Pourquoi Xi Jinping ne participe-t-il pas au sommet du G20 et qu’est-ce que l’Inde a à voir avec cela ?

Points clés Le dirigeant chinois Xi Jinping ne participera pas au sommet du G20 ce week-end à Delhi.

Ce sera la première fois de son histoire qu’un dirigeant chinois ne participera pas à cet événement.

Les experts estiment que cela pourrait être dû aux relations glaciales entre la Chine et l’Inde.

Le Premier ministre Anthony Albanese sera présent ce week-end au sommet du G20 à New Delhi, la capitale indienne, mais le président chinois Xi Jinping sera absent.

L’absence de Xi soulève des questions sur les relations entre la Chine et l’Inde et sur la diplomatie chinoise dans son ensemble.

Depuis sa création en 1999, ce sommet annuel a réuni tous les présidents chinois, y compris Xi.

Le sommet, axé sur la coopération économique, a lieu chaque année dans un pays différent. Le G20, ou Groupe des 20, comprend 19 pays plus l’Union européenne.

Le Premier ministre chinois Li Qiang participera au sommet de cette année à la place de Xi.

Pourquoi Xi Jinping ne participe-t-il pas au sommet du G20 cette année ?

Le Dr Jennifer Hsu est chercheuse invitée principale à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Elle a noté des tensions entre Xi et le Premier ministre indien Narendra Modi.

« On s’inquiète du fait que Xi ne se présente pas comme un snob à l’égard de l’Inde », a-t-elle déclaré. Mais nous le savons et ce sommet du G20 arrive à un moment difficile.»

Jared Mondschein, du Centre d’études américaines de l’Université de Sydney, est du même avis.

« Il y a quelques problèmes dans la façon dont l’Inde et la Chine se sont entendues récemment, ou en réalité, ne s’entendent pas ! » il a dit.

«Autant les États-Unis et l’Australie ont accueilli à bras ouverts la participation de l’Inde au Quad (un dialogue de sécurité réunissant l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis), autant on peut dire qu’ils ont été poussés à y parvenir par Xi Jinping et sa politique étrangère agressive.»

La Chine fait partie du groupe économique des BRICS qui comprend également le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud. Lors de son sommet annuel, tenu en Afrique du Sud en août, Xi a annoncé que six nouveaux pays – l’Argentine, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Égypte – rejoindraient le groupe à partir du début de l’année prochaine.

La Chine et la Russie font pression depuis un certain temps pour que davantage de pays adhèrent, ce qui inquiète l’Inde.

Hsu a déclaré que les autres pays des BRICS s’inquiètent du fait que la Chine tente d’en faire un consortium d’acteurs centré sur la Chine.

« Nous avons vu Xi Jinping être très actif pour attirer de nouveaux membres qui seront très amicaux envers la Chine et qui, à bien des égards, dépendent du commerce avec la Chine », a-t-elle déclaré.

Mondschein a déclaré que le sommet des BRICS avait révélé des fissures dans les relations entre Pékin et New Delhi.

« L’Inde est depuis longtemps considérée comme une voix pour ce qu’on appelle le Sud global, en particulier compte tenu de son histoire avec le Mouvement des non-alignés. Je ne pense donc pas que l’Inde souhaite diluer son pouvoir au sein des BRICS », a-t-il déclaré.

Les relations entre Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi (photo) sont considérées comme glaciales. Un autre facteur expliquant l’absence de Xi pourrait être le ralentissement économique auquel la Chine est confrontée.

La déflation, les crises du secteur immobilier, la répression contre les entreprises privées et la perte de confiance dans les investisseurs, sans parler de la hausse du chômage, en particulier chez les jeunes, sont autant de problèmes que Xi doit aborder.

Wen-ti Sung est membre non-résident du groupe de réflexion américain Atlantic Council’s Global China Hub.

« Nous savons que l’ère Xi Jinping a été principalement axée sur l’augmentation de la centralisation du pouvoir », a-t-il déclaré à SBS News.

« Mais ce qui lui semble logique, c’est que beaucoup plus de décisions doivent désormais être prises par le centre du Parti, ce qui signifie qu’elles doivent souvent être prises personnellement par le président Xi Jinping. »

Il a déclaré que cela signifiait que les aventures dans les affaires étrangères devenaient plus dangereuses pour le dirigeant chinois.

« Avant le sommet des BRICS il y a quelques semaines, Xi ne se rendait à l’étranger qu’une fois par an. On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que le président Xi voyage de moins en moins.

« Alors que le président Xi devient de plus en plus indispensable à la gestion quotidienne de la gouvernance chinoise elle-même, il lui coûte plus cher de s’engager dans des troubles internationaux. »

Michael Green, PDG du Centre d’études américaines de l’Université de Sydney, pense également que les visites internationales pourraient exposer Xi à des critiques.

« Bien que l’Inde et la Chine soient toutes deux membres des BRICS, le fait est que leur rivalité stratégique s’approfondit », a-t-il déclaré à SBS News.

« Xi ne se sentait pas obligé de donner la victoire au Premier ministre Modi, et il aurait probablement également été las d’un rassemblement au cours duquel de nombreux dirigeants auraient critiqué la Chine pour ses performances économiques et son traitement envers les investisseurs. »

Il pense que ce G20 aurait pu être une expérience embarrassante pour Xi.

« Les performances économiques chinoises sont faibles, les critiques à l’égard de la Chine se multiplient et, en particulier, l’Inde, en tant qu’hôte du G20, n’attaquerait pas la Chine, mais en tant qu’hôte du G20, elle ne fera pas tout son possible pour protéger la Chine des critiques. des États-Unis, de l’Australie ou des dirigeants européens.

De quoi parlent les sommets du G20 ?

Le G20 est comme le G7 (Groupe des Sept) et les BRICS, une réunion de dirigeants.

Ils discuteront et s’accorderont potentiellement sur certaines choses, mais ce n’est ni l’ONU, ni l’OTAN, ni l’Union européenne qui ont conclu des accords contraignants.

Mondschein affirme néanmoins qu’il a l’habitude d’amener les gouvernements à agir face aux crises mondiales.

« Il a l’habitude d’aligner les gouvernements et de prendre des décisions clés, que ce soit en période de crise financière ou de COVID. Le G20 a définitivement un rôle à jouer.»

Ce qui manque à Xi, ce sont des occasions de rencontrer d’autres dirigeants mondiaux.

Pour l’Australie, cela pourrait aussi signifier une occasion manquée pour le Premier ministre Anthony Albanese de rencontrer son homologue chinois.

Green a déclaré qu’il s’agissait davantage d’une perte pour l’Australie que pour la Chine et : « clairement, ce n’était pas un facteur majeur pour que Xi Jinping décide d’y aller ou non ».

Le président américain Joe Biden a également déploré l’occasion manquée de discussions entre les deux dirigeants mondiaux, a déclaré Mondschein.

« Le président Biden a clairement indiqué qu’il espérait rencontrer Xi Jinping au G20, mais encore une fois, Xi Jinping dirige sa propre émission et a décidé de ne pas le faire. »

Mais sinon, le G20 devrait se dérouler normalement et ne souffrir que peu de l’absence de Xi, a déclaré Green.