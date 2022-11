Pourquoi y a-t-il tant de rappels ces derniers temps ? Voici ce qu’il faut savoir

Si vous le suivez de près, le nombre de rappels d’aliments et de médicaments est suffisant pour vous faire tourner la tête – ou du moins assez pour vous convaincre que fondamentalement, tout est risqué à manger, ou qu’aucun shampoing ou déodorant n’est sûr à utiliser.

Nous avons rendu compte d’un Numéro de ceux-ci rappelle cette année, beaucoup ont été publiés par la Food and Drug Administration des États-Unis, le ministère de l’Agriculture des États-Unis ou la Consumer Product Safety Commission. Les conseils sont généralement du type « si vous avez un emballage dans ce lot, jetez-le » ou « éliminez immédiatement le médicament concerné ou les aliments potentiellement contaminés ».

Mais à l’échelle des choses susceptibles de vous nuire, les rappels d’aliments sont généralement assez bas sur la liste. La nourriture est souvent rappelée, “par excès de prudence”. Même s’il semble qu’il y ait eu un excès d’annonces nous demandant d’agir, cela a moins à voir avec la baisse de la sécurité réelle des produits, mais plus avec la surveillance accrue de la FDA. C’est également le résultat de plusieurs tests effectués par des sociétés pharmaceutiques tierces telles que Valisure, la société de test qui a stimulé le rappel de nombreux écrans solaires, déodorants et shampooings. Une plus grande prise de conscience de ce que nous mettons dans notre corps signifie parfois plus de rappels.

En tant que publication sur la sécurité alimentaire Mangez ceci, pas cela des rapports, de nouveaux outils d’enquête et des lois autorisant davantage de réglementation par la FDA peuvent également contribuer à un nombre record de rappels. La facilité et la rapidité du partage d’informations sur les médias sociaux, qui peuvent faire voyager rapidement les gros titres, contribuent également à une plus grande sensibilisation aux rappels au fur et à mesure qu’ils sont annoncés.

Parce qu’il y aura beaucoup plus de rappels à l’avenir, voici ce que vous, le consommateur, devriez faire avec cette information.

Que se passe-t-il lors d’un rappel ?

Un rappel signifie qu’un aliment ou un autre article est retiré du marché parce qu’il est “en violation de” la FDA ou les normes de l’USDA. La FDA réglemente la plupart des aliments, c’est pourquoi les rappels des entreprises sont généralement publiés sur le site Web de la FDA. L’USDA réglemente la viande et la volaille.

Bien que la FDA puisse ordonner à une entreprise alimentaire d’émettre un rappel, la plupart sont généralement des “rappels volontaires”, ce qui signifie que l’entreprise a décidé de retirer elle-même le produit concerné du marché et travaille en collaboration avec les responsables de la santé. Les rappels volontaires sont courants car ils sont généralement dans le meilleur intérêt d’une entreprise, pour la confiance du public et la conformité avec les régulateurs.

Pourquoi les aliments sont rappelés

Les raisons courantes pour lesquelles un aliment est rappelé comprennent :

Contamination avec un micro-organisme qui peut rendre les gens malades, comme la listeria (soit confirmé dans un test de l’aliment, soit potentiel parce qu’une souche a été détectée dans une usine qui produit l’aliment).

Objet étranger contamination. Par exemple, certains emballages alimentaires peuvent contenir des morceaux de métal, de plastique, de verre ou autre chose non comestible, qui ont probablement été introduits au cours du processus de production.

Allergènes non listés qui pourraient nuire à une personne souffrant d’une allergie alimentaire grave (comme le fait de ne pas mentionner les œufs, les cacahuètes ou d’autres aliments sur l’étiquette de l’emballage).

Formule bébé et la nourriture pour animaux sont également réglementés par la FDA. La rappel de lait maternisé cette année a été particulièrement difficile pour les parents et s’est produite en raison d’une contamination dans l’usine d’une entreprise, qui produisait une grande part de lait maternisé pour le marché américain. Parce que la formule est si strictement réglementée pour son contenu nutritionnel, obtenir un produit conforme aux normes sanitaires officielles n’est pas facile.

Pourquoi d’autres produits sont rappelés

Certains produits personnels, tels que Shampooing sec et crème solaire, ont été rappelés ces derniers mois parce que les tests ont révélé des traces d’un cancérogène, le benzène, qui peut être nocif en grande quantité ou sur de longues périodes d’utilisation. La FDA autorise un faible niveau de benzène dans certains produits et les entreprises rappellent les produits dont les niveaux sont supérieurs à ce niveau.

Les rappels de médicaments se produisent pour différentes raisons, mais ils sont aussi normalement effectués avec beaucoup de prudence (c’est-à-dire sans rapport de maladie ou très peu de rapports). Dans l’exemple du récent rappel de médicaments contre l’hypertensiondeux lots d’un médicament ont été retirés du marché parce que les tests ont révélé des niveaux trop élevés d’un élément qui pourrait être dangereux en grande quantité ou avec une utilisation à long terme.

Les rappels de médicaments, de cosmétiques ou de soins personnels sont importants car ils tiennent les entreprises responsables de ce qu’elles mettent dans leurs produits. Valisure, la société pharmaceutique indépendante qui a détecté des niveaux trop élevés de cancérigènes dans les crèmes solaires, les désinfectants pour les mains, les médicaments et d’autres produits, a demandé à la FDA de réévaluer sa façon de réglementer.

Qu’est-ce qu’une « épidémie » lorsqu’il s’agit de nourriture ?

Le CDC suit les «épidémies» de maladies d’origine alimentaire, notamment E. coli et listeria, grâce au séquençage du génome. C’est pourquoi l’agence peut détecter une “souche épidémique” de listeria et la relier à de la crème glacée ou à une entreprise qui fabrique de la crème glacée, pour ne citer qu’un exemple récent.

Le mot épidémie évoque des centaines, des milliers voire des millions de personnes malades. Mais pour les maladies d’origine alimentaire, la plupart des personnes qui mangent des aliments infectés ne ressentiront que des symptômes plus légers et ne seront pas testées du tout dans un cadre médical.

De plus, toutes les éclosions ne sont pas liées à un rappel. Il y a eu une épidémie d’E. coli cet été, et le CDC a déclaré que c’était incapable de confirmer officiellement une source de nourriture.

Qui doit s’inquiéter des rappels? Comment peser votre risque

Prêter attention aux rappels peut vous aider à faire des choix éclairés concernant votre corps, qu’il s’agisse d’acheter un écran solaire ou de fouiller dans votre congélateur. Votre risque de tomber malade ou de vous blesser à cause d’un produit rappelé dépend de la raison du rappel et de votre état de santé individuel ou de facteurs personnels. Mais d’une manière générale, votre risque de blessure grave à la suite d’un rappel est généralement faible.

Par exemple, lors du récent rappel de médicaments contre l’hypertension, aucun événement indésirable ou maladie lié au médicament n’a été signalé en octobre 2022. En revanche, une hypertension artérielle non traitée peut entraîner maladie cardiaque, qui tue une personne toutes les 34 secondes. C’est pourquoi, même si vous avez un médicament rappelé, dans la plupart ou dans tous les cas, il est préférable de contacter votre médecin avant d’arrêter votre régime ou de le modifier de quelque manière que ce soit.

Dans les rappels de listeria, les femmes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli, y compris les personnes âgées, sont généralement ceux qui tombent suffisamment malades pour attirer l’attention des responsables de la santé et stimuler l’enquête. Le CDC enquête actuellement sur une épidémie de listeria liée aux charcuteries et aux fromages (aucune charcuterie ou aliment n’a encore été identifié), mais seules les personnes à haut risque sont spécifiquement invitées à bien cuire leurs aliments ou à éviter les viandes vendues derrière les comptoirs de charcuterie, si possible. Ceci est conforme aux conseils généraux que reçoivent les femmes enceintes : évitez les aliments qui sont plus susceptibles d’héberger des bactéries nocives comme la listeria, pour être du bon côté.

Les personnes souffrant d’allergies alimentaires graves ou potentiellement mortelles bénéficiera également de vérifier la page de rappel de la FDAcar les aliments sont parfois rappelés parce que leur emballage omet un ingrédient ou un avertissement d’allergène.

Qu’en est-il des rappels cosmétiques ? Comme pour certains rappels de médicaments, la préoccupation porte généralement sur une quantité infime d’une substance qui pourrait être liée au cancer chez les personnes, mais seulement en très grande quantité ou sur de très longues périodes. (Pensez à des années.) C’est tout pour dire qu’utiliser la moitié de votre bouteille de crème solaire et ensuite apprendre qu’elle a été rappelée au-dessus du benzène n’est probablement pas une raison de paniquer.

Même s’il faut du temps pour que les risques augmentent dans de nombreux produits rappelés, des tests accrus et une sensibilisation accrue des consommateurs améliorent la transparence entre l’entreprise et l’acheteur pour les choses sur lesquelles nous comptons pour être sûres pour un usage quotidien. Les nombreuses poursuites contre Johnson & Johnson et sa poudre pour bébé sont un exemple de la façon dont la confiance dans une entreprise peut être érodée lorsque les clients dépendent de la sécurité d’un produit pendant des années, voire des décennies. Les poursuites allèguent, en partie, que la poudre à base de talc de Johnson & Johnson a le potentiel d’être contaminée et a contribué au cancer de certaines personnes. J&J a défendu à plusieurs reprises la sécurité de sa poudre à base de talc.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.