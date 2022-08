Pourquoi y a-t-il des eaux usées qui traversent la baignoire ? – Section locale de Shaw

Chaque fois que vous sentez les eaux usées de votre baignoire, c’est une source de préoccupation. L’odeur d’égout de votre baignoire peut être causée par plusieurs choses, dont la plupart nécessitent l’aide d’un professionnel.

Une des raisons pour lesquelles vous pouvez sentir les eaux usées provenant de votre baignoire est un blocage dans la conduite d’égout principale. Si tel est le cas, vous devez appeler un professionnel pour éliminer le blocage, car un simple piston ne le résoudra pas.

Une autre raison de l’odeur pourrait être que la cheminée de ventilation, qui transporte les fumées et autres gaz hors de votre maison, est bloquée. Si tel est le cas, vous devrez également contacter un professionnel pour faire dégager la cheminée de ventilation.

Si les eaux usées refluent dans la baignoire et qu’aucun autre drain de la maison n’est affecté, cela est probablement dû à une conduite d’égout bouchée. Une autre cause possible est une panne de la pompe à éjecteur, et les eaux usées peuvent s’écouler par les égouts de votre maison en raison d’une panne de la pompe à éjecteur.

D’autres signes de problèmes d’égouts sont des drains à vidange lente, des gargouillements provenant des drains et de l’eau refoulant dans d’autres appareils. Si vous remarquez l’un de ces signes à côté de l’odeur, il est préférable d’appeler immédiatement un professionnel.

Vous pouvez faire plusieurs choses pour empêcher le refoulement des eaux usées dans votre maison. La première consiste à faire nettoyer régulièrement votre conduite d’égout par un professionnel, ce qui éliminera tout blocage qui pourrait provoquer le retour des eaux usées dans votre maison.

Une autre chose que vous pouvez faire est d’installer un clapet anti-retour pour empêcher les eaux usées de refluer dans votre maison en cas de colmatage d’une conduite d’égout. Personne n’aime le processus de nettoyage après un refoulement des eaux usées, il est donc préférable de l’empêcher de se produire en premier lieu.

Enfin, ne jetez rien d’autre que du papier toilette dans vos toilettes. Jetez les autres matériaux à la poubelle pour éviter qu’ils ne provoquent un blocage.

Si vous avez des inquiétudes concernant le refoulement des eaux usées dans votre maison, contactez immédiatement 24/7 Plumbing Sewer & Water au 877-977-8989 pour diagnostiquer et résoudre le problème.

Jay’s Plumbing : plomberie, égouts et eau 24 h/24, 7 j/7

Spécialiste de la lutte contre les inondations

Glen Ellyn, IL