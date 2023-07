Pourquoi y a-t-il des émeutes à Paris ? La fureur de la France expliquée | Nouvelles du monde

Les émeutes ont continué à secouer Paris, les troubles se propageant à d’autres régions de France (Photo: Reuters) La France a été secouée par des émeutes ces derniers jours à la suite de la mort par balle d’un adolescent par la police – avec une troisième nuit de manifestations se terminant par au moins 667 arrestations. Les émeutes ont vu des bâtiments et des voitures incendiés, des arrêts de bus complètement détruits, des magasins pillés et des policiers attaqués avec des feux d’artifice. 200 policiers ont été blessés alors que des véhicules de police blindés ont percuté les restes calcinés de voitures qui avaient été renversées et incendiées à Nanterre. Pour les dernières nouvelles sur la fusillade et les émeutes de Paris, suivez le blog en direct de Metro.co.uk ici Des manifestations ont éclaté pour la première fois mardi après qu’un garçon de 17 ans nommé uniquement Nahel M a été abattu lors d’un contrôle routier dans la banlieue de Nanterre. Sa mère dévastée Mounia a déclaré: «J’ai perdu un garçon de 17 ans, j’étais seule avec lui et ils m’ont enlevé mon bébé. C’était encore un enfant, il avait besoin de sa mère. Le policier qui a tué le garçon a été arrêté et est maintenant accusé d’homicide volontaire. Alors que le président français Emmanuel Macron se prépare à tenir une autre réunion d’urgence dans le but de calmer les troubles croissants, où se déroulent exactement les émeutes – et dans quelle mesure est-ce sûr à Paris en ce moment ? Où sont les émeutes parisiennes ? Les émeutes ont commencé mardi soir à Nanterre – qui est une ville de la banlieue ouest de la capitale, située à environ 11 km du centre. Les manifestations se sont poursuivies mercredi soir, la mairie de L’ile Saint Denis voisine – une banlieue à environ 9 km du centre, qui servira de village olympique aux Jeux de 2024 – a été endommagée par un incendie. Depuis lors, les émeutes et les troubles se sont propagés à d’autres parties du pays. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Il y a eu des pillages généralisés dans des villes aussi éloignées que Marseille et Nantes, et des violences ont éclaté à Lille dans le nord. Pendant ce temps, d’autres incidents ont été signalés dans le centre de la capitale, avec la rue de Rivoli, l’une des principales rues commerçantes à proximité des Champs-Élysées et du Louvre, saccagée, et un magasin Nike à Westfield Forum des Halles dans le centre. de la ville pris pour cible par des pillards. Les médias locaux ont également rapporté que les troubles se sont propagés à la capitale belge Bruxelles – tandis qu’un supermarché a été incendié à Roubaix, près de la frontière belge. Des bâtiments ont été incendiés et des magasins pillés pendant les manifestations (Photo: Getty Images) De plus petits groupes à Bruxelles semblent avoir rejoint les manifestants français pour manifester contre la fusillade par la police de Nahel, 17 ans. Des incendies ont été allumés dans la capitale belge, selon la chaîne francophone RTBF, et 15 personnes ont été arrêtées. Plus: France

Est-il sûr de se rendre à Paris ? Les conseils de voyage actuels du ministère des Affaires étrangères dit: «Depuis le 27 juin, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans d’autres endroits de la France. Certains sont devenus violents. «Les manifestations peuvent entraîner des perturbations des déplacements routiers ou le ciblage de voitures garées dans les zones où des manifestations ont lieu. ‘ Vous devez surveiller les médias, éviter les manifestations, vérifier les derniers conseils auprès des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités. Un magasin Nike dans le centre de Paris faisait partie des bâtiments ciblés jeudi soir (Photo: Reuters) Au départ, la majeure partie de la ville, y compris le centre, n’a pas été touchée par les émeutes – mais les troubles s’étant propagés à d’autres parties de la ville et à d’autres parties de la France du jour au lendemain, la situation semble moins claire. Si vous avez prévu un voyage à Paris ou dans une autre partie de la France, vous devriez vérifier les conseils à jour du ministère des Affaires étrangères avant de voyager. La situation actuelle évolue rapidement et des mesures pour arrêter les troubles, telles que l’état d’urgence, les couvre-feux, l’arrêt des services de transport public plus tôt que d’habitude ou l’interdiction des événements publics, pourraient être mises en œuvre à tout moment. Si vous décidez tout de même de voyager, vous devez vous assurer d’avoir souscrit une assurance voyage complète avant de partir. PLUS : Indignation alors que le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sont photographiés avec Elton John et David Furnish au milieu des émeutes en France

