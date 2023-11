Pourquoi y a-t-il de la vitamine K mais pas de vitamine F ?

De la vitamine C contre le rhume ? Une bonne dose de vitamine D par une journée ensoleillée ? Nous savons tous que les vitamines sont essentielles à notre santé, mais comment ont-elles obtenu leur nom et, plus important encore, quand ont-elles été découvertes pour la première fois ?

Avant les vitamines

Bien que les humains aient toujours compris qu’il existe un lien entre l’alimentation et la santé, il a fallu des milliers d’années pour que la recherche moderne sur la nutrition, soutenue par les progrès de la chimie, de la physique et de la biologie, émerge. Les premières expériences de nutrition se sont concentrées sur l’élément azote, découvert pour la première fois en 1772et si sa présence ou son absence dans les aliments rendait les animaux ou les humains sains ou malades.

Puis en 1839, le chimiste néerlandais Gerardus Mulder proposé l’existence d’une molécule qu’il appelait protéine, une « substance animale » qu’il jugeait nécessaire à l’alimentation humaine. Depuis des décennies, l’historien Kenneth Carpenter écrit, les protéines étaient considérées comme le seul nutriment nécessaire à la santé humaine, malgré les nouvelles connaissances selon lesquelles les fruits, les légumes et le lait atténuaient des maladies telles que le scorbut et le rachitisme. Bien que ces affections soient courantes chez les personnes ayant un régime alimentaire limité, les chercheurs ont néanmoins imputé la responsabilité à d’autres facteurs, comme les infections, les aliments avariés ou même l’air marin.

Carences alimentaires

Pendant ce temps, les marins effectuant de longs voyages souffraient depuis longtemps d’une autre maladie : béribérice qui peut provoquer une insuffisance cardiaque et une perte de sensation dans les jambes et les pieds.

Le médecin naval japonais Kanehiro Takaki avait un théorie: Dans les années 1880, il a remarqué que les civils pauvres étaient plus susceptibles que leurs homologues plus riches de développer le béribéri, et il soupçonnait que leur régime alimentaire et leur manque de protéines pouvaient jouer un rôle.

Entre-temps, le médecin militaire néerlandais Christian Eijkman avait développé sa propre théorie sur le béribéri après des expériences sur des poulets. Les poulets qui mangeaient du riz blanc commun sur les navires de la marine japonaise présentaient des symptômes similaires. En revanche, les volailles qui mangeaient du riz brun fourni par un cuisinier qui refusait « de donner du « riz militaire » aux poulets civils » restaient en bonne santé.

Eijkman a poursuivi cette ligne de recherche et a découvert que les populations carcérales nourries au riz blanc souffraient également de béribéri. L’agrafe blanche de la table faisait-elle partie du problème ?

Des « vitamines » pour la santé

Le chimiste polonais Casimir Funk a mis à zéro la coque et le son du riz transformé et a commencé ses propres expériences avec les pigeons au début des années 20ème siècle : les pigeons nourris uniquement avec du riz blanc sont tombés malades, mais se sont améliorés lorsqu’ils ont été nourris avec du son de riz et de la levure. Cette découverte a confirmé la théorie de Takaki selon laquelle l’alimentation et le béribéri étaient liés, mais le coupable n’était pas le manque de protéines. Il s’agissait d’un manque d’une autre substance, a théorisé Funk en 1912 : un composé contenant de l’azote qu’il a appelé « vitamine », combinant le mot latin pour « vie » avec « amine », nom désignant un composé contenant de l’azote.

La découverte des vitamines a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique, suggérant que les maladies pourraient être causées par des carences nutritionnelles et guéries par des quantités adéquates de composés nouvellement découverts. « Un régime alimentaire monotone doit être évité », a déclaré Funk.

Les chercheurs se sont empressés d’isoler d’autres micronutriments associés à des maladies comme le rachitisme, le scorbut, le goitre, etc. À l’époque où Funk inventait le terme « vitamine », le scientifique américain en nutrition Elmer McCullum menait diverses expériences alimentaires avec différentes populations animales et découvrait qu’une substance « accessoire » contenue dans certaines graisses était essentielle à la croissance des rats. Cette substance liposoluble est connue sous le nom de vitamine « A » pour « accessoire ».

McCollum et d’autres ont également mené d’autres expériences avec le nutriment dérivé du son de riz de Funk, en le nommant Vitamine « B » d’après le béribéri. Finalement, il s’est avéré que la substance connue sous le nom de vitamine B était un complexe de huit vitamines hydrosolubles, chacune portant un nom individuel, comme thiamine, et numérotées par ordre de découverte.

Le « e » utilisé dans le nouveau terme de Funk a finalement été abandonné après que les scientifiques ont reconnu que tous les composés n’étaient pas des amines contenant de l’azote. Mais la coutume consistant à nommer les vitamines par ordre alphabétique de découverte a perduré. Aujourd’hui, quatre vitamines liposolubles (A, D, E et K) et neuf vitamines hydrosolubles (vitamine C et huit vitamines B – B1 [thiamin]B2 [riboflavin]B3 [niacin]B5 [pantothenic acid]B6 [pyridoxine]B7 [biotin]B9 [folate]et B12 [cobalamin]—sont considérés comme essentiels à la croissance et à la santé humaines.

Vitamine…F ?

Une seule vitamine a résisté au système de dénomination si logique : la vitamine K, découverte par le chercheur danois Carl Peter Henrik Dam en 1929. La substance aurait dû être appelée vitamine F étant donné sa date de découverte. Mais les recherches de Dam ont révélé que cette vitamine est essentielle à la coagulation sanguine. Koagulation dans le journal allemand qui a publié ses recherches – et son abréviation pour la vitamine est restée d’une manière ou d’une autre.

Cela fait des décennies que la dernière vitamine essentielle, la vitamine B12, a été découverte en 1948. Depuis lors, les chercheurs se sont concentrés sur les bienfaits de ces substances pour la santé, en apprenant davantage sur les liens entre les carences en vitamines et la maladie et en les utilisant pour traiter des affections comme la pellagre et l’anémie. . Cependant, il apparaît désormais peu probable que les scientifiques découvriront un jour une nouvelle vitamine essentielle.

Mais même s’il n’y a plus de vitamine F ou G dans le futur, cela ne signifie pas que les découvertes nutritionnelles se sont arrêtées. En fait, la recherche en nutrition est plus avancée que jamais, permettant aux scientifiques de percer les secrets des traces même infimes de micronutriments qui affectent la santé humaine. Si l’âge d’or de la découverte des vitamines n’était qu’une sorte d’apéritif, les scientifiques se penchent sur le plat principal : une compréhension en évolution rapide de la manière dont la nourriture façonne nos vies, une substance microscopique à la fois.