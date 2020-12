Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Si c’est le moment où le divertissement change pour toujours, ce ne sera pas seulement parce que le streaming a gagné. Ce sera aussi parce que le contrôle total est irrésistible. Warner Bros., la puissance hollywoodienne dont les films incluent les séries «Wonder Woman» et «Harry Potter» et «Casablanca», a déclaré jeudi que tous ses nouveaux films en 2021 sortiraient en même temps dans les salles de cinéma et sur son service de streaming frère, HBO Max, mes collègues Brooks Barnes et Nicole Sperling ont écrit. Auparavant, certains nouveaux films aux États-Unis étaient disponibles pour que nous puissions les regarder à la maison le jour de leur sortie en salles. Mais jamais à cette échelle. Warner Bros.a déclaré que son approche de films et de diffusion en continu était une mesure temporaire tandis que la pandémie a incité certaines personnes à se méfier des salles de cinéma. Mais ne soyez pas dupe. Il sera presque impossible de revenir aux anciennes façons de faire, comme l’ont écrit Brooks et Nicole.

Vous et votre frénésie de «The Great British Baking Show» savez pourquoi. « Il s’agit de transformer HBO Max en Netflix », m’a dit Brooks. Les sociétés de divertissement conventionnelles comme AT&T, qui possède Warner Bros., Walt Disney et pratiquement tous ceux qui ont déjà fait une émission de télévision essaient de devenir Netflix, et rapidement. (L’écrivain médiatique Peter Kafka de Recode, qui a déclaré qu’un autre facteur des sorties de films en ligne de Warner Bros. était les faiblesses des chaînes de cinéma, a écrit sur l’envie de rattraper Netflix il y a plusieurs semaines.) Mais il est également important de comprendre une motivation sous-estimée derrière l’envie de Netflix. Il ne s’agit pas seulement de diffuser en continu les sociétés de télévision par câble et les cinémas. Le modèle Netflix représente une réorganisation complète du divertissement dans des empires autonomes qui contrôlent autant que possible de la première image d’un tournage au dernier pixel d’un film que vous regardez sur votre téléphone. L’ancien modèle de divertissement implique des transferts de contrôle constants. Une entreprise qui réalise un film s’appuie sur un cineplex pour le sortir, puis remet à nouveau son produit aux magasins de location de vidéos (vous vous en souvenez?), Aux services de téléchargement de films, aux chaînes de télévision et à d’autres tiers pour s’assurer qu’il est vu. Cette nouvelle approche en évite une partie. Au lieu de cela, Netflix essaie de contrôler presque tout du début à la fin. Ce n’est pas encore là, et AT&T ne va pas aussi loin avec HBO Max – pour le moment – mais c’est la direction que tout le monde prend.

C’est comme si Ford aspirait à fabriquer toutes les pièces qui entraient dans ses voitures, à assembler les véhicules et à les vendre au lieu d’acheter des pièces auprès d’un groupe de fournisseurs différents et de passer par des concessionnaires automobiles. Il n’y avait presque rien de tel auparavant, et c’est pourquoi cette réorganisation de l’industrie du divertissement est différente de l’histoire des grands changements qui ont amené Hollywood à prédire sa propre disparition à plusieurs reprises auparavant. Pour être franc, je ne sais pas si le modèle d’empire autonome inspiré par Netflix durera. Même Netflix doit constamment emprunter de l’argent car il dépense généralement plus d’argent chaque année qu’il n’en tire de nos abonnements. Mais comme chaque grande entreprise du divertissement essaie de contrôler son propre destin, ne sous-estimez pas à quel point cela est important. Google n’est pas un lieu de travail normal Une chercheuse de Google très respectée, Timnit Gebru, a déclaré qu’elle avait été licenciée par l’entreprise après avoir critiqué son approche de l’embauche des minorités et les préjugés intégrés dans les systèmes d’intelligence artificielle, ont rapporté mes collègues Cade Metz et Daisuke Wakabayashi. (Vous pouvez lire ici l’e-mail que le Dr Gebru a écrit à un groupe comprenant des employés de Google, et celui que Jeff Dean, qui supervise le travail d’IA de Google, a écrit à l’entreprise.) Nous assistons de plus en plus à des affrontements entre les travailleurs des entreprises technologiques et leurs employeurs, sur des questions telles que la sécurité au travail, la diversité et le éthique de la technologie.

Ce n’est probablement pas parce que Google, Facebook ou Amazon ont plus de désaccords entre la direction et les travailleurs qu’une chaîne de restaurants ou un cabinet comptable. C’est que les entreprises Big Tech ne sont pas des employeurs ordinaires. Le monde extérieur accorde plus d’attention à ce qu’ils font, et nous devrions le faire. Ces entreprises gigantesques définir des tendances pour tout, de la façon dont les bureaux sont conçus à la rémunération des travailleurs, et ils devrait être tenu à un niveau plus élevé. Les entreprises disent souvent qu’elles veulent l’attention supplémentaire et le méritent, mais je ne suis pas sûr qu’ils le pensent. Lorsque Dai a écrit un article en 2017 sur une analyse qui a révélé que Google payait plus les hommes que les femmes dans la plupart des emplois, le responsable des ressources humaines de l’entreprise à l’époque lui a dit: «Je crois que Google, en raison de sa taille et peut-être de notre notre taille ou notre importance dans la vie quotidienne des gens, je pense que nous sommes à l’honneur. C’est un peu injuste. Je n’ai pas oublié cette citation. Je pense que cette dirigeante exprimait à haute voix quelque chose que la plupart de ses pairs croient mais restent pour eux-mêmes. Elle avait raison de dire que Google est à l’honneur. Elle avait tort de dire que c’était injuste. La société mère de Google a une valeur boursière presque équivalente au produit intérieur brut de l’Espagne. Il est donc tout à fait juste qu’il reçoive la même attention qu’un grand pays. Avant de partir… Parlant d’un coup de projecteur sur les lieux de travail Big Tech: Le gouvernement fédéral a poursuivi Facebook, l’accusant d’être anti-américain en favorisant les travailleurs étrangers avec des visas par rapport à ceux des États-Unis, ont écrit mes collègues Cecilia Kang et Mike Isaac. Ce procès, ont-ils dit, montre que les grandes entreprises technologiques ne sont pas dans les bonnes grâces des politiciens américains de l’un ou l’autre des principaux partis.

Les petits coups de coude peuvent-ils rendre Internet plus agréable? YouTube a déclaré qu’il commencerait à afficher des rappels aux gens avant qu’ils ne publient des commentaires potentiellement offensants sur les vidéos, Axios signalé. De nombreux services Internet populaires ont essayé des méthodes comme celle-ci pour encourager les gens à réfléchir à deux fois avant de publier quelque chose qu’ils pourraient regretter ou de partager des informations inexactes. Il existe des preuves mitigées quant à savoir si cela fonctionne.

Nous aimons les magasins – pour retourner des articles que nous avons achetés en ligne: Recode a écrit sur les raisons pour lesquelles Amazon et d’autres vendeurs de commerce électronique sont offrir plus d’options pour que les gens retournent la marchandise en personne, souvent dans des magasins physiques en concurrence avec les marchands de commerce électronique. Câlins à ça Un couple en Australie est rentré chez lui après une sortie et a trouvé ceci koala accroché à leur arbre de Noël en plastique. Le koala était TRÈS GRUMPY d’avoir été tiré de son perchoir par des sauveteurs de la faune, mais elle a été transférée dans un vrai arbre à l’extérieur.