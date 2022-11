Pourrais-je survivre à « l’endroit le plus silencieux du monde » ?

Le jour de ma tentative de record, Orfield a franchi le seuil de la pièce, et sa voix a immédiatement sonné au loin, alors que les cales absorbaient ses ondes sonores. Après l’avoir suivi à l’intérieur, le son est devenu intime. J’avais été prévenu que toute personne me parlant à l’intérieur d’une chambre anéchoïque aurait l’air de se tenir juste à côté de moi, murmurant dans mon oreille. C’est une illusion auditive : dans une pièce normale, la seule façon pour nous d’entendre la parole directement de la bouche de quelqu’un, sans réverbération, est qu’il parle directement dans notre oreille.

La chambre était équipée d’une chaise de bureau pour mon séjour de trois heures. Le directeur à la queue de cheval grise des laboratoires Orfield, Michael Role, a décrit les conditions compliquées auxquelles je devrais adhérer pour établir un nouveau record : je devrais rester dans la pièce pendant trois heures. C’était mon choix d’allumer ou d’éteindre les lumières. Face à la perspective de regarder une pièce de 12 pieds sur 10 pieds pendant trois heures sans ornements à l’exception d’une chaise et de centaines de pyramides suspendues en fibre de verre, j’ai opté pour l’obscurité totale. “Parfois, les gens aiment s’allonger ou s’asseoir par terre, alors je laisse une belle couverture rembourrée ici”, a déclaré Role en me tendant une couverture bleue – que j’ai étalée sur le sol – avant de fermer la porte (déverrouillée, il m’a assuré ), me laissant dans un silence sans lumière.

Pour commencer, je couché sur le ventre – une position que je sentais suffisamment détendue pour que mon corps s’acclimate au manque de stimulation, mais suffisamment inconfortable pour m’empêcher de m’endormir immédiatement, ce qui aurait été une tournure mortifiante à expliquer à mon employeur, qui s’attendait à moi de fournir une description écrite détaillée de mon expérience. J’ai décidé de m’allonger sur le dos et de prier pour que la terreur d’être viré soit suffisante pour me tenir éveillé dans le noir pendant trois heures, malgré le diagnostic clinique de narcolepsie qui me rend pratiquement impossible de rester éveillé même dans des conditions semi-obscures modérément confortables. . (Je ne savais pas qu’il y aurait une couverture dans la chambre – ma kryptonite.)

Une fois couché, j’ai ressenti la sensation unique et brièvement effrayante que mes oreilles montaient très rapidement dans un ascenseur tandis que le reste de mon corps tombait doucement vers la Terre. J’avais la sensation distincte de mes conduits auditifs se remplir d’un silence précipité qui était en quelque sorte plus épais que le calme que j’avais d’abord remarqué dans la chambre. En quelques secondes, cela a cessé et tout sonnait – ou plutôt, continuait à n’avoir aucun son – exactement comme avant. J’ai cherché à tâtons le bloc-notes et le stylo que j’avais apportés et j’ai enregistré les observations qui commençaient à arriver : “queue de cheval grise”, “silence épais”.

Mais est-ce que je les enregistrais ? C’était impossible à dire dans l’obscurité implacable. Et si le stylo gratuit de l’hôtel ne fonctionnait pas ? Et si je prenais des tonnes de notes intéressantes pendant trois heures, pour découvrir, lorsque les lumières s’allumaient, que le stylo était sec et n’enregistrait rien ? Pourquoi moi, journaliste professionnel, me retrouve-t-il constamment à dépendre de stylos d’hôtel gratuits pendant les moments cruciaux de mes missions ? Pourrais-je appuyer suffisamment fort avec un stylo sans encre pour pouvoir révéler les indentations de mon écriture après coup en les frottant avec du crayon ? N’était-ce pas un hasard si le seul stylo que j’avais apporté était très probablement incapable d’écrire, et que je m’étais bêtement placé dans des conditions où je ne serais pas en mesure de le confirmer définitivement pendant trois heures ?

De manière plus abstraite, je m’étais préparé assez minutieusement pour cette mission, après avoir contacté le Dr Barbara Shinn-Cunningham, directrice de l’Institut de neurosciences de l’Université Carnegie Mellon, et lui ai demandé si prendre conscience de mes propres sons corporels me rendrait fou. . “Non,” dit-elle. “Sauf si vous avez une prédilection pour être fou au départ – ce qui, vous savez, pourrait l’être.” Cela a ouvert une nouvelle piste de recherche. J’ai appelé le Dr Oliver Mason, chercheur sur les troubles psychotiques à l’Université de Surrey, qui a mené des études sur le suivi des expériences des sujets dans des chambres anéchoïques. “Si vous supprimez toutes les entrées sensorielles”, a déclaré Mason, “notre cerveau, qui essaie toujours de distinguer le signal du bruit de toute façon, voit simplement le signal là où il n’y en a objectivement pas.” Même si elles n’ont pas de maladie mentale, certaines personnes sont plus enclines à évoquer des signaux fantômes que d’autres et le feront beaucoup plus rapidement, selon Mason. La plupart des gens tolèrent de courtes périodes de temps dans des chambres anéchoïques sans lumière – environ 20 minutes, pour ses expériences – “bien”. Les personnes sujettes à des “expériences perceptives inhabituelles” – qui pensent que des choses leur arrivent alors qu’elles ne le sont pas – déclarent souvent avoir des hallucinations dans cette petite fenêtre.