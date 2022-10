Pourrait-il y avoir des élections générales anticipées ? Que se passe-t-il ensuite avec le vote à la direction des conservateurs quelques jours après la démission de Liz Truss

LIZ Truss a radicalement démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 44 jours au pouvoir – mais cela laisse les Britanniques confus quant à ce qui se passera ensuite.

Ici, nous expliquons s’il pourrait y avoir ou non des élections législatives anticipées…

Liz Truss a dramatiquement démissionné aujourd’hui

Quelle est la fréquence des élections générales ?

Les élections générales ont normalement lieu tous les cinq ans, cependant, parfois un Parlement peut demander à la monarchie de dissoudre le bureau actuel ou le monarque décide de le faire, ce qui signifie que cela pourrait être plus tôt.

La dernière élection générale a été déclenchée en décembre 2019, comme Boris Johnson en a appelé une plus tôt.

Que se passe-t-il maintenant ?

Dans une adresse à la nation cet après-midi, le Premier ministre a confirmé qu’il y aurait une élection à la direction “la semaine prochaine”.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élue et j’ai dit au roi Charles que je démissionne.”

Mme Truss a déclaré qu’elle avait parlé au roi plus tôt dans la journée pour l’informer de la nouvelle et qu’elle avait convenu avec le président du comité de 1922, Graham Brady, qu’une nouvelle élection à la direction des conservateurs devrait avoir lieu.

Quinze députés d’arrière-ban conservateurs avaient publiquement appelé le Premier ministre à passer ce matin, et des dizaines d’autres ont déclaré qu’ils voulaient qu’elle sorte en privé.

Qu’est-ce qui pourrait provoquer une élection anticipée?

Le premier ministre peut choisir de déclencher une élection générale quand il le souhaite avant la fin de son mandat de cinq ans.

L’ancien Premier ministre David Cameron a introduit de nouvelles règles en 2011 qui limitaient les pouvoirs des premiers ministres pour déclencher des concours instantanés.

Il a présenté la Loi sur le Parlement à durée déterminée pour assurer la stabilité de sa coalition avec les Lib Dems de Nick Clegg.

En vertu de celui-ci, une élection ne pouvait être déclenchée que si une supermajorité des deux tiers des députés votait pour ou si le gouvernement perdait une motion de confiance.

Mais l’acte a eu des conséquences inattendues et a conduit à une impasse parlementaire lors des pourparlers sur le Brexit.

Cela signifiait que l’ex-premier ministre Mme May, qui était un canard boiteux sans majorité, n’était pas en mesure de forcer une élection.

M. Johnson a abandonné la législation en mars 2022 et est revenu au système où le Premier ministre contrôle le déclenchement d’un vote national.

Y aura-t-il des élections générales anticipées ?

Le parti travailliste fait pression pour des élections générales immédiates à la suite de la démission de Truss.

Keir Starmer a déclaré aujourd’hui : “Le Parti conservateur a montré qu’il n’avait plus de mandat pour gouverner.

“Les conservateurs ne peuvent pas répondre à leur dernière pagaille en claquant encore une fois des doigts et en mélangeant les gens au sommet sans le consentement du peuple britannique.

“Ils n’ont pas pour mandat de soumettre le pays à une nouvelle expérience ; la Grande-Bretagne n’est pas leur fief personnel pour diriger comme ils le souhaitent.

“Le public britannique mérite d’avoir son mot à dire sur l’avenir du pays. Il doit avoir la possibilité de comparer le chaos des conservateurs aux plans des travaillistes pour régler leur gâchis, développer l’économie pour les travailleurs et reconstruire le pays pour un avenir plus juste et plus vert.

“Nous devons avoir une chance de prendre un nouveau départ. Nous avons besoin d’élections générales – maintenant.”

Il y aura une élection à la direction du Parti conservateur pour choisir le prochain Premier ministre dans quelques jours.

Le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, a confirmé que le prochain premier ministre serait en place d’ici le vendredi 28 octobre.

Il a déclaré aux journalistes: “J’ai parlé au président du parti, Jake Berry, et il a confirmé qu’il sera possible d’organiser un scrutin et de conclure une élection à la direction d’ici le vendredi 28 octobre.

“Nous devrions donc avoir un nouveau chef en place avant la déclaration budgétaire qui aura lieu le 31.”

Il a dit qu’il s’attend à ce que les membres du parti conservateur soient impliqués dans le choix d’un nouveau chef de parti.

Sir Graham a ajouté: “Je pense que nous sommes profondément conscients de l’impératif dans l’intérêt national de résoudre ce problème clairement et rapidement.”