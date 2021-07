HAWAII dispose d’un réseau routier inter-États qui s’étend sur tout l’État.

Hawaï, qui n’a pas d’États limitrophes, bénéficie toujours de ces routes.

Les autoroutes inter-États sont orientées nord-sud et est-ouest

Pourquoi y a-t-il des autoroutes interétatiques à Hawaï ?

Une idée fausse commune est que les autoroutes interétatiques ont été créées dans le seul but de voyager d’un État à l’autre.

Les autoroutes inter-États d’Hawaï ont été conçues pour aider l’État à s’approvisionner d’une base militaire à une autre afin de protéger les États-Unis d’une invasion soviétique.

Toutes les autoroutes ne s’étendent pas d’un État à l’autre, en fait, le nom suggère simplement qu’un financement fédéral est fourni.

Ces autoroutes s’étendent à travers les États-Unis Crédit : AP

Que sont les autoroutes interétatiques ?

Ces autoroutes, officiellement connues sous le nom de Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways, portent le nom du président Eisenhower.

Ils s’étendent à travers les États-Unis dans toutes les directions, totalisant plus de 47 000 milles.

L’Interstate Highway System a été conçu pour être un système fiable pour le développement économique et la défense des États-Unis.

En cas d’urgence généralisée, ces routes permettent une évacuation simple et offrent un moyen plus facile et plus rapide de déplacer les troupes et l’équipement militaires à travers le pays.

De plus, comme ces routes sont longues et larges, les avions pourraient atterrir en cas d’urgence.

Plus important encore, l’expédition de marchandises et les déplacements d’une partie du pays à l’autre sont beaucoup plus faciles, permettant aux gens de se rendre au travail de manière plus efficace.

Parce qu’il s’agit d’autoroutes, les autoroutes interétatiques ont généralement les limites de vitesse les plus élevées.

Entre 1975 et 1986, la limite de vitesse maximale sur une autoroute aux États-Unis était de 55 milles à l’heure, mais les limites de vitesse sont déterminées par chaque État individuellement.

La Federal-Aid Highway Act de 1956 a autorisé le début de la construction d’autoroutes, qui a été achevée en 35 ans.

Quel est le système de numérotation des autoroutes interétatiques ?

L’Interstate Highway System fonctionne à la fois nord-sud et est-ouest.

Les routes avec des numéros impairs vont du nord au sud tandis que les routes avec des numéros pairs s’étendent vers l’est et l’ouest.

Les nombres inférieurs sont dans l’ouest et le sud.

Les nombres à trois chiffres indiquent une rocade ou une boucle autour des villes.