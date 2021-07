Pourquoi y a-t-il du méthane sur Mars ? Les scientifiques de la NASA se rapprochent des réponses à l’ancien mystère

En 2003, des scientifiques de la NASA ont détecté des traces de méthane dans l’atmosphère de Mars. Un an plus tard, le Mars Orbiter Rover de l’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé les résultats. Lorsque la NASA a envoyé son rover Curiosity sur Mars en 2011, du méthane a de nouveau été détecté. Cependant, Curiosity n’était pas équipé pour différencier si le méthane trouvé, un maximum de 21 parties par milliard, provenait d’un processus biologique ou géologique. La prochaine étape des scientifiques consistait à envoyer un vaisseau spatial entièrement équipé capable d’analyser et d’identifier avec précision les gaz dans l’atmosphère de la planète rouge, principalement le méthane.

En 2016, l’ESA a envoyé son ExoMars Trace Gas Orbiter exactement à cette fin. Fait intéressant, TGO n’a trouvé aucune trace de méthane dans l’atmosphère martienne. Cela a donné naissance à un mystère autour d’un gaz qui pourrait être un signe de vie sur Mars. Sur terre, le méthane est naturellement produit soit dans des processus biologiques – signifiant la vie – soit dans des processus géologiques – se produisant dans le manteau et sortant de la surface avec une éruption volcanique.

L’acte deux du mystère est cependant plus intéressant. Fait intéressant, le spectromètre laser accordable (TLS) du détecteur du rover Curiosity a continué à détecter du méthane près de la surface. La chose la plus surprenante était que si le méthane suintait du sol, il devait se dissoudre dans l’atmosphère, et en supposant que le méthane suintait pendant longtemps, il aurait dû être à des concentrations suffisantes pour être détecté par TGO.

Ensuite, l’un des scientifiques de l’équipe Curiosity, John E. Moores, s’est rendu compte que, comme le TLS de Curiosity fonctionne la nuit et ExoMars TGO pendant la journée, la raison de l’incohérence pourrait être en quelque sorte la disparition rapide du méthane au lever du soleil. Notamment, le méthane est un gaz qui est détruit après 300 ans de sa génération, ce qui rend la raison du méthane insaisissable assez mystérieuse et a longtemps déconcerté les scientifiques.

Maintenant, les scientifiques de la NASA mènent des expériences pour découvrir ce qui détruit le méthane sur Mars.

« Nous devons déterminer s’il existe un mécanisme de destruction plus rapide que la normale pour réconcilier complètement les ensembles de données du rover et de l’orbiteur », a déclaré Chris Webster, le scientifique principal du TLS, dans un communiqué de presse par la Nasa. Si les scientifiques sont capables de décoder l’abondance du gaz naturel, cela pourrait les conduire à une vie potentielle florissante sous la surface de la planète rouge.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici