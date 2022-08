Pourquoi y a-t-il une grève chez Royal Mail et mon message sera-t-il affecté ?

Le personnel de ROYAL Mail repart en grève – avec 115 000 postiers démissionnant d’affilée pour cause de salaire.

Mais comment cela affectera-t-il les livraisons postales ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi y a-t-il une grève chez Royal Mail ?

Environ 115 000 employés de Royal Mail répartis sur 1 500 sites au Royaume-Uni participent à des grèves sur quatre jours différents, ce qui entraîne la plus grande grève de l’été et la plus importante du pays depuis 2009.

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) de Royal Mail sont en grève après avoir rejeté une augmentation de salaire de 2 %.

Royal Mail a qualifié les grèves des membres du CWU d’« égocentriques ».

Cela survient après que les membres du Syndicat des travailleurs de la communication ont demandé à Royal Mail d’augmenter les salaires à un montant qui couvre la crise actuelle du coût de la vie.

La grève a commencé le 26 août 2022 et se poursuivra jusqu’en septembre

S’exprimant à ce sujet, un porte-parole de Royal Mail a déclaré: “Les actions égocentriques du CWU avec le mouvement syndical au sens large mettent des emplois en danger et rendent les augmentations de salaire moins abordables, rendant l’avenir de Royal Mail plus incertain qu’à tout moment de sa longue histoire. .”

Dave Ward du CWU a déclaré: “L’entreprise a imposé une augmentation de salaire de 2% aux postiers.

”Dans le contexte de l’inflation galopante, des factures d’énergie qui montent en flèche, ce n’est tout simplement pas acceptable.

”Nous allons nous battre pour que nos membres obtiennent le salaire qu’ils méritent.’

L’action industrielle a commencé le vendredi 26 août 2022 – et se poursuivra pendant une deuxième journée le mercredi 31 août 2022.

Ma publication sera-t-elle affectée ?

En raison de la grève, Royal Mail a confirmé que les services seront interrompus.

Aux dates où les grèves ont lieu, les lettres ne seront pas livrées – à l’exception de la livraison spéciale.

Autant de colis Special Delivery et Tracked24 seront livrés que possible – mais il n’est pas garanti que tout le monde recevra le leur pendant la grève.

Royal Mail a également confirmé qu’il accordait la priorité à la livraison de kits de test Covid et de prescriptions médicales dans la mesure du possible.

Les collectes postales seront également affectées les jours de grève – cependant, il est toujours conseillé aux clients de continuer à poster des articles dans les boîtes aux lettres ou les bureaux de poste.

Royal Mail ajoute: «Cependant, nous ne pouvons pas garantir la livraison de tous les articles avant 9h ou 13h le lendemain.

“Nous suspendrons donc la garantie du lendemain pour les articles envoyés la veille, pendant la grève et jusqu’à ce que nos services soient revenus à la normale.

“Les clients ne pourront pas réclamer d’indemnisation pour les articles retardés pendant cette période.”

Bien que Royal Mail ait des plans d’urgence bien développés, ils ne peuvent pas remplacer complètement les efforts quotidiens de sa main-d’œuvre de première ligne.

Quelles sont les autres dates de grève de Royal Mail ?

De nouvelles grèves sont prévues le 8 septembre 2022 et le 9 septembre 2022.

Les clients sont invités à publier les articles le plus tôt possible avant ces dates de grève.