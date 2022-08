Pourquoi y a-t-il une crise de l’eau à Jackson, Mississippi ?

Le système d’approvisionnement en eau de Jackson, dans le Mississippi, la capitale et la plus grande ville de l’État, est tombé en panne plus tôt cette semaine.

Mardi, la plupart des 150 000 habitants de la ville n’avaient pas d’eau potable, ce qui a incité le gouverneur républicain de l’État, Tate Reeves, à déclarer un état d’urgence. Il a averti qu’il n’y avait pas assez d’eau courante “pour combattre les incendies, pour tirer la chasse d’eau de manière fiable et pour répondre à d’autres besoins critiques”. On ne sait pas quand la ville aura à nouveau de l’eau potable, a déclaré Reeves.

En surface, la cause apparente de cette crise est l’infrastructure endommagée : les récentes inondations ont mis à rude épreuve la plus grande usine de traitement des eaux de la ville, OB Curtis, qui était déjà en proie à des problèmes. De plus, il y avait un autre problème avec les pompes à eau dans une installation de traitement secondaire connue sous le nom de JH Fewell. En conséquence, de nombreux châteaux d’eau de la ville restent presque vides, laissant le système sans assez d’eau ou de pression d’eau pour remplir les tuyaux dans les maisons, les écoles et les entreprises.

Mais les racines de cette crise sont beaucoup plus profondes et sont inextricablement liées au désinvestissement des Blancs d’une ville à majorité noire. Le système d’approvisionnement en eau de Jackson – qui dessert une population à plus de 80 % noire – est en proie à des problèmes depuis de nombreuses années, en grande partie parce que la fuite des Blancs a vidé la ville de ses ressources. La législature républicaine de l’État n’a pas non plus fourni à la ville à majorité démocrate un financement adéquat pour les réparations.

“Idéalement, l’infrastructure sert de base partagée pour la santé économique, environnementale et publique entre différents quartiers et municipalités”, ont écrit des chercheurs du Brookings Institute, un groupe de recherche à but non lucratif, en mars 2021, après que Jackson ait fait face à une autre grave pénurie d’eau. “Cependant, les infrastructures sont souvent mal entretenues ou intentionnellement négligées à certains endroits, ce qui entraîne un manque d’accès, d’abordabilité et de sécurité pour de nombreuses communautés de couleur.”

Avec un système d’eau vulnérable, la ville est également plus sensible aux impacts d’événements météorologiques extrêmes comme les inondations, soulignant – comme tant d’autres événements dans le monde – comment le changement climatique nuit souvent de manière disproportionnée aux personnes de couleur et aux communautés à faible revenu.

Pourquoi n’y a-t-il pas d’eau ?

Des milliers d’habitants de Jackson n’ont pas d’eau courante dans leurs éviers, douches et toilettes, en grande partie à cause d’un manque de pression d’eau. Et toute eau dont ils disposent n’est pas potable, selon les responsables de la santé de l’État, qui ont conseillé aux citoyens de boire de l’eau en bouteille à la place ou de faire bouillir l’eau du robinet pendant au moins une minute complète.

L’eau de Jackson est à risque de contamination. Pour plus de sécurité, désinfectez l’eau en la portant à ébullition pendant au moins une minute et en l’utilisant lorsqu’elle refroidit pour boire, cuisiner, préparer du lait pour bébé et se brosser les dents. Pour plus de précautions de sécurité de l’eau, voir https://t.co/EIQ03u69ks pic.twitter.com/5BTLMgepnY — MS Dept of Health (@msdh) 30 août 2022

Selon les derniers rapports, deux problèmes principaux affectent le système d’eau de Jackson.

Des jours de pluies torrentielles en août ont inondé la rivière Pearl du Mississippi et le réservoir Ross R. Barnett – un lac de 33 000 acres qui alimente Jackson en eau. Avant que cette eau n’arrive dans les maisons, elle passe par la station d’épuration OB Curtis.

Les eaux de crue contiennent souvent de grandes quantités de contaminants provenant du ruissellement qui peuvent être difficiles à filtrer et modifier la chimie de l’eau. Cela peut, à son tour, mettre à rude épreuve les usines de traitement et ralentir la vitesse à laquelle l’eau traitée remplit les châteaux d’eau de la ville, dont beaucoup sont à des niveaux extrêmement bas. Sans eau dans ces tours, il n’y a pas beaucoup de pression d’eau pour alimenter le système de la ville.

L’autre problème concerne les pompes à eau. Depuis des semaines, les pompes principales de l’usine OB Curtis – la plus grande installation de la ville – sont hors service et l’usine s’appuie plutôt sur des pompes de secours plus faibles. Ces pompes de secours ont peut-être mal fonctionné et traitaient moins d’eau. Il se peut également qu’il y ait eu un problème avec les pompes à eau d’une usine plus petite – JH Fewell – qui a empêché cette usine secondaire d’augmenter sa production pour combler une partie du manque d’approvisionnement en eau.

(Il y a eu un certain désaccord entre les responsables de la ville et de l’État sur les pompes à eau qui ont échoué. C’est une histoire en développement ; les détails des nombreux points de défaillance sont encore en train d’émerger.)

Une crise qui se prépare depuis des années

La crise actuelle de l’eau, bien que dévastatrice, n’est qu’un exemple de la façon dont le système d’eau de Jackson et les législateurs de l’État ont laissé tomber la majorité des résidents noirs de la ville.

Depuis juillet, bien avant les inondations et les pannes de pompe, la ville avait fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau, après que le département de la santé de l’État eut détecté des niveaux de turbidité ou de nébulosité qui enfreignaient les réglementations sanitaires de l’État. Ces types d’avis sont incroyablement courants à Jackson – les régulateurs de la santé en ont publié plusieurs au cours des deux dernières années seulement. (Pour être clair, la situation actuelle est plus grave qu’un simple avis d’ébullition de l’eau. “Jusqu’à ce qu’elle soit corrigée, cela signifie que nous n’avons pas d’eau courante fiable à grande échelle”, a déclaré Reeves lors d’une conférence de presse.)

Pendant ce temps, à l’hiver 2021, une crise de l’eau tout aussi grave s’est produite, après qu’une tempête hivernale a fait éclater des conduites et des conduites d’eau. Il a laissé des dizaines de milliers de personnes sans eau ; dans certains cas, les pénuries ont duré quelques semaines.

En d’autres termes : le système d’eau de Jackson est en panne depuis un certain temps.

Il y a une histoire importante et compliquée qui a conduit à ce point – Mississippi Today a un excellent explicateur. Mais un problème clé est le suivant : l’infrastructure de l’eau de la ville languit depuis des décennies parce qu’il n’y a pas assez de recettes fiscales ou de fonds publics pour payer les améliorations essentielles.

Les Blancs les plus riches ont fui Jackson, à partir des années 70 et 80, suite à l’intégration des écoles publiques, qui a érodé l’assiette fiscale de la ville. Jackson compte maintenant près de 83 % de Noirs, contre 47 % de Noirs en 1980, et environ un quart de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela signifie qu’il y a beaucoup moins d’argent public pour réparer les infrastructures de la ville, dont certaines ont plus de 100 ans.

Les tensions persistantes entre la ville et l’État n’ont fait que compliquer la mise à niveau des infrastructures. Bien que répartir le coût des réparations sur l’État aiderait à couvrir les dépenses, de nombreux Blancs dans les banlieues ne sont pas obligés d’aider et de nombreux habitants de Jackson craignent de céder le contrôle d’un service aussi vital, a rapporté Anna Wolfe de Mississippi Today l’année dernière.

“C’est double”, a écrit Wolfe. “Le racisme systémique est une cause sous-jacente indubitable des ressources dépouillées de Jackson, et bien qu’il puisse être obscurci par une méfiance mutuelle aujourd’hui, le racisme continue d’empêcher les investissements futurs.”

Quelle est la prochaine étape pour Jackson

La pénurie d’eau actuelle pourrait durer toute la semaine, ont déclaré des responsables, bien qu’il y ait déjà des indications que la pression de l’eau s’améliore.

En attendant, la ville continuera de distribuer des caisses d’eau en bouteille. La demande était si élevée à certains endroits que les résidents ont fait la queue sur des kilomètres et que l’offre s’est temporairement épuisée.

La ville se précipite maintenant pour réparer les usines de traitement de l’eau et installer une pompe à eau d’urgence louée. Plus tôt cette semaine, le gouverneur Reeves a également activé la Garde nationale pour fournir de l’aide, et mardi soir, le président Joe Biden a déclaré une urgence pour le Mississippi, qui canalisera l’argent fédéral vers Jackson.

Mais ces efforts ne feront pas grand-chose pour empêcher une autre crise de se produire dans les mois à venir. Jackson a besoin de solutions à long terme et d’investissements soutenus, s’élevant au minimum à 1 milliard de dollars pour résoudre les problèmes actuels et des milliards de plus pour les solutions à long terme, selon le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba.

Un financement fédéral pourrait aider – le projet de loi sur les infrastructures du président Biden fournira au Mississippi un financement de 75 millions de dollars pour les infrastructures hydrauliques, dont une partie ira probablement à Jackson.

Mais en fin de compte, réparer le système d’approvisionnement en eau de la ville nécessitera de s’attaquer aux profondes inégalités qui ont longtemps privé la ville de ressources essentielles, renforçant encore les clivages raciaux. Ce sont ces inégalités qui rendent des villes comme Jackson si vulnérables, ce qui est particulièrement inquiétant étant donné que le changement climatique peut rendre les inondations dans le Mississippi et dans d’autres communautés de couleur plus fréquentes.