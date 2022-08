Pourrait-il être notre meilleur outil de motivation ?

Ne retenez pas votre souffle. Silverman dit que certains amis qui connaissent ses recherches sont plus avertis maintenant. “Ils se sentent manipulés.” Mais, ajoute-t-elle rapidement, les stries sont « principalement là pour vous aider. Je ne pense pas que ce soit un problème, et je me livre toujours à des séquences. COVID-19 a interrompu sa séquence de 150 semaines d’entraînement, et bien sûr, elle est moins motivée depuis lors. “Je dois lancer une nouvelle séquence.”

Les séquences sont attrayantes en tant que mesure de progrès, et donc puissantes, déclare Adam Alter, PhD, professeur de marketing à l’Université de New York et auteur de Irrésistible : L’essor de la technologie addictive et l’intérêt de nous garder accrochés. Au fur et à mesure qu’une séquence s’allonge, “la maintenir en vie est plus significative. Ajoutez ces éléments ensemble, et vous avez une recette solide pour le renforcement et la récompense.

Pour sa part, Silverman garde l’espoir que ses recherches puissent “aider à générer de nouvelles idées sur la façon de garder les gens engagés et heureux”.

Une chose est cohérente : les stries signifient de l’argent. Le New York Times a acheté Wordle pour plus d’un million de dollars l’automne dernier à son développeur, Josh Wardle. Dans son état des résultats du premier trimestre 2022, la société a déclaré: «Wordle a apporté des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs sans précédent au Fois.” La société a connu son meilleur trimestre pour les nouveaux abonnés à sa section Jeux. Les revenus des abonnements numériques ont augmenté de 26 %.

Lorsque Josh Wardle a vendu le jeu au Foisa-t-il déclaré aux fans, “Je travaille avec eux pour m’assurer que vos victoires et vos séquences seront préservées.”

Il l’obtient.