Pourquoi y a-t-il tant de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Dans des voiturettes de golf, des camionnettes et à moto, les combattants du Hamas ont ramené des dizaines de civils et de soldats israéliens dans la bande de Gaza après leur attaque contre Israël samedi.

Alors que les avions de combat israéliens bombardent la bande de Gaza en représailles à l’attaque surprise du Hamas, le groupe palestinien a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser les Israéliens capturés pour conclure un accord pour la libération des Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Mais combien de Palestiniens sont actuellement détenus par Israël ? Et combien d’entre eux sont des enfants ?

Les Palestiniens en Israël dans les prisons

Beaucoup diraient que l’ensemble de Gaza est en réalité une prison à ciel ouvert – 2,2 millions de personnes bloquées par Israël dans une minuscule enclave côtière.

Mais le nombre de Palestiniens qui ont effectivement passé du temps dans les prisons israéliennes est également du même ordre. Depuis 1967, date à laquelle Israël a occupé Jérusalem-Est, la bande de Gaza et la Cisjordanie, il a arrêté environ un million de Palestiniens, selon les Nations Unies. signalé l’été dernier.

Un Palestinien sur cinq a été arrêté et inculpé en vertu des 1 600 ordres militaires qui contrôlent tous les aspects de la vie des Palestiniens vivant sous l’occupation militaire israélienne. Ce taux d’incarcération double pour les hommes palestiniens : deux sur cinq ont été arrêtés.

À titre de comparaison, aux États-Unis, pays connu pour avoir la plus grande population carcérale au monde, une personne sur 200 est emprisonnée. Le taux d’emprisonnement parmi les Noirs américains est plus de trois fois supérieur au taux global – mais même dans ce cas, il ne représente qu’une infime fraction de la probabilité qu’un Palestinien moyen passe du temps en prison.

Le groupe palestinien de défense des droits des prisonniers Addameer a décrit le système pénitentiaire israélien comme un « complexe de machines monstrueuses dans la forme, les lois, les procédures et les politiques… conçues pour liquider et tuer ».

Aujourd’hui, le nombre de Palestiniens actuellement derrière les barreaux israéliens s’élève à 5 200, dont 33 femmes et 170 enfants. S’ils sont jugés, les prisonniers palestiniens sont poursuivis devant des tribunaux militaires.

Alors pourquoi y a-t-il tant de prisonniers ?

Deux mois après qu’Israël a occupé les territoires palestiniens et arabes lors de la guerre de 1967, son gouvernement a publié l’Ordre militaire 101 qui criminalisait essentiellement les activités civiques sur la base de « la propagande hostile et l’interdiction de l’incitation ».

L’ordre, toujours en vigueur en Cisjordanie occupée, interdit la participation et l’organisation de manifestations, l’impression et la distribution de matériel politique, l’agitation de drapeaux et d’autres symboles politiques, ainsi que toute activité démontrant de la sympathie pour une organisation considérée comme illégale selon les ordres militaires.

Trois ans plus tard, un autre ordre militaire (378) fut émis par le gouvernement israélien. Cela a créé des tribunaux militaires et a fondamentalement interdit toute forme de résistance palestinienne à l’occupation israélienne en la qualifiant de « terrorisme ».

Des centaines d’autres ordres militaires ont été émis et mis en œuvre depuis lors pour restreindre toute expression civique et politique palestinienne.

Combien de prisons israéliennes détiennent-ils des prisonniers palestiniens ?

Il existe 19 prisons en Israël et une en Cisjordanie occupée qui détiennent des prisonniers palestiniens.

En vertu de la Quatrième Convention de Genève, il est contraire au droit international qu’une puissance occupante transfère un peuple occupé du territoire occupé.

« C’est illégal et cruel et les conséquences pour la personne emprisonnée et ses proches, qui sont souvent privés de les voir pendant des mois, voire des années, peuvent être dévastatrices », a déclaré Amnesty International. précédemment dit.

Qu’est-ce que la détention administrative ?

Il y a 1 264 détenus administratifs palestiniens, ce qui signifie qu’ils sont détenus indéfiniment derrière les barreaux sans être jugés ni inculpés. Cette pratique, vestige de l’époque du Mandat britannique, peut être prolongée indéfiniment sur la base de « preuves secrètes », ce qui signifie qu’un détenu peut passer des mois, voire des années, en prison sans être inculpé.

Alors qu’Israël affirme que la procédure permet aux autorités de détenir des suspects tout en continuant à rassembler des preuves, les critiques et les groupes de défense des droits affirment que le système est largement abusé et refuse une procédure régulière.

Combien d’enfants palestiniens ont été arrêtés par Israël ?

Depuis le déclenchement de la deuxième Intifada en 2000, plus de 12 000 enfants palestiniens ont été détenus par les forces israéliennes.

Au moins 700 enfants palestiniens de moins de 18 ans originaires de Cisjordanie occupée sont poursuivis chaque année devant les tribunaux militaires israéliens après avoir été arrêtés, interrogés et détenus par l’armée israélienne.

Addameer décrit l’arrestation et l’emprisonnement des enfants comme étant systémiques et faisant partie d’une campagne de punition collective.

L’accusation la plus courante est le jet de pierres, passible d’une peine maximale de 20 ans.

Les enfants sont souvent soumis à des tortures physiques et psychologiques, selon des groupes de défense des droits de l’enfant. Ils sont interrogés sans la présence d’un parent ou d’un avocat, et les critiques accusent Israël d’exploiter leur détention pour en faire des informateurs et extorquer financièrement leurs familles en les forçant à payer d’énormes amendes.

Quels sont certains des ordres militaires israéliens contre les enfants palestiniens ?

L’ordonnance militaire 1726 stipule que les enfants peuvent être placés en détention préventive pendant 15 jours avant qu’un acte d’accusation ne soit soumis et qu’un tribunal militaire peut prolonger cette détention de 10 jours à chaque fois, pour un maximum de 40 fois.

L’Ordre militaire 1745 stipule que les séances d’interrogatoire des enfants doivent être enregistrées audiovisuellement dans une langue comprise par les enfants, mais exclut les enfants arrêtés sous des prétextes de sécurité, ce qui fait référence à tous les enfants palestiniens détenus.

En vertu de l’Ordre militaire 132, les enfants palestiniens âgés de 16 ans et plus étaient auparavant jugés et condamnés par les tribunaux militaires israéliens comme des adultes.

En outre, les enfants palestiniens continuent d’être inculpés en fonction de leur âge au moment du prononcé de la peine, et non en fonction de leur âge au moment de l’infraction présumée, comme le prévoit le droit international.

En août 2016, Israël a modifié sa loi qui stipule que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être tenus pénalement responsables. Cela a été fait après que les autorités israéliennes ont attendu qu’Ahmed Manasra, qui avait 13 ans au moment de son arrestation, ait 14 ans avant de l’inculper de tentative de meurtre et de le condamner à 12 ans de prison – qui a ensuite été commué à neuf ans.