Zendaya fait sa part pour s’assurer que les médias sociaux restent authentiques.

Avec plus de 85 millions d’abonnés sur Instagram À elle seule, l’ancienne star de Disney Channel a développé une base de fans importante et fidèle. Et selon l’actrice de 24 ans, elle est la seule à se connecter et à interagir avec ces adeptes.

« Je suis très, très particulier sur mon Instagram, donc personne n’y a accès à part moi », a révélé Zendaya sur Le HFPA en conversation Podcast. « Je pense qu’il est important dans une certaine mesure d’être honnête avec ce genre de choses. »

Et comparé à d’autres célébrités de premier plan à Hollywood, Zendaya n’est pas du genre à publier tous les jours. Au lieu de cela, elle a expliqué ses limites en matière de médias sociaux.

«J’étais beaucoup plus actif quand j’étais plus jeune, mais avec le temps, je pense que je – ce n’est pas que je déteste ça ou quoi que ce soit – mais je trouvais parfois qu’être dessus me rendait un peu anxieux ou je commencerais à trop réfléchir un peu trop ou trop sur mon téléphone », a-t-elle expliqué lors de l’épisode du 29 janvier. « Ma relation avec tout cela est la mienne et elle est personnelle pour moi, mais c’est aussi quelque chose avec lequel j’aime garder un peu d’espace. »