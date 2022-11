Pourquoi Xi Jinping a publiquement réprimandé Justin Trudeau et ce que cela signifie pour les relations du Canada avec la Chine

La réprimande menaçante de Xi Jinping à l’encontre de Justin Trudeau était une décision rare et surprenante du président chinois et a mis en évidence le mépris qu’il a pour le Premier ministre canadien, selon certains experts et anciens diplomates.

“Il ne parlerait certainement pas comme ça au président américain. Cela suggère donc que M. Xi a un certain dédain pour le premier ministre et ne voit pas le Canada comme un partenaire important”, a déclaré Charles Burton, chercheur principal au Institut Macdonald-Laurier et ancien diplomate en Chine.

Burton a déclaré qu’il avait trouvé que le langage utilisé par Xi lors de son interaction avec Trudeau au sommet du G20 à Bali, en Indonésie, était “assez dédaigneux et menaçant”, indiquant que toutes les illusions du gouvernement sur le fait que la Chine respecte le Canada en tant que nation influente dans le monde ont disparu depuis longtemps.

Les remarques de Xi “très offensantes”

“Je pense juste qu’en général, c’était très désagréable. J’ai trouvé cela très offensant de la part de son intention”, a déclaré Burton.

“Nous n’avons pas vu le président chinois s’engager dans ce langage vraiment peu diplomatique et grossier avec un homologue dirigeant d’un autre pays”

Trudeau et Xi se sont brièvement entretenus face à face en marge du sommet du G20 à Bali mardi. Après la réunion non officielle, le bureau du Premier ministre a publié une lecture de la conversation notant les sujets qui ont été discutés et qui les a soulevés.

REGARDER | Xi Jinping accuse Trudeau d’avoir divulgué des discussions aux médias : Xi Jinping accuse Trudeau d’avoir divulgué des discussions aux médias Le président chinois Xi Jinping a réprimandé le premier ministre Justin Trudeau pour avoir divulgué à la presse les détails d’une discussion entre les dirigeants.

Selon la lecture, lors de la brève discussion entre les deux dirigeants – qui étaient en désaccord sur le commerce, l’arrestation et la détention par la Chine de deux Canadiens et l’arrestation et la détention par le Canada d’un dirigeant chinois de Huawei – Trudeau a fait part de ses inquiétudes au sujet de rapports des médias que la Chine a secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

Mais les deux se sont à nouveau croisés plus tard dans un espace public à Bali, au vu et au su des médias, qui ont capté leur échange.

Par l’intermédiaire d’un interprète, Xi a accusé Trudeau d’avoir divulgué de manière inappropriée le contenu de leur discussion et a également affirmé que ce qui avait été rapporté dans les médias ne reflétait pas fidèlement leur conversation.

Trudeau a interrompu le dirigeant chinois, affirmant que le Canada croit en un “dialogue libre, ouvert et franc” et que même s’ils ont des désaccords, ils devraient travailler ensemble.

Xi voulait que l’échange soit vu, selon un expert

Cependant, le traducteur de Xi n’a pas traduit tout ce que le président a dit.

Selon une traduction de La Presse canadienne, Xi a également dit à Trudeau que “nous devrions avoir des conversations de manière respectueuse, sinon, le résultat ne peut pas être prédit”.

Après l’échange, le couple s’est serré la main et s’est séparé.

Lors de sa conférence de presse de clôture, Trudeau a répondu à l’incident en disant que son gouvernement est convaincu que ses citoyens veulent être informés du travail qu’il fait en leur nom.

“Je n’hésiterai pas à être ouvert avec les Canadiens, même si nous discutons de sujets importants et parfois délicats”, a déclaré le Premier ministre.

Lynette Ong, professeur de sciences politiques à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto, a déclaré que Xi est quelqu’un qui mâche généralement ses mots et fait très attention à ce qu’il dit en public.

Elle a dit que Xi savait que sa réprimande serait capturée par les médias, ce qui signifie qu’il voulait que cette “déguisement” soit vu par un public national et international.

REGARDER | Xi affronte Trudeau “très rare”, a déclaré l’ancien ambassadeur : Xi face à Trudeau était “prédestiné”, selon l’ancien ambassadeur “Il est très rare que Xi Jinping se livre à ce type de comportement”, a déclaré l’ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques à propos de Xi face à Trudeau. “Il est très agité, son visage est rouge, ses bras bougent… et il sait que les caméras tournent.”

La menace peut avoir des implications économiques et diplomatiques

Guy Saint-Jacques, qui a été ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016, a déclaré que tout cela était “préétabli” et que Xi voulait transmettre un message clair à Trudeau alors que les caméras tournaient.

“Je conviens qu’il s’agissait d’une menace voilée, et je trouve tout cet épisode très surprenant car il est très rare que Xi Jinping se livre à ce type de comportement”, a déclaré Saint-Jacques à CBC. Pouvoir et politique l’hôte David Cochrane.

Le but de Xi était de faire perdre la face à Trudeau publiquement chez lui et dans le monde, a déclaré Saint-Jacques, notant que la confrontation montre le mépris du président chinois pour le Premier ministre.

“Nous faut prêter attention à cette menace voilée, car qu’a-t-il en tête ?”

Le président du groupe Eurasia, Ian Bremmer, a déclaré Pouvoir et politique qu’il pense que la menace de Xi contre Trudeau n’était pas voilée, mais “assez directe” et qu’il pourrait y avoir des implications économiques ou diplomatiques.

REGARDER | Xi a fait une “menace assez directe” à Trudeau, selon un analyste : Xi a fait une «menace assez directe» à Trudeau: Ian Bremmer “Ce n’était pas une menace voilée. Je pense que c’était une menace assez directe”, a déclaré le président du Groupe Eurasie, Ian Bremmer, à propos des commentaires que le président chinois Xi Jinping a faits au Premier ministre Justin Trudeau. “C’était comme s’il délivrait un message et se passait de Trudeau.”

“Nous avons déjà vu que les Chinois sont prêts à donner l’exemple à des dirigeants et à des pays individuels lorsqu’ils se sentent méprisés.“

Bremmer a déclaré que c’était comme si Xi transmettait un message et se passait de Trudeau.

“Il a montré une indifférence totale à cette phrase que Trudeau a prononcée pour tenter de justifier son point de vue sur la relation. Ce n’est pas ainsi que vous voulez qu’une relation entre les Canadiens et les Chinois se déroule”, a déclaré Bremmer.

“Donc, évidemment, il va y avoir une réflexion sérieuse sur la façon de gérer cela à l’avenir par les Canadiens et franchement, avec les Américains aussi.”

La stratégie indo-pacifique du Canada risque d’irriter Pékin

Le Canada devrait bientôt publier sa stratégie indo-pacifique qui contiendra des mesures qui irriteront certainement Pékin.

Saint-Jacques a déclaré que son conseil à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est qu’elle devrait parler à son homologue chinois lors du prochain sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et tenter de limiter les dégâts.

REGARDER | Le panel At Issue discute de la stratégie indo-pacifique du Canada : La stratégie du Canada pour les relations indo-pacifiques | Un mouchoir La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, fait allusion à la nouvelle stratégie du Canada pour les relations indo-pacifiques, y compris la résolution des tensions entre la Chine, le Canada et le reste du monde. De plus, que penser du revirement du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, sur l’utilisation de la clause nonobstant pour empêcher les travailleurs de l’éducation de faire grève.

“Pour dire : ‘Écoutez, nous devons baisser la température. Je sais que vous n’aimez pas notre stratégie indo-pacifique, mais nous avons des sujets à discuter avec vous. Nous pouvons vous aider dans certains domaines qui profiteront aux deux parties. Et essayons de faire avancer les choses », a-t-il déclaré.

“Mais je pense que dans le cas du Premier ministre et du président Xi, il sera difficile d’avancer.”