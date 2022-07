Pourquoi Wrexham ? Pourquoi pas? Une nouvelle émission suit Ryan Reynolds et Rob McElhenney en tant que propriétaires d’une équipe de football en difficulté

La nouvelle série suivra la prise de contrôle de Wrexham par Reynolds et McElhenney et le parcours de l’équipe alors qu’ils travaillent à la promotion de la ligue et au succès de la coupe. (Photo de Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

Deux stars de cinéma nord-américaines achètent une équipe de football galloise, un club de football, clwb pȇl-droed. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Il semble que nous allons tous le découvrir bientôt dans “Welcome to Wrexham”, la nouvelle série documentaire de FX suivant l’histoire d’amour improbable entre Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Wrexham AFC. La série a maintenant une bande-annonce, et ça a l’air bien ! La bande-annonce, c’est-à-dire.

Je ne sais pas si le spectacle sera bon. Mais la bande-annonce a l’air géniale.

Alors que le format de la série docu de l’équipe de football est bien usé à ce stade, les circonstances dans lesquelles Reynolds et McElhenney deviennent propriétaires d’une équipe galloise assise dans la cinquième division du football anglais donnent à la série son propre crochet naturel. Et la bande-annonce nous a également donné à tous un aperçu de ce qui se passe dans “Bienvenue à Wrexham”. Passons à ce que nous avons appris du teaser.

Il n’y avait vraiment pas de grand plan derrière l’achat de Wrexham

Si vous cherchiez une raison secrète pour laquelle Reynolds et McElhenney avaient spécifiquement sélectionné Wrexham par rapport à tout autre club de la ligue inférieure, il ne semble pas qu’il y en ait eu une. Comme McElhenney le dit à un jeune fan dans la bande-annonce lorsqu’on lui a posé des questions sur le lien du couple avec Wrexham, “nous n’avions aucun lien direct. C’était juste un sentiment.”

Bien sûr, il y a encore beaucoup de place pour les théories des fans. Le même jeune fan a épousé son idée et celle de son père que c’était parce que la couleur principale de Wrexham et de Deadpool est le rouge, ce avec quoi Reynolds est rapidement d’accord. Mais il semble que les deux acteurs l’aient initialement piloté, ce qui devrait au moins rendre la télévision intéressante.

Le club avait définitivement besoin d’aide à leur arrivée

Wrexham appartenait au Wrexham Supporters Trust avant que Reynolds et McElhenney ne prennent le relais, et les fans avaient effectivement effacé les dettes du club, ce qui est un exploit impressionnant en soi. Mais gérer un club coûte cher, et il y avait clairement quelques domaines de besoin pour lesquels il ne semble pas que le club et le Supporters Trust aient les fonds nécessaires.

Nous en avons un aperçu dans la bande-annonce lorsque McElhenney et Reynolds voient pour la première fois ce que l’on appelle charitablement la salle de sport du club, qui ressemble beaucoup plus à un petit bureau avec un support de poids ou deux et des bandes de résistance montées sur les murs. “Wow, ça a besoin d’un peu de travail”, la réaction des deux en voyant le gymnase dans toute sa splendeur, résume à peu près tout.

Ce n’est pas une série de football comme vous en avez vu auparavant

Manchester City a une série documentaire. Sunderland a une série documentaire. Tottenham, Arsenal, Juventus et Dortmund ont tous leur propre série documentaire. Tout le monde et son chat ont une sorte de point de vue sur “Ted Lasso”.

“Bienvenue à Wrexham” ne ressemble à aucun de ceux-là. Il n’a peut-être pas le faste et le glamour des plus grandes équipes du monde qui se battent pour des trophées, et il n’a pas non plus la lassitude mondiale écrasante de “Sunderland ‘Til I Die”. La bande-annonce semble combiner les réalités d’un jeu de ligue encore plus bas avec l’espoir de triomphe intégré dans la série des grands clubs. Et cet espoir vient sans la moustache et les slogans non ironiques, juste au cas où vous n’aimeriez pas ce genre de choses.

Oh super, je vais pleurer

Plus que toute autre émission de football à la télévision, “Welcome to Wrexham” me rappelle le football de lycée dans l’ouest du Texas ou même mes propres équipes de football qui grandissent dans une petite ville de New York nommée Bath. Il s’agit de deux gars qui ne savent pas ce qu’ils font, mais qui savent qu’ils devront faire partie de la communauté autour de Wrexham AFC s’ils veulent réussir.

Ou, comme Reynolds le dit dans la bande-annonce, “Je pense que le plus grand défi est que la communauté regarde autour d’elle et se demande ‘qu’est-ce que ces deux gars font ici ?'”

Ouais, c’est ringard et cliché. Il y a un million d’histoires d’un étranger entrant dans une communauté et faisant ce qu’il faut pour les gens là-bas, et comment ils sont accueillis à cause de cela. Mais c’est aussi une histoire qui a du sens pour moi, en tant que personne d’une petite ville où une équipe et ses fans peuvent tous se sentir comme une grande famille élargie. Et ça compte toujours, je pense.