Pourquoi Zach Ertz « ne pouvait pas refuser » la chance de jouer avec les Lions de Détroit

Zach Ertz a passé le mois dernier à être patient. Après avoir demandé sa libération au Cardinaux de l’Arizonal’ailier rapproché vétéran de 11 ans voulait s’assurer de trouver la bonne situation avant de se lancer dans une signature avec une nouvelle équipe.







“Je ne voulais rien précipiter”, a déclaré Ertz aux médias mercredi. « J’ai eu une blessure plus tôt dans l’année, donc j’attendais vraiment d’être en pleine santé et de me sentir moi-même. J’ai eu le LCA l’année dernière, donc c’était vraiment une excellente occasion de retrouver une parfaite santé et de me sentir de nouveau moi-même. Évidemment (j’ai) ma femme à la maison, un petit garçon à la maison, donc je voulais avoir la bonne opportunité si je devais partir à ce stade de l’année.

Ertz était en pourparlers avec plusieurs équipes au cours des dernières semaines, dont les Lions de Détroit. Et lorsque Détroit – perdant deux bouts serrés à cause d’une blessure – était prêt à enfin appuyer sur la gâchette, Ertz était pleinement à bord.

“Être ici avec ces gars, apprendre d’un entraîneur-chef qui était un ailier rapproché était quelque chose que je ne pouvais pas refuser”, a déclaré Ertz.

Il y a eu de nombreux tirages au sort pour qu’Ertz vienne à Détroit. Évidemment, l’attrait d’une équipe dans le Championnat NFC Le match avec une réelle chance de remporter un ring était important, mais c’était aussi l’occasion de retrouver son ancien entraîneur des ailiers rapprochés Steve Heiden. En plus de cela, une chance de se rapprocher de l’entraîneur Dan Campbell, quelqu’un qu’il admirait de loin et avec qui il a immédiatement contacté par téléphone plus tôt dans la semaine.

«J’aime Dan. Nous avons eu une conversation de 20 minutes hier, et je suis donc ravi de le voir devant l’équipe, car c’est un gars pour qui j’ai eu beaucoup de respect au fil des ans », a déclaré Ertz. « C’est un gars qui fait toujours jouer ses extrémités serrées de la bonne façon. Je suis donc ravi d’être avec lui.

À ce stade, on ne sait pas quel rôle Ertz – trois fois Pro Bowler – jouera cette semaine dans le match de championnat NFC contre le 49ers de San Francisco. Campbell a indiqué que l’équipe doit encore finaliser son plan de match et décider si l’activation d’Ertz, qui fait actuellement partie de l’équipe d’entraînement, est la bonne décision.

“Il comprend que nous allons simplement évaluer cela et voir où nous en sommes”, a déclaré Campbell. « Alors, il sera ici. Mais il est… écoutez, il a joué. Joué à un niveau élevé. Il y a des choses qu’il fait bien et c’est juste une question, est-ce la semaine pour l’utiliser ?

En tant que vétéran, Ertz comprend cela. Il sait également qu’il ne va pas simplement entrer dans le bâtiment et se voir confier un travail. Ainsi, même avec un nombre limité de jours avant le premier championnat de conférence de cette équipe en 32 ans, Ertz est prêt à travailler.

« Je ne m’attends évidemment pas à ce qu’on me donne quoi que ce soit. Je veux gagner tous les représentants que je reçois », a déclaré Ertz. « Je ne suis pas là pour déclencher un drame ou provoquer une quelconque insubordination en soi. Je suis juste là pour soutenir les gars autant que je peux, j’espère enseigner certaines choses à Sam ou à certains de ces jeunes bouts serrés. Et jouer au mieux de mes capacités lorsque mon numéro est appelé.

En attendant, Ertz est ravi d’être aux côtés de l’ailier rapproché recrue Sam LaPorta et espère l’aider à développer encore plus son jeu.

“J’ai hâte de mieux le connaître”, a déclaré Ertz. « Évidemment, tout le monde ne tarit pas d’éloges sur lui ici, et à juste titre. Il a connu une année recrue phénoménale. Et même après l’avoir vu blessé et avoir pu jouer la semaine suivante, on sait qu’il est dur. Cela avait l’air bien pire qu’il ne l’était visiblement. Je sais que ce n’est pas sans douleur d’être là-bas. Je pense que le ciel est la limite pour lui.

En savoir plus