et il meurt en essayant de combattre l’infection.

Il y a près de trois mois, l’état de Zack est devenu si grave qu’il a été transféré dans un hôpital de Dubaï où il a subi plusieurs opérations chirurgicales infructueuses.

Dans une dernière tentative pour ramener Zack à la maison, sa famille a soumis des lettres de grâce au Département d’État le 23 novembre. Emirates le 6 décembre.

Les Shahins ne le savaient pas, mais les États-Unis négociaient simultanément la libération de la star de la WNBA Brittney Griner, que les Émirats arabes unis ont aidé à faciliter.

“Ils nous ont complètement abandonnés … ils nous ont complètement poussés sur le côté”, a déclaré Ramy Shahin, le fils de Zack, à Fox News. “Peut-être que nous ne sommes pas assez dignes d’intérêt pour eux – nous ne sommes pas célèbres, nous sommes juste une famille ordinaire – et ils nous ont juste quittés.”

“Ils l’ont juste descendu”

Zack, un natif libanais qui a déménagé au Texas à l’âge de cinq ans, a travaillé comme chauffeur de camion Pepsi à Houston. Finalement, il a gravi les échelons pour devenir cadre dans l’entreprise.

En 2004, Zack a été recruté aux Émirats arabes unis par Mohammed Khalfan bin Kharbash, ministre des Finances du pays et président de la Banque islamique de Dubaï. Il a été nommé PDG d’une société de développement immobilier appartenant à la banque, Deyaar. Au cours des quatre années suivantes, l’entreprise privée de 5 millions de dollars est devenue une société cotée en bourse de 1,5 milliard de dollars et la deuxième plus grande société immobilière cotée en bourse à la Bourse de Dubaï.

Mais lorsque le dirigeant de Dubaï est décédé en 2006, les retombées politiques ont englouti bin Kharbash et a perturbé le succès de Zack, selon sa famille. Il a démissionné de Deyaar début mars 2008.

Le 23 mars, Zack, alors âgé de 43 ans, a été convoqué à une réunion d’audit. Là, il a été enlevé par la sécurité de l’État, a déclaré la famille de Zack. Après 17 jours d’isolement cellulaire, il a été amené au poste de police et arrêté pour fraude, détournement de fonds et autres délits financiers – des crimes que sa famille qualifie de faux et politiquement motivés.

Sa famille a déclaré qu’il avait été détenu pendant 13 mois avant que des accusations formelles ne soient portées contre lui. Outre une libération sous caution de courte durée, Zack a passé les neuf années suivantes en prison avant d’être finalement convaincu en 2017. Il a été condamné à 49 ans, ce qui n’incluait pas la peine purgée.

Sa famille insiste sur son innocence. Les quatre grands cabinets comptables mondiaux ont audité Deyaar pendant les années où Zack était PDG et n’ont trouvé aucune perte financière ni preuve de les délits financiers dont il était accusé, selon les Shahins.

“Mon père est juste un Américain ordinaire qui a commencé à travailler dur pour se faire un nom”, a déclaré Ramy à Fox News. “Il a pris cette petite société immobilière et en a fait ce qu’elle est devenue et a construit une grande partie de ce qui fait la renommée de Dubaï. Et puis ils l’ont simplement abattu.”

“Mon père n’a plus d’espoir”

Aujourd’hui âgé de 58 ans, Zack est le plus ancien prisonnier en col blanc américain à l’étranger, selon Detained International, une organisation britannique qui fournit des services juridiques pro bono aux prisonniers.

Plusieurs organisations, dont Human Rights Watch, Detained International et la James W. Foley Legacy Foundation, ont tenté de sensibiliser de l’emprisonnement de Zack au fil des ans, mais n’ont pas reçu de réponse du gouvernement américain.

“Je vais continuer à me battre jusqu’à ce qu’il sorte”, a déclaré Ramy. “Et si j’échoue, alors tant pis. Mais je ne laisserai jamais passer ça.”

Zack souffre d’une foule de problèmes de santé, y compris une infection dans ses poumons et des plaies de chair et de peau en décomposition. Les Shahins soupçonnent que son état est pire qu’ils ne le pensent puisqu’ils n’ont jamais vu ses dossiers médicaux.

Lonergan, le Britannique qui a rencontré Zack en prison, a comparé la prison à un donjon.

“C’est là que vous êtes repoussé pour être oublié”, a-t-il déclaré.

Lonergan, qui travaille pour Detained International, a passé 10 mois en prison avec Zack à partir de 2020. Il a d’abord remarqué l’Américain à travers les barreaux de sa propre cellule de l’autre côté du couloir. Malgré la gravité des maux physiques de Zack, Lonergan a déclaré que sa santé mentale était “bien, bien pire”.

“J’ai eu des conversations avec Zack, et il y a des moments où vous pouvez voir une lueur de lumière dans ses yeux quand il parle de son histoire”, a déclaré Lonergan. “La plupart de ce que j’ai découvert provient de recherches effectuées lorsque je suis sorti.”

“Je n’ai jamais de ma vie été témoin d’une telle injustice”, a-t-il ajouté.

Les Shahins avaient un peu d’espoir après que le président Biden a signé un décret exécutif en juillet renforçant une loi existante sur la récupération des otages. Il a ordonné aux agences américaines de communiquer davantage avec les familles des Américains détenus illégalement à l’étranger et de permettre à leurs ravisseurs de faire face à des sanctions.

Cependant, leur demande de défense de Zack en vertu de la loi, la loi Levinson, a été rejetée dans les cinq jours.

“Je pense que l’administration Biden et le département d’État devraient examiner notre cas et le traiter avec un peu plus de respect”, a déclaré Ramy à Fox News. « Parce qu’on ne nous a même pas donné tout ça.

Ramy avait 14 ans lorsque son père a été emprisonné. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il parle à son père au téléphone tous les quelques jours.

“Mon père n’a aucun espoir”, a-t-il déclaré. “Ça me fait mal à chaque fois que je lui parle parce qu’il a perdu espoir il y a longtemps. Il n’est plus qu’une coquille de ce qu’il était.”

La nouvelle de son état a conduit la famille de Zack à lancer un dernier appel à la clémence auprès de la famille royale des Émirats arabes unis.

“Tout ce que nous voulons, c’est de la pitié”, a déclaré la belle-sœur de Zack, Aida Dagher, à Fox News. “Quelqu’un bouge, s’il vous plaît. Laissez ce type s’envoler vers le centre médical de Houston, près de sa famille, où il pourra avoir ce qui lui reste de vie.”

Le département d’État a demandé à plusieurs reprises aux Shahins d’atténuer la rhétorique dans leurs lettres de grâce, comme le montrent les e-mails fournis à Fox News. Deux jours après l’envoi des lettres, la nouvelle de l’implication des Émirats arabes unis dans la libération de Griner a éclaté.

“La situation de mon père était un inconvénient pour les États-Unis”, a déclaré Ramy à Fox News. “Lorsqu’ils travaillaient avec les Émirats arabes unis et la Russie pour négocier la libération de Brittney Griner, j’ai l’impression qu’ils pensaient : ‘Ne parlons pas de Zack Shahin pendant que nous travaillons pour la faire sortir, car cela pourrait ne pas leur convenir.'”

“Pour que les lettres soient repoussées et restées en suspens pendant des jours et des semaines alors que les EAU aidaient manifestement l’Amérique à négocier la libération de Brittney Griner – il est évident que le département n’a pas voulu contrarier les EAU pendant ce processus diplomatique”, a déclaré Lonergan.

La famille a également déclaré que les relations étroites entre les États-Unis et les Émirats arabes unis dissuadaient davantage les États-Unis de défendre Zack.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News qu’ils sont régulièrement en contact avec les Shahins et qu’ils continueront de surveiller le cas de Zack et de “fournir toute l’assistance consulaire appropriée”.

“Nous n’avons pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger”, a déclaré le porte-parole. “Nous prenons au sérieux notre engagement à aider les citoyens américains à l’étranger et fournissons toute l’assistance appropriée.”

Après 15 ans et trois administrations présidentielles avec peu ou pas d’action, la famille est toujours aux prises avec l’absence de Zack tous les jours.

“Nous sommes tous brisés”, a déclaré Ramy. “Je regarde ma mère, et elle est juste creuse… elle ne peut pas fonctionner.”

“J’essaie de mettre un front et d’agir fort pour ma famille et mon père, mais j’ai l’impression d’avoir perdu une partie de moi-même quand il est entré là-bas”, a-t-il ajouté.

Pour regarder l’intégralité de l’interview de Ramy, Lonergan et Dagher, cliquez ici.