Des livraisons de voitures retardées à un déficit d’approvisionnement en appareils électroménagers en passant par les smartphones plus coûteux, les entreprises et les consommateurs du monde entier sont confrontés à une pénurie sans précédent de micropuces à semi-conducteurs. Les consommateurs se sont approvisionnés en ordinateurs portables, consoles de jeux et autres produits électroniques pendant la pandémie, ce qui a conduit à un inventaire plus serré. Ils ont également acheté plus de voitures que ce que les responsables de l’industrie attendaient au printemps dernier, ce qui a encore mis à rude épreuve l’offre. Les sanctions contre les entreprises technologiques chinoises ont encore aggravé la crise. Initialement concentrée dans l’industrie automobile, la pénurie s’est maintenant étendue à une gamme d’autres produits électroniques grand public, notamment les smartphones, les réfrigérateurs et les micro-ondes. Chaque entreprise qui utilise des puces dans la production panique achète pour consolider ses stocks, la pénurie a réduit la capacité et fait grimper les coûts des composants les moins chers de presque toutes les puces, augmentant les prix des produits finaux.

VOITURES

Les automobiles sont devenues de plus en plus dépendantes des puces – pour tout, de la gestion informatique des moteurs pour une meilleure économie de carburant aux fonctions d’assistance au conducteur telles que le freinage d’urgence. La crise a contraint de nombreuses personnes à réduire la production de véhicules moins rentables. General Motors Co et Ford Motor Co font partie des grands constructeurs automobiles qui ont déclaré qu’ils réduiraient leur production, rejoignant d’autres constructeurs automobiles tels que Volkswagen AG, Subaru Corp, Toyota Motor Corp et Nissan Motor Co. Une pénurie de puces semi-conductrices automobiles pourrait affecter près de 1,3 million d’unités d’éclairage mondial production de véhicules au premier trimestre, selon la firme de données IHS Markit.

IHS a déclaré qu’un incendie dans une usine japonaise de fabrication de puces appartenant à Renesas Electronics Corp, qui représente 30% du marché mondial des microcontrôleurs utilisés dans les voitures, a aggravé la situation. Les intempéries hivernales au Texas ont également contraint Samsung Electronics Co Ltd, NXP Semiconductors et Infineon à fermer temporairement des usines. Infineon et NXP sont les principaux fournisseurs de puces automobiles, et les analystes s’attendent à ce que les perturbations s’ajoutent aux déficits dans le secteur en difficulté.

SQUEEZE ASIATIQUE

Le sous-investissement dans les usines de fabrication de puces de 8 pouces détenues principalement par des entreprises asiatiques est à l’origine de la compression, ce qui signifie qu’elles ont eu du mal à augmenter la production alors que la demande de téléphones et d’ordinateurs portables 5G a augmenté plus rapidement que prévu. Qualcomm, dont les puces sont intégrées aux téléphones Samsung, est l’un des principaux fabricants de puces qui a du mal à répondre à la demande. Le principal fournisseur d’Apple, Foxconn, a également mis en garde contre la pénurie de puces affectant les chaînes d’approvisionnement des clients.

La majorité de la production de puces se produit actuellement en Asie, où les principaux sous-traitants tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) et Samsung gèrent la production de centaines de sociétés de puces différentes. Les sociétés américaines de semi-conducteurs représentent 47% des ventes mondiales de puces, mais seulement 12% de la fabrication mondiale se fait aux États-Unis.

QUE FAIT-ON À CE SUJET?

Les usines qui produisent des plaquettes coûtent des dizaines de milliards de dollars à construire, et l’extension de leur capacité peut prendre jusqu’à un an pour tester et qualifier des outils complexes.

Le président américain Joe Biden a demandé un financement de 37 milliards de dollars pour une législation visant à suralimenter la fabrication de puces dans le pays. Actuellement, quatre nouvelles usines sont prévues dans le pays, deux par Intel Corp et une par TSMC en Arizona, et une autre par Samsung au Texas.

La Chine a également offert une myriade de subventions à l’industrie des puces alors qu’elle tente de réduire sa dépendance à l’égard de la technologie occidentale.