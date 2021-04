ZARA Tindall et son frère Peter Phillips sont les enfants du non-sens – et réputés frugaux – de la princesse Anne.

Les frères et sœurs sont proches de leurs cousins ​​les plus célèbres, les princes William et Harry, mais n’ont pas hérité de titres. Voici pourquoi.

Pourquoi Zara Tindall et Peter Phillips n’ont-ils pas de titres?

La reine et le duc d’Édimbourg ont huit petits-enfants – dont les princesses Béatrice et Eugénie, et les princes William et Harry.

Pourtant, tous n’ont pas reçu de titres héréditaires.

Zara Tindall, 39 ans, et Peter Phillips, 43 ans, sont les enfants de la fille unique de la reine, la princesse Anne, et de son premier mari, Mark Phillips. Aucun des deux n’a jamais eu le statut de RHS.

Beaucoup de filles rêvent d’être princesse, mais la sportive professionnelle Zara était soulagée que sa mère ait décidé qu’elle n’en serait pas une.

La princesse Anne a refusé l’offre de la reine de donner à Zara un titre royal après sa naissance, et Zara, passionnée d’équitation, a déclaré qu’elle se sentait «chanceuse» que la décision ait été prise.

Soucieuse que les enfants de sa fille unique ne manquent pas le titre de prince ou de princesse, la reine avait accordé cet honneur à la progéniture de la princesse Anne.

Cependant, l’invitation a été refusée – suivant les traces de Zara et du père de Peter, le capitaine Mark Phillips, qui a refusé un titre comme cadeau de mariage.

Aucun des enfants de la princesse Anne, Zara et son frère aîné Peter, n’avaient en fait droit au statut royal par naissance, car les titres sont généralement attribués aux petits-enfants d’un monarque par l’intermédiaire de fils.

Cela s’est produit dans le cas des enfants du prince Charles et du prince Andrew.

Mais le prince Edward, lors de son mariage avec Sophie Rhys-Jones, a convenu avec la reine que leurs enfants seraient considérés comme les enfants d’un comte, au lieu d’être appelés Son Altesse Royale.

Par conséquent, ils sont devenus les premiers descendants masculins de la reine à ne pas avoir de titres royaux.

Zara, qui est mariée à l’ancien joueur de rugby Mike Tindall, a déclaré au Times en 2015: «Je suis très chanceux que mes deux parents aient décidé de ne pas utiliser le titre et nous avons grandi et avons fait tout ce qui nous a donné l’occasion de faire. . »

L’absence de titre royal n’a certainement pas retenu Zara dans la vie – et le talentueux amateur de chevaux a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012 dans la GB Eventing Team.

Cela signifie également qu’elle a été libérée des obligations formelles de la famille.

L’ancien attaché de presse du palais de Buckingham, Dickie Arbiter, a déclaré: «Ce fut un coup de maître de la princesse royale lorsqu’elle a décidé de ne pas donner de titres à ses enfants.

«Grandir en tant que roturière a permis à Zara de s’épanouir en tant que sa propre femme, et il n’y a jamais eu de pression sur elle pour qu’elle se conforme. Elle en a bénéficié de toutes sortes de manières.

La princesse Anne a créé un précédent en tant que senior royal et en établissant des finances privées.

Et cette liberté des deniers publics – et un regard intense – a également profité à Zara et Peter, qui doivent également gagner leur vie.

Peter et Zara sont-ils en ligne avec le trône?

La famille royale s’agrandit – avec la princesse Eugénie donnant naissance à un fils, August Philip, tandis que le prince Harry et Meghan Markle devraient accueillir leur deuxième enfant, une sœur du petit Archie.

Zara accueille son bébé avec son mari Mike le 21 mars, le couple sportif étant déjà parents de deux jeunes filles.

Leur nouveau fils, Lucas Philip Tindall, a été nommé en l’honneur de feu le prince Philip.

Alors, que signifie le clan grandissant en termes de succession?

Le trône passera au prince Charles si la reine abdique, se retire ou meurt.

Le prochain dans la file après Charles est le fils aîné, le prince William, le duc de Cambridge, puis ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Louis ne dépasse pas sa sœur Charlotte dans la lignée de la succession après la modification de la loi en faveur des héritiers mâles.

Le prince Harry – qui était troisième sur le trône en 2013 – est sixième en ligne.

Archie, le bébé de Meghan et Harry, est septième sur le trône.

Le prince Andrew, le duc d’York, est repoussé à la huitième place.

Sa fille aînée et Sarah Ferguson, Beatrice, est neuvième dans la file, avec sa soeur Eugénie dixième

Peter Phillips et Zara Tindall ont-ils des enfants?

Le petit-fils aîné de la reine, Peter Phillips, a deux filles, Savannah (10 ans) et Isla (huit ans) avec sa première femme, Autumn.

Bien qu’ils soient inclus dans l’ordre de succession, leurs enfants ne détiennent pas de titre royal car ses parents ont rejeté l’offre de la reine à sa naissance en 1977.

Zara et Mike ont deux filles et un fils, Mia Grace, sept ans, Lena Elizabeth, deux ans, et Lucas Philip Tindall.

Le couple s’est rencontré lors de la campagne victorieuse de la Coupe du monde de rugby en Australie en 2003.

Ils ont été présentés l’un à l’autre dans un bar de Sydney par le cousin de Zara, le prince Harry.