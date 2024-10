Pourquoi y a-t-il des soins médiocres pour MOI ?

Les derniers jours de Maeve Boothby-O’Neill étaient poignant. La jeune femme de 27 ans était alitée toute la journée, incapable de mâcher de la nourriture et ne parvenait plus à s’asseoir. Elle souffrait gravement d’encéphalomyélite myalgique, ou EM, et, par conséquent, souffrait de malnutrition sévère.

Personnes atteintes d’EM sévère peut ressentir une douleur constante, avoir une hypersensibilité au toucher et à la lumière, se sentir extrêmement faible et avoir parfois des difficultés à parler ou à avaler. Il existe de nombreux symptômes différents qui perturbent considérablement la vie quotidienne.

Il s’agit d’une maladie complexe à long terme qui peut affecter toutes les parties du corps et qui est difficile à diagnostiquer. L’EM affecte tout le monde différemment et ses causes font toujours l’objet d’enquêtes.

« La lumière provoque de très violents maux de tête et peut me faire vomir », ajoute-t-elle. Les sons lui donnent aussi la nausée.

Nicole, 52 ans, souffre d’EM sévère, également connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique, depuis six ans. Elle passe la plupart de son temps au lit, avec la lumière éteinte et des rideaux occultants aux fenêtres.

« Et la difficulté est que les médecins généralistes ne savent peut-être pas ce qui est disponible – ils sont également inondés de travail et doivent connaître toutes les conditions. »

La ME Association demande un audit pour voir dans quelle mesure le NHS fournit les soins recommandés, comme indiqué dans les directives de l’Institut national pour les soins et l’excellence des soins de santé (NICE).

« Les hôpitaux ne sont tout simplement pas équipés pour cela », déclare Sonya Chowdhury, directrice générale d’Action for ME.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes atteintes d’EM sévère sont à la maison, soignées par des proches – alitées, avec des communications limitées et présentant un risque de malnutrition », explique le Dr Charles Shepherd de l’association caritative ME.

« La formation médicale fait défaut », déclare Sonya Chowdhury, d’Action for ME, un point de vue repris par le coroner dans le cas de Maeve.

Son premier médecin généraliste lui a apporté un grand soutien et lui a posé un diagnostic, dit-il, mais un autre médecin lui a dit que tout était « dans sa tête ». Il a également reçu des informations sur les thérapies par la parole et sur la dépression.

«Mon corps ne me laissait rien faire et j’ai fini par laisser tomber les clients», dit-il.

Il n’y a pas de remède pour MOI, bien que certains traitements puissent aider à gérer certains aspects de la maladie. Il n’existe pas non plus de test unique permettant de diagnostiquer l’EM.

Le rapport du coroner a également souligné le manque de financement pour la recherche sur les causes de l’EM et le développement de nouveaux traitements.

Le père de Maeve, Sean O’Neill, a déjà déclaré qu’au cours des trois années écoulées depuis la mort de Maeve, « il y a eu très peu de changements jusqu’à présent ».

« J’espère que le coroner suscitera quelque chose qui fera avancer le changement », a-t-il ajouté.

Le NHS England affirme que des améliorations sont nécessaires au sein des services de santé et dans l’ensemble de la société pour accroître la compréhension et la sensibilisation à l’EM et pour garantir que les patients et leurs familles sont écoutés.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales affirme son engagement à améliorer les soins et le soutien à toutes les personnes touchées et a l’intention de publier cet hiver un plan visant à stimuler le financement de la recherche et à améliorer les attitudes et la vie des personnes atteintes d’EM.

Un porte-parole a déclaré : « Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Maeve dans cette affaire tragique. Chaque patient mérite que son état soit compris et traité selon les normes les plus élevées, et ceci est un exemple déchirant d’un patient passant entre les mailles du filet.

« Maeve et sa famille ont été obligées de lutter contre la maladie aux côtés du système de santé qui, à plusieurs reprises, l’a mal comprise et licenciée. »

Besoin d’aide ? Si vous avez été touché par cette histoire, Page Web de la ligne d’action de la BBC présente une liste d’organisations prêtes à fournir soutien et conseils.