Des élections locales ont lieu au Royaume-Uni jeudi, donnant au public britannique sa première occasion de porter un jugement sur le gouvernement conservateur de Boris Johnson aux urnes depuis que la pandémie de coronavirus a frappé il y a un peu plus d’un an.

Le Premier ministre est actuellement embourbé dans des allégations sur qui a précisément financé la redécoration de son appartement de Downing Street, mais profite néanmoins d’un rebond dans les sondages en raison du succès du déploiement national de vaccins pour Covid-19 depuis le Nouvel An, un triomphe surprise de organisation qui a beaucoup fait pour masquer les aspects les plus dysfonctionnels de son leadership pendant la crise de 2020.

Le vote de cette semaine donnera également au public une chance de rendre son verdict sur la gestion du Parti travailliste par Sir Keir Starmer, 13 mois après son ascension à la tête de l’opposition à la place de Jeremy Corbyn, alors que des doutes persistent sur son efficacité dans ce rôle.

L’élection partielle de Hartlepool, où un nouveau sondage vient de donner aux conservateurs une avance de 17 points sur le parti travailliste, est une course qui suscitera un intérêt particulièrement vif, une prévision dévastatrice étant donné que la ville du «mur rouge» a voté pour le parti du parti. laissé depuis les années 1960.

Voici pourquoi le concours a lieu, quels candidats sont en lice et quelle sera la réaction de Sir Keir si la victoire attendue des conservateurs se concrétise.

Pourquoi y a-t-il une élection partielle à Hartlepool?

Le siège est à gagner après que le député travailliste Mike Hill a annoncé sa démission avec effet immédiat le 16 mars 2021 alors qu’il fait face à un tribunal du travail concernant des accusations de harcèlement sexuel et de victimisation, des allégations qu’il nie.

M. Hill occupait le siège depuis 2017, mais le parti lui-même détient Hartlepool depuis 1964, avec le grand néo-travailliste Peter Mandelson parmi ses récents occupants.

(Parlement britannique)

Mais la circonscription du nord-est a voté à une écrasante majorité en faveur du Brexit en 2016 et semble susceptible de soutenir les efforts du gouvernement pour réussir un Royaume-Uni indépendant de l’Europe, les travaillistes n’ayant vu que de près un défi conservateur lors des élections générales de 2019 par 4000 voix.

Les résidents de Hartlepool voteront également jeudi pour le conseil d’arrondissement, le maire de Tees Valley et le commissaire à la police et au crime de Cleveland.

Qui sont les candidats?

Le Dr Paul Williams, un médecin généraliste du NHS, est l’homme choisi par le parti travailliste pour succéder à M. Hill, mais il fait face à un défi de taille de la part de la conservatrice Jill Mortimer, ancienne agricultrice et conseillère de district de Hambleton dans le Yorkshire du Nord.

L’instituteur Andrew Hagon est candidat aux libéraux-démocrates, Rachel Featherstone, professeur à l’Université Teesside, pour les Verts, l’ex-député travailliste Hilton Dawson pour le parti régionaliste du Nord-Est, Gemma Evans pour le Parti de l’égalité des femmes, David Bettney pour les sociaux-démocrates, Claire Martin pour Heritage, Steve Jack pour la Freedom Alliance et John Prescott (non, pas celui-là) pour le groupe Reform UK post-Brexit de Nigel Farage.

Nick Delves AKA « The Incredible Flying Brick » fait également le bulletin de vote pour le Monster Raving Loony Party tandis qu’une autre ex-députée travailliste, Thelma Walker, se présente en tant qu’indépendant, tout comme le publicain Adam Gaines, Chris Killick, Sam Lee et W Ralph Ward-Jackson.

Ce qui pourrait se passer?

Mercredi matin, le sondage Survation réalisé pour ITV Bonjour la Grande-Bretagne indique fortement une victoire confortable pour la candidate conservatrice Mme Mortimer, dans ce qui serait un coup désastreux pour Sir Keir et son projet de revitalisation du parti travailliste.

L’enquête a révélé qu’elle détenait 50% des voix, contre seulement 33 pour le Dr Williams.

Le gardien a rapporté plus tôt cette semaine que la propre prospection interne du parti dans la ville indiquait que seulement 40% des habitants prévoyaient de rester avec le parti, bien que l’histoire ait été réfutée par des sources travaillistes.

Cherchant à minimiser les attentes après une visite dans la circonscription plus tôt cette semaine, le Premier ministre a déclaré: «Je tiens à souligner que beaucoup de gens parlent de Hartlepool – je viens juste d’y être. Je pense qu’il est important que les gens comprennent que ce n’est pas un siège que les conservateurs ont jamais occupé.

«C’est le terrain de prédilection de Peter Mandelson. Il est très important que tout le monde soit conscient de la réalité psephologique profonde, c’est un défi énorme, énorme, ce serait une chose assez extraordinaire à mon avis si cela devait arriver.

Mais si le parti travailliste devait être vaincu lors de l’élection partielle et être également frappé par des pertes probables dans les courses à la mairie de Tees Valley et des West Midlands, cela exposerait le fait que Sir Keir n’avait pas réussi à articuler une vision capable d’attirer les électeurs loin de M. Johnson. , Préviennent les députés à gauche du parti L’indépendant mardi.

Sir Keir Starmer sur la piste électorale avec le candidat travailliste local, le Dr Paul Williams (Getty)

Mais les centristes du parti travailliste insistent sur le fait que le blâme repose sur l’héritage de M. Corbyn et la gueule de bois du Brexit, deux problèmes qui conspirent toujours pour retenir le parti dans les zones du mur rouge où les partisans traditionnels de la classe ouvrière considéraient l’ancien dirigeant du parti comme un extrémiste. .

Sir Keir lui-même a reconnu que le parti avait une «montagne à gravir» pour rétablir la confiance avec les électeurs.

«Nous avons très mal perdu en décembre 2019, et mon travail consiste à reconstruire la confiance, la confiance et la reconnexion avec le Parti travailliste et c’est ce que je fais», a déclaré le dirigeant travailliste, qui s’est rendu à Hartlepool à trois reprises pendant la campagne.

«Cela prendra du temps, bien sûr, cela prendra du temps. Nous nous battons pour chaque vote à Hartlepool. »