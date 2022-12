Pourquoi y a-t-il une bougie pour tout ?

Et, plus quelqu’un sent un parfum spécifique, moins il est capable de détecter réellement ce parfum, a ajouté Mme Herz. Ainsi, les bougies ne disparaissent pas seulement sous leur forme physique pour le consommateur, mais aussi pour le nez. “Les gens qui dépensent 350 $ pour un pilier de cire éphémère font une déclaration sur qui ils sont et ce qu’ils peuvent se permettre”, a-t-elle déclaré.

Parfums et politique peu communs

L’isolement social et la perte que de nombreuses personnes ont subis tout au long de la pandémie ont également probablement contribué à l’engouement pour les bougies.

“De même, après le 11 septembre, il y a eu une augmentation de l’intérêt pour les produits de parfum d’intérieur”, a déclaré Mme Herz. “Le parfum est tellement lié à l’émotion et à la création d’ambiances, en particulier de confort. Les bougies ont donné à de nombreuses personnes une forme rapide de réconfort émotionnel pendant la pandémie. »

Meik Wiking, fondatrice du Happiness Research Institute et auteure de “The Little Book of Hygge”, a déclaré que “la pandémie a ouvert les yeux des gens sur l’importance du chez-soi”.

“Hygge est l’art de créer une atmosphère agréable, et les bougies en sont la clé”, a déclaré M. Wiking. « Ils dégagent une lumière plus chaude et plus douce. De la même manière qu’une lumière provenant d’une cheminée serait considérée comme plus hygge que le plafonnier de votre bureau.

Dans ses recherches, M. Wiking a rencontré une famille dont les dîners duraient plus longtemps après avoir commencé à allumer des bougies à table. « Au lieu de s’asseoir et d’avaler leur nourriture aussi vite que possible, ils avaient de belles conversations et en apprenaient plus sur les journées de l’autre. Les bougies peuvent changer la façon dont une famille interagit », a déclaré M. Wiking.

L’industrie du bien-être en pleine croissance a également adopté les bougies. Certaines entreprises vendent des bougies destinées à aider les gens à dormir ou à guérir.