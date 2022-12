Pourquoi y a-t-il si peu de grands commentateurs de football américain ?

Sur les cinq principaux commentateurs sélectionnés par FOX Sports pour annoncer les matchs de la Coupe du monde au Qatar, seuls deux d’entre eux sont des commentateurs de football américains nés aux États-Unis. La sélection de FOX de John Strong et JP Dellacamera est logique. Le duo est une recrue logique pour FOX Sports compte tenu de sa notoriété auprès des téléspectateurs.

Cependant, pourquoi n’avons-nous pas vu plus d’annonceurs nés aux États-Unis appeler les matchs de la Coupe du monde pour FOX ? Et pourquoi ne voyons-nous pas plus d’Américains percer dans l’ensemble de l’industrie ?

Certains peuvent dire qu’ils ne sont pas assez bons ou qu’ils n’ont pas la possibilité parce que des étrangers occupent leur emploi. Certes, il est difficile de rivaliser lorsque vous avez sans doute les trois meilleurs commentateurs anglophones du monde travaillant pour des diffuseurs américains. Le trio de Jon Champion (ESPN), Peter Drury (NBC Sports) et Clive Tyldesley (CBS) apporte de la gravité aux diffusions de matchs de football.

La MLS recherche des commentateurs de football américains

Cela dit, la Major League Soccer a utilisé principalement tous les commentateurs américains depuis son lancement en 1996, mais la ligue n’a pas été en mesure de développer des noms familiers réputés.

John Strong est la meilleure exception. Mais l’autre, Arlo White, dont le style est plus américain que la plupart des annonceurs américains malgré son accent anglais, s’est éloigné du jeu et s’est maintenant résigné à appeler le golf et les matchs aléatoires du Chicago Fire.

Dans le passé, il y avait si peu d’annonceurs de football américain de qualité parce qu’il n’y avait pas beaucoup de jeux disponibles pour appeler. Cela a changé, cependant. Avec plus de 3 000 jeux disponibles pour les téléspectateurs aux États-Unis via le streaming et la télévision, plus de travail est devenu disponible. De plus, le nombre de matchs de l’USL, de la NWSL et d’autres ligues américaines a créé de nouvelles opportunités.

Chez MLS, les choses sont sur le point de changer aussi.

Cette semaine, des sources connaissant la situation me disent que les premières embauches pour le service de streaming MLS Season Pass d’Apple sont nettement américaines. Ce faisant, la ligue a transmis quelques commentateurs britanniques sans doute meilleurs qui vivent et travaillent aux États-Unis. La ligue, me disent des sources, opte pour des voix américaines.

Il n’y a rien de mal à cela, en particulier si la MLS veut grandir et entretenir des voix américaines de qualité. Cependant, ma préférence serait que la ligue embauche les meilleurs talents disponibles plutôt que ceux qui ont le « bon » accent.

Les accents comptent aux États-Unis

On peut dire qu’il y a plusieurs commentateurs meilleurs et plus qualifiés aux États-Unis que Strong et Dellacamera, mais ils ne sont pas choisis parce qu’ils n’ont pas d’accent américain. Ils peuvent parfaitement parler couramment l’anglais, mais avoir un accent espagnol. Ou ils appellent le jeu mieux que d’autres mais leur accent irlandais ne correspond pas à ce qu’un diffuseur veut dans une Coupe du monde.

La subjectivité entre certainement en jeu. Nous avons tous nos commentateurs préférés et ceux que nous n’aimons pas. Et souvent, il y a très peu de consensus. Mais les fans de football qui sont obsédés par le sport peuvent entendre la différence. Et comme nous l’avons vu dans la couverture de FOX de la Coupe du monde 2022, souvent ceux qui ont des accents anglais ne sont pas aptes au travail.

Ainsi, avec l’accord de 10 ans de la Major League Soccer avec Apple, les ligues et ses commentateurs américains ont une longue piste pour développer de nouvelles stars. Lorsque la Coupe du monde 2026 se déroulera, nous espérons pouvoir dire qu’il existe de nombreux grands annonceurs de football américains.